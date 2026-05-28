2 thực tập sinh người Việt tại Nhật tử vong do bị xi măng vùi lấp trong đường ống sâu 12m

Theo thông tin từ Mainichi Broadcasting, vào ngày 26 tháng 5, tại công trường xây dựng công cộng ở thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga, Nhật Bản, hai công nhân đã tử vong sau khi bị xi măng đổ xuống vùi lấp. Cả hai nạn nhân đều là nam giới mang quốc tịch Việt Nam và được cho là thực tập sinh kỹ năng.

Cảnh sát cho biết, hai nạn nhân tử vong là anh Luu Thanh Vang (27 tuổi) và anh Nguyen The Phong (25 tuổi), cả hai hiện đang sinh sống tại quận Taisho, thành phố Osaka.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 5 tại công trường thi công đường ống dẫn nước nông nghiệp của tỉnh. Trong quá trình bơm xi măng để lấp kín đường ống cũ, hai nam công nhân đã bị xi măng đổ ập lên người.

Vào thời điểm đó, anh Luu và anh Nguyen đang làm việc bên trong đường ống có đường kính 1,5m ở độ sâu 12m dưới lòng đất. Những công nhân khác đã phát hiện và giải cứu hai người khỏi đống xi măng, nhưng khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim phổi, cả hai đều được xác nhận là đã tử vong.

Cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi từ ngày 27 tháng 5 để xác định nguyên nhân tử vong, đồng thời mở rộng điều tra theo hướng nghi ngờ vi phạm quy định về trách nhiệm công việc dẫn đến chết người.

