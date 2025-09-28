Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 vợ chồng phụ hồ trúng độc đắc: Số tiền thưởng giúp họ không cần phải lo cuộc sống về già

28-09-2025 - 16:14 PM | Lifestyle

2 vợ chồng mua vé số cầu may và không ngờ lần này may mắn đã tìm đến với họ.

Câu chuyện thú vị về đôi vợ chồng làm phụ hồ trúng số được chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên, chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long chia sẻ trên báo Thanh Niên. Theo đó, đại lý của chị Trang vừa đổi tưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho 2 vị khách may mắn này. 2 tờ có dãy số 228125 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21/9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế)

Được biết, sau khi có kết quả xổ số, khách liên hệ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Theo chị Trang chia sẻ, đôi vợ chồng nghèo sẽ gửi tiền vào ngân hàng, dành dụm dưỡng già để cuộc sống từ nay về sau không còn vất vả.

2 vợ chồng phụ hồ trúng độc đắc: Số tiền thưởng giúp họ không cần phải lo cuộc sống về già- Ảnh 1.

Tờ vé số trúng độc đắc.

Còn trong ngày 27/9, một câu chuyện trúng số khác cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Một người ở Tây Ninh ngày nào cũng mua cùng dãy số và nay đã bất ngờ trúng 14 tờ xổ số miền Nam ngày 27/9.

Phía đại lý vé số Phát Tài ở xã Đức Hòa (Tây Ninh) đã hỗ trợ đổi thưởng 14 tờ trúng giải tám cho khách. Theo đó, 14 tờ có hai số cuối là 65 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27/9 trúng giải tám trị giá 100.000 đồng/tờ. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 899113.

Cũng theo phía đại lý vé số Phát Tài, người trúng là khách quen. Sau khi có kết quả, chủ nhân liên hệ đổi thưởng và đại lý đã gửi tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản.

Một đại lý vừa đổi thưởng 7 tờ vé trúng độc đắc: Khách hơn 60 tuổi đi ô tô đến chở tiền về nhà

Theo Hương Trà

