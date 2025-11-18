Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20% internet đang sập!

18-11-2025 - 21:18 PM | Thị trường

Sự cố mạng toàn cầu của Cloudflare đã khiến nhiều dịch vụ trực tuyến như X, Spotify, Amazon và cả OpenAI bị gián đoạn.

Vào khoảng 6h tối ngày 18/11 (giờ Việt Nam), Cloudflare - công ty cung cấp dịch vụ bảo mật và tối ưu hoá lưu lượng truy cập internet cho hàng nghìn website - đã gặp phải sự cố nghiêm trọng trên hệ thống mạng toàn cầu. Vấn đề này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhiều website và ứng dụng nổi tiếng, bao gồm như Canva, ChatGPT, X (Twitter), Grok, hệ thống thanh toán Paypal, Spotify...

20% internet đang sập!- Ảnh 1.

Tính tới thời điểm bài viết này (9h tối ngày 18/11) vẫn còn rất nhiều trang web sử dụng Cloudflare không thể truy cập được - Ảnh chụp màn hình

Theo thông báo đăng tải lúc gần 7 giờ tối (giờ Việt Nam), Cloudflare cho biết họ đã phát hiện và đang điều tra một sự cố có thể tác động đến nhiều khách hàng. Khoảng 20 phút sau, công ty tiếp tục cập nhật rằng mức độ gián đoạn đã bắt đầu giảm, tuy nhiên đội ngũ kỹ thuật vẫn tiếp tục theo dõi và xử lý vấn đề.

Tính đến 8 giờ 15 phút tối, Cloudflare cho biết một số dịch vụ đã hoạt động trở lại bình thường, trong khi các dịch vụ còn lại vẫn đang trong quá trình khắc phục. Đại diện công ty xác nhận rằng mức lỗi đã trở về mức trước khi xảy ra sự cố đối với một số thành phần của hệ thống.

20% internet đang sập!- Ảnh 2.

Các báo cáo sự cố Cloudflare bắt đầu từ khoảng 6 giờ tối theo giờ Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Là nhà cung cấp hạ tầng đứng sau nhiều dịch vụ internet lớn, Cloudflare đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các website chống lại tấn công mạng và cải thiện tốc độ tải trang. Do đó, sự cố lần này đã khiến nhiều nền tảng lớn rơi vào tình trạng "nghỉ chơi" ngoài ý muốn.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi sự cố DownDetector, một số dịch vụ nổi tiếng bị ảnh hưởng gồm có X (trước đây là Twitter), trò chơi trực tuyến League of Legends, Spotify, Amazon và cả OpenAI.

Đáng chú ý, sự cố này diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi Amazon Web Services (AWS) - một ông lớn khác trong lĩnh vực hạ tầng đám mây - cũng gặp trục trặc nghiêm trọng, gây gián đoạn hàng loạt dịch vụ internet trong nhiều giờ.

Cloudflare là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng lớn nhất thế giới, chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật, tăng tốc độ truy cập và bảo vệ website trước các cuộc tấn công mạng. Theo thống kê từ W3Techs, nền tảng của Cloudflare hiện đang "chống lưng" cho khoảng 19,3% tổng số website toàn cầu, bao gồm hàng loạt dịch vụ và tên miền lớn như Discord, Udemy, DoorDash, Canva, Crunchyroll, GitLab và nhiều nền tảng thuộc nhóm Fortune 1000.

Theo thống kê từ BuiltWith và W3Techs, Cloudflare hiện đang hỗ trợ hơn 25 triệu website, trong đó có rất nhiều dịch vụ trọng yếu thuộc các lĩnh vực tài chính, thương mại điện tử, giải trí và công nghệ. Không chỉ cung cấp CDN (mạng phân phối nội dung), Cloudflare còn đóng vai trò như một lớp bảo vệ DNS, tường lửa ứng dụng web (WAF), mạng chống DDoS và hệ thống cân bằng tải toàn cầu.

Chính vì mức độ phổ biến rộng khắp này, bất kỳ sự cố nào xảy ra tại Cloudflare đều có khả năng kéo theo ảnh hưởng dây chuyền tới hàng triệu dịch vụ khác. Đây cũng là lý do vì sao sự cố lần này nhanh chóng khiến người dùng internet trên toàn thế giới đồng loạt ghi nhận tình trạng không thể truy cập hoặc truy cập chập chờn tới hàng loạt nền tảng quen thuộc.

PV

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc giảm mua hàng, Nga gửi sang Việt Nam hơn 5 triệu tấn ‘báu vật’ quốc gia: Giá rẻ hấp dẫn, thuế nhập khẩu 5%

Trung Quốc giảm mua hàng, Nga gửi sang Việt Nam hơn 5 triệu tấn ‘báu vật’ quốc gia: Giá rẻ hấp dẫn, thuế nhập khẩu 5% Nổi bật

'Sóng lớn' có thể xuất hiện trên thị trường xe máy điện

'Sóng lớn' có thể xuất hiện trên thị trường xe máy điện Nổi bật

Suzuki Fronx mới ra mắt đã giảm tới 45 triệu đồng tại đại lý: Giá thực tế từ 505 triệu, ‘phả hơi nóng’ lên Raize, Sonet

Suzuki Fronx mới ra mắt đã giảm tới 45 triệu đồng tại đại lý: Giá thực tế từ 505 triệu, ‘phả hơi nóng’ lên Raize, Sonet

20:06 , 18/11/2025
Bridgestone: 15 năm tại Việt Nam, mạng lưới lên đến 100 trung tâm lốp du lịch

Bridgestone: 15 năm tại Việt Nam, mạng lưới lên đến 100 trung tâm lốp du lịch

19:30 , 18/11/2025
Khuyến cáo quan trọng của Sở An toàn thực phẩm TP HCM

Khuyến cáo quan trọng của Sở An toàn thực phẩm TP HCM

19:01 , 18/11/2025
Phát hiện kho báu chứa 511 tỷ thùng dầu, gấp đôi trữ lượng của 'đại gia' dầu mỏ, quy mô lớn nhất từng có trên Trái Đất

Phát hiện kho báu chứa 511 tỷ thùng dầu, gấp đôi trữ lượng của 'đại gia' dầu mỏ, quy mô lớn nhất từng có trên Trái Đất

18:40 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên