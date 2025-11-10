Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20 năm nuôi con mới hiểu ra 5 sai lầm về tiền

10-11-2025 - 12:45 PM | Sống

Khi con bắt đầu vào đại học, nhiều cha mẹ mới giật mình: sao tiền học lại lớn vậy, sao khoản dự phòng không còn, sao đầu tư không sinh lời đúng lúc cần.

Nhưng thực ra, những vấn đề đó không đến trong một ngày, chúng tích tụ từ nhiều năm sống “rồi tính sau”.

1. Không chuẩn bị quỹ học từ sớm

Nhiều gia đình chỉ bắt đầu lo tiền học khi con sắp thi đại học, nên phải xoay xở gấp: rút bảo hiểm, vay ngân hàng, hay cắt khoản đầu tư đang dở dang. Nếu lập quỹ học từ khi con tiểu học, mỗi tháng chỉ cần tích đều một khoản nhỏ, con vào đại học sẽ không là “biến cố tài chính”.

20 năm nuôi con mới hiểu ra 5 sai lầm về tiền- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Tiêu quá tay khi con còn nhỏ

Tâm lý “cho con những gì tốt nhất” khiến nhiều cha mẹ chi tiêu mạnh tay cho đồ dùng, lớp học thêm, du lịch hay đồ chơi. Nhưng “tốt nhất” đôi khi chỉ cần là “phù hợp” và chính sự quá tay đó khiến quỹ dài hạn như học đại học hay nghỉ hưu bị rỗng.

3. Không tách bạch tiền đầu tư với tiền sinh hoạt

Một sai lầm phổ biến là đổ hết tiền vào đầu tư, nghĩ “sẽ sinh lời để lo cho con sau này”. Nhưng nếu thị trường biến động, mọi kế hoạch tài chính bị xáo trộn. Tách rõ tiền đầu tư (có rủi ro) và tiền sinh hoạt (phải an toàn) là cách để không “cháy” cùng lúc hai phía.

20 năm nuôi con mới hiểu ra 5 sai lầm về tiền- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

4. Tin rằng “rồi tính sau” vẫn kịp

Tuổi 30 - 40 là giai đoạn bận rộn nhất: vừa nuôi con, vừa trả nợ, vừa muốn đầu tư. Nhưng tài chính không chờ ai. Đợi đến khi con sắp vào đại học mới tính, thường là tính bằng áp lực.

5. Không nói chuyện tiền với con sớm

Khi con không hiểu giá trị đồng tiền, việc chuẩn bị tài chính trở thành chuyện của riêng cha mẹ. Còn nếu con được chia sẻ sớm, chúng biết tiết chế, biết trân trọng và đôi khi còn chủ động tìm cách phụ giúp.

Đến lúc con vào đại học, điều nhiều cha mẹ học được không chỉ là “cần bao nhiêu tiền” mà là đáng ra nên bắt đầu sớm hơn.

Cô gái mất hết tiền tiết kiệm, khi về nhà nhìn vào đôi giày để trước cửa thì hiểu ra tất cả

Theo Hà Nguyên

Phụ nữ số

Từ Khóa:
20 năm nuôi con

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bà lão 60 tuổi lương hưu 7 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng vẫn sống chẳng vui: “Cả đời tằn tiện, tôi quá hối hận vì sống sai cách”

Bà lão 60 tuổi lương hưu 7 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng vẫn sống chẳng vui: “Cả đời tằn tiện, tôi quá hối hận vì sống sai cách” Nổi bật

Đi họp lớp, người bạn vừa phá sản ngỏ ý mượn mỗi người 10 triệu đồng: Chỉ một bạn đồng ý còn lại từ chối, nửa năm sau ai cũng tiếc nuối

Đi họp lớp, người bạn vừa phá sản ngỏ ý mượn mỗi người 10 triệu đồng: Chỉ một bạn đồng ý còn lại từ chối, nửa năm sau ai cũng tiếc nuối Nổi bật

Loại gia vị phổ biến trong căn bếp, giúp phòng bệnh tim mạch, giảm cân

Loại gia vị phổ biến trong căn bếp, giúp phòng bệnh tim mạch, giảm cân

12:31 , 10/11/2025
Ở nhà chăm con, tiêu lương 30 triệu của chồng: Mẹ bỉm Hà Nội vẫn tiết kiệm gần 1 chỉ vàng nhờ cách "tiêu ngược"

Ở nhà chăm con, tiêu lương 30 triệu của chồng: Mẹ bỉm Hà Nội vẫn tiết kiệm gần 1 chỉ vàng nhờ cách "tiêu ngược"

12:31 , 10/11/2025
Bà mẹ Hà Nội bật mí 1 "lợi thế bí mật" giúp con dễ thi đỗ lớp 6 chất lượng cao: Nhiều em chỉ ôn 3 môn mà bỏ sót điều này!

Bà mẹ Hà Nội bật mí 1 "lợi thế bí mật" giúp con dễ thi đỗ lớp 6 chất lượng cao: Nhiều em chỉ ôn 3 môn mà bỏ sót điều này!

12:20 , 10/11/2025
Thế hệ “bánh mì kẹp”: Áp lực tiền bạc chồng chất, không 1 chỗ dựa, đành tự tìm cách cứu chính mình!

Thế hệ “bánh mì kẹp”: Áp lực tiền bạc chồng chất, không 1 chỗ dựa, đành tự tìm cách cứu chính mình!

12:05 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên