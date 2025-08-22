*Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Hạ Mai, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).

20 năm làm giúp việc trong những gia đình giàu có, tôi đã chứng kiến không ít điều mà người ngoài hiếm khi hiểu được. Tưởng rằng có thu nhập cao, sống trong biệt thự rộng lớn, họ sẽ thong dong tận hưởng cuộc sống, chẳng phải lo nghĩ gì, thế nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Người giàu cũng chịu áp lực cơm áo, chỉ là ở một “tầng cao” khác, nơi mà gánh nặng không còn là miếng ăn manh áo thường ngày, mà là duy trì một lối sống và vị thế xã hội tương xứng.

Bề ngoài hào nhoáng, bên trong chất chồng lo toan

Ông chủ tôi từng làm việc 2 năm trước là quản lý cấp cao của 1 công ty bất động sản lớn ở Quảng Đông, có thu nhập hơn 37.000 NDT/tháng (hơn 135 triệu đồng). Vợ chồng họ sống trong căn biệt thự 200m2 ở ngoại ô thành phố, có xe hơi sang trọng đỗ ngay trong sân. Thế nhưng, cuộc sống sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là vô vàn những trăn trở về tiền bạc.

Bà chủ thường xuyên lo lắng về các khoản chi khổng lồ: học phí quốc tế cho con, chi phí du học dự kiến, tiền bảo trì nhà cửa, xe cộ, tiệc tùng đến quà cáp để duy trì các mối quan hệ. Trong khi đó, ông chủ thì đi làm về muộn, mang theo vẻ mệt mỏi từ áp lực công việc. Thu nhập của 2 vợ chồng họ cao nhưng số tiền ấy nhanh chóng vơi dần khi cộng lại tất cả các khoản chi.

Nhiều người nghĩ chỉ những gia đình thu nhập thấp mới lo toan từng bữa ăn, từng khoản tiền điện nước. Nhưng ở giới nhà giàu, áp lực “cơm áo gạo tiền” cũng tồn tại, chỉ khác ở mức độ lớn hơn.

Ảnh minh hoạ: internet

Thay vì lo cho bữa ăn ngày mai, họ phải đau đầu với việc giữ cho con cái có nền tảng giáo dục tốt nhất, đảm bảo gia đình luôn “đứng vững” trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt. Thay vì chỉ cần đủ chi phí sinh hoạt, họ phải tính toán để không tụt lại trong vòng xoáy nâng cấp lối sống: từ chiếc xe mới, căn nhà phải sửa sang, đến những chuyến du lịch xa xỉ.

Ở “tầng cao” ấy, tiền không chỉ để đáp ứng nhu cầu sống, mà còn để giữ hình ảnh, vị thế. Nếu không khéo cân bằng, thu nhập cao đến đâu cũng có thể trở thành gánh nặng.

Người giàu cũng lo lắng như bao người

Tôi từng chứng kiến nhiều lần gia đình chủ nhà tranh luận gay gắt vì chuyện tiền bạc. Ông chủ cho rằng vợ chi tiêu quá nhiều cho mua sắm, trong khi bà chủ lại phản đối việc chồng đổ tiền đầu tư vào những dự án rủi ro. Những cuộc cãi vã ấy, nhìn bề ngoài có thể thấy “xa xỉ”, nhưng về bản chất cũng giống bao gia đình khác – đều bắt nguồn từ áp lực tài chính.

Có lần, bà chủ nhà thở dài với tôi: “Người ta nghĩ mình giàu là thoải mái, nhưng thật ra mình bị cuốn vào guồng quay không thể dừng lại. Lúc nào cũng áp lực phải giữ được vị trí, giữ được cuộc sống như thế này”.

Ảnh minh hoạ: internet

20 mươi năm chứng kiến những góc khuất sau vẻ hào nhoáng, tôi nghiệm ra một điều: Giàu hay nghèo, con người vẫn phải đối diện với áp lực cơm áo gạo tiền. Chỉ có điều, khi lên một “tầng cao” khác, áp lực ấy không hề giảm đi, mà thậm chí còn lớn hơn vì gắn liền với danh dự, vị thế và hình ảnh xã hội.

Tôi cũng nhận ra rằng trong cuộc sống này, điều quan trọng không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là biết quản lý đồng tiền sao cho hợp lý, đừng để mình trở thành “nô lệ” của lối sống do chính mình tạo ra. Người giàu có thể có nhiều cơ hội, nhưng nếu không cân đối chi tiêu, họ cũng khổ sở chẳng khác gì những người lao động bình thường.

(Theo Sohu)






