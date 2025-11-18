20% internet đang sập!
Sự cố mạng toàn cầu của Cloudflare đã khiến nhiều dịch vụ trực tuyến như X, Spotify, Amazon và cả OpenAI bị gián đoạn.
Vào khoảng 6h tối ngày 18/11 (giờ Việt Nam), Cloudflare - công ty cung cấp dịch vụ bảo mật và tối ưu hoá lưu lượng truy cập internet cho hàng nghìn website - đã gặp phải sự cố nghiêm trọng trên hệ thống mạng toàn cầu. Vấn đề này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều website và ứng dụng nổi tiếng, bao gồm như Canva, ChatGPT, X (Twitter), Grok, hệ thống thanh toán Paypal, Spotify...
Theo thông báo đăng tải lúc gần 7 giờ tối (giờ Việt Nam), Cloudflare cho biết họ đã phát hiện và đang điều tra một sự cố có thể tác động đến nhiều khách hàng. Khoảng 20 phút sau, công ty tiếp tục cập nhật rằng mức độ gián đoạn đã bắt đầu giảm, tuy nhiên đội ngũ kỹ thuật vẫn tiếp tục theo dõi và xử lý vấn đề.
Tính đến 8 giờ 15 phút tối, Cloudflare cho biết một số dịch vụ đã hoạt động trở lại bình thường, trong khi các dịch vụ còn lại vẫn đang trong quá trình khắc phục. Đại diện công ty xác nhận rằng mức lỗi đã trở về mức trước khi xảy ra sự cố đối với một số thành phần của hệ thống.
Là nhà cung cấp hạ tầng đứng sau nhiều dịch vụ internet lớn, Cloudflare đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các website chống lại tấn công mạng và cải thiện tốc độ tải trang. Do đó, sự cố lần này đã khiến nhiều nền tảng lớn rơi vào tình trạng "nghỉ chơi" ngoài ý muốn.
Theo dữ liệu từ trang theo dõi sự cố DownDetector, một số dịch vụ nổi tiếng bị ảnh hưởng gồm có X (trước đây là Twitter), trò chơi trực tuyến League of Legends, Spotify, Amazon và cả OpenAI.
Đáng chú ý, sự cố này diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi Amazon Web Services (AWS) - một ông lớn khác trong lĩnh vực hạ tầng đám mây - cũng gặp trục trặc nghiêm trọng, gây gián đoạn hàng loạt dịch vụ internet trong nhiều giờ.
Cloudflare là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng lớn nhất thế giới, chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật, tăng tốc độ truy cập và bảo vệ website trước các cuộc tấn công mạng. Theo thống kê từ W3Techs, nền tảng của Cloudflare hiện đang "chống lưng" cho khoảng 19,3% tổng số website toàn cầu, bao gồm hàng loạt dịch vụ và tên miền lớn như Discord, Udemy, DoorDash, Canva, Crunchyroll, GitLab và nhiều nền tảng thuộc nhóm Fortune 1000.
Theo thống kê từ BuiltWith và W3Techs, Cloudflare hiện đang hỗ trợ hơn 25 triệu website, trong đó có rất nhiều dịch vụ trọng yếu thuộc các lĩnh vực tài chính, thương mại điện tử, giải trí và công nghệ. Không chỉ cung cấp CDN (mạng phân phối nội dung), Cloudflare còn đóng vai trò như một lớp bảo vệ DNS, tường lửa ứng dụng web (WAF), mạng chống DDoS và hệ thống cân bằng tải toàn cầu.
Chính vì mức độ phổ biến rộng khắp này, bất kỳ sự cố nào xảy ra tại Cloudflare đều có khả năng kéo theo ảnh hưởng dây chuyền tới hàng triệu dịch vụ khác. Đây cũng là lý do vì sao sự cố lần này nhanh chóng khiến người dùng internet trên toàn thế giới đồng loạt ghi nhận tình trạng không thể truy cập hoặc truy cập chập chờn tới hàng loạt nền tảng quen thuộc.
