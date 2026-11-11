2 triệu tấn “vàng đen”, 1 tỷ USD và bản lĩnh phi thường của Việt Nam - Nga giữa biển khơi bao la

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Nga

Mỏ Cá Tầm nằm ở rìa Đông Nam bể Cửu Long, trên thềm lục địa Việt Nam, cách Vũng Tàu khoảng 160 km về phía Đông Nam. Mỏ tiếp giáp Lô 09-1 ở phía Tây Bắc, Lô 09-2/09 ở phía bắc, các Lô 03 và 04-2 ở phía Đông, Lô 10 ở phía nam và Lô 17 ở phía Tây.

Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) Lô 09-3/12 được ký ngày 12/9/2012 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và Tổ hợp nhà thầu gồm: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tham gia 55%, giữ vai trò Người điều hành; Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tham gia 30%; Tập đoàn Bitexco tham gia 15%.

Giàn CTC-1 đón dòng dầu đầu tiên ngày 25/1/2019; giàn CTC-2 được đưa vào khai thác ngày 28/10/2022. Vào lúc 1 giờ 16 phút ngày 28/10/2026, mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12, đạt sản lượng khai thác lũy kế 2 triệu tấn dầu.

Cột mốc này ghi nhận nỗ lực của tập thể lao động Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời khẳng định năng lực của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trên cương vị người điều hành. Mốc sản lượng 2 triệu tấn dầu của mỏ Cá Tầm được ghi nhận đúng dịp tròn 4 năm giàn CTC-2 đi vào hoạt động, mang thêm ý nghĩa đối với tập thể vận hành.

Mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12, đạt sản lượng khai thác lũy kế 2 triệu tấn dầu (Ảnh: Giàn khai thác dầu khí tại mỏ Cá Tầm)

Từ khi đưa mỏ vào khai thác, công tác vận hành duy trì thành tích Zero LTI, không ghi nhận tai nạn lao động gây mất ngày công. Hai giàn CTC-1 và CTC-2 hoạt động liên tục, ổn định, với tỷ lệ thời gian vận hành gần 100%.

Cùng với kết quả khai thác, doanh thu bán dầu lũy kế từ đầu dự án đạt 1.095 triệu USD, vượt ngưỡng 1 tỷ USD. Riêng năm 2026, tính đến ngày 20/9, doanh thu bán dầu đạt 126 triệu USD, tương đương 102% kế hoạch năm do Ủy ban Quản lý phê duyệt, hoàn thành kế hoạch trước hơn ba tháng.

Trước sự suy giảm tự nhiên về sản lượng và nguồn thu từ Lô 09-1, lãnh đạo Vietsovpetro xác định tìm kiếm, thăm dò và phát triển các lô mới là tương lai, là nhiệm vụ sống còn của Liên doanh.

Để thực hiện định hướng này, Vietsovpetro tập trung nguồn lực cho các dự án mới, phát huy đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, trình độ cao cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng, phát triển qua hơn bốn thập kỷ hoạt động tại Lô 09-1.

Bên cạnh hoạt động tại Lô 09-1, Vietsovpetro đang đảm nhiệm vai trò Người điều hành tại các lô khai thác 09-3/12, 09-2/09, 01/17&02/17 và 04-3. Việc từng bước mở rộng phạm vi hoạt động tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Liên doanh.

Vietsovpetro hoạt động ra sao?

Vietsovpetro là pháp nhân hợp pháp của nước CHXHCN Việt Nam, được thành lập năm 1981, là đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động chính của Vietsovpetro là nghiên cứu khoa học, khảo sát, khoan thăm dò địa chất, thiết kế phát triển xây dựng mỏ, khai thác dầu và khí, thu gom xử lý dầu, khí và condensate tại Lô 09-1 và các Lô dầu khí khác ở thềm lục địa Việt Nam; cung cấp các dịch vụ dầu khí/năng lượng cho các đối tác ở Việt Nam và trong khu vực.

Đội ngũ lao động của Vietsovpetro gần 7.000 cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý và công nhân có trình độ chuyên môn cao. Vietsovpetro có đủ năng lực tự thực hiện hầu hết các công việc của mình, đồng thời còn có thể cung cấp dịch vụ cho các đối tác hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và năng lượng.

Giàn khai thác tại mỏ Rồng, Lô 09-1 của Vietsovpetro

Từ ngày thành lập đến nay, Vietsovpetro đã khảo sát hàng trăm nghìn km tuyến địa chấn 2D và hàng chục nghìn kilômét vuông địa chấn 3D. Vietsovpetro phát hiện 9 mỏ dầu, khí có giá trị thương mại và nhiều cấu tạo chứa dầu, khí. Trong đó, đặc biệt đã phát hiện mỏ Bạch Hổ có trữ lượng lớn với đa số dầu tập trung ở tầng đá móng granite, một hiện tượng địa chất rất hiếm gặp trên thế giới.

Trên biển, tại Lô 09-1, Vietsovpetro đã phát triển và đang khai thác 5 mỏ dầu gồm: Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Nam Rồng – Đồi Mồi. Ngoài Lô 09-1, Vietsovpetro đã phát hiện, phát triển và đưa vào khai thác mỏ khí Thiên Ưng từ tháng 12/2016 tại Lô 04-3; phát hiện, phát triển và đưa vào khai thác mỏ Cá Tầm tại Lô 09-3/12 từ tháng 01/2019.

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Trên bờ, Vietsovpetro đã xây dựng được hệ thống căn cứ dịch vụ dầu khí tổng hợp hoàn chỉnh, hiện đại với tổng diện tích gần 64ha phục vụ cho các khâu trong chuỗi hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và dịch vụ kỹ thuật dầu khí/năng lượng.

Bên cạnh hoạt động trong nước, Vietsovpetro còn cung cấp các dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí nói riêng và năng lượng nói chung cho các đối tác nước ngoài.

Trong giai đoạn hiện nay, Vietsovpetro tiếp tục tận thăm dò các khu vực tiềm năng, khai thác hiệu quả, thu hồi tối đa trữ lượng dầu khí còn lại trong Lô 09-1, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, đầu tư mở rộng vùng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ra các lô mới nhằm gia tăng trữ lượng, ổn định sản lượng khai thác dầu và khí.

Đồng thời, Vietsovpetro còn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo (đặc biệt là lĩnh vực điện gió ngoài khơi) để phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng hiện nay của Việt Nam và thế giới.