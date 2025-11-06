Cô gái mất hết tiền tiết kiệm, khi về nhà nhìn vào đôi giày để trước cửa thì hiểu ra tất cả

Mới đây, một cô gái ở Thái Lan đã mất hết số tiền tiết kiệm là 17.000 baht (tương đương khoảng 14 triệu VNĐ) khi để ở phòng trọ tại tỉnh Udon Thani. Điều đáng nói là hiện trường không hề có dấu vết của sự đột nhập, với ổ khóa không bị tác động ngoại lực. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi giày để trước cửa, nạn nhân đã hiểu ra vấn đề nên đã chia sẻ câu chuyện với mục đích cảnh báo những người khác.

Cô gái đã mất hết số tiền tiết kiệm để ở phòng trọ.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, nạn nhân 26 tuổi, Khunphat, đã gọi điện cho cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Mueang Udon Thani để điều tra vụ trộm tại phòng của cô ở Soi Samit Yothin 4, quận Mueang Udon Thani, vào khoảng hơn 9 giờ tối hôm Chủ nhật, 2/11 vừa qua. Cô Khunphat nói với cảnh sát rằng không có dấu hiệu đột nhập và tin rằng tên trộm đã dễ dàng vào phòng cô bằng chiếc chìa khóa dự phòng mà cô đã giấu trong đôi giày thể thao của mình - nơi mà cô cho rằng chẳng có ai nghĩ tới.

Cô đã dẫn cảnh sát đến kiểm tra phòng ở tầng hai và chỉ ra đôi giày thể thao để bên ngoài cửa, nơi cô đã giấu chìa khóa. Khunphat giải thích rằng cô làm việc tại một cửa hàng sinh tố trong một trung tâm mua sắm và đã sống tại đây khoảng một năm. Vào ngày xảy ra vụ việc, cô ấy đi làm lúc 11 giờ sáng và trở về nhà vào khoảng 8 giờ tối.

Nạn nhân đã nhận ra vấn đề khi thấy chiếc chìa khóa để ở chiếc giày bên trái.

Khi kiểm tra chiếc giày bên phải, nơi cô thường cất chìa khóa, cô không tìm thấy nó. Sau đó, cô tìm thấy nó ở chiếc giày bên trái, điều này làm dấy lên nghi ngờ. Cô vội vàng kiểm tra hộp đựng tiền đặt trên đầu giường và phát hiện toàn bộ 17.000 baht tiền mặt đã biến mất.

Khunphat cho biết cô đã tiết kiệm tiền từ năm ngoái. Cô không gửi số tiền này vào ngân hàng để tránh bị lẫn với tiền trong tài khoản, nơi anh trai cô gửi từ nước ngoài về. Theo kênh Channel 7, bạn trai của Khunphat sau đó đã đến hiện trường để cảnh sát thẩm vấn. Nạn nhân khai với cảnh sát rằng cô sống một mình trong phòng, còn bạn trai cô chỉ thỉnh thoảng đến thăm.

Ngoài Khunphat, chỉ có một người nữa biết cô cất tiền mặt trong phòng, chính là người bạn trai. Nhưng cô không chắc chắn liệu anh ta có biết chìa khóa dự phòng được giấu ở đâu hay không.

Trong một phần phỏng vấn với Kênh 7, Khunphat chia sẻ: 'Tôi rất buồn và không nói nên lời vì số tiền đó đáng lẽ để dành để giúp em gái tôi, người sắp tốt nghiệp. Tôi thậm chí không trách tên trộm. Đó là do sự bất cẩn của tôi".

Cảnh sát khuyên nạn nhân nên nộp đơn khiếu nại chính thức tại Đồn Cảnh sát Mueang Udon Thani. Các điều tra viên sẽ xem xét đoạn phim giám sát gần đó, vì camera an ninh của tòa nhà không hoạt động. Cảnh sát đang tiếp tục truy tìm nghi phạm.