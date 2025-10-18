Họp gia đình được hỏi tiền tiết kiệm, tài khoản 3 tỷ nhưng tôi trả lời 300 triệu đồng: Lúc sau nghe 1 cuộc gọi cả đời không thể quên

Mới đây, bài đăng của người phụ nữ họ Dương đã gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Cụ thể, cô Dương kết hôn với người bạn trai mới quen vài tháng sau khi bị gia đình thúc giục. Hai năm đầu sau khi kết hôn, cô Dương và chồng khá hoà hợp. Thế nhưng một thời gian sau, cặp vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, dẫn đến quyết định ly hôn. Họ đạt được thỏa thuận chia tay trong hoà bình, cô Dương nhận được 800.000 NDT (gần 3 tỷ đồng) từ chồng cũ.

Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, người phụ nữ trở về nhà bố mẹ ruột để nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, bố mẹ cô Dương có tổ chức một buổi họp mặt có gia đình em trai cô. Lúc này, mẹ mới hỏi về số tiền cô Dương nhận được sau khi ly hôn và tiền tiết kiệm cá nhân. Người phụ nữ chợt nhớ ra bố mẹ cô đã làm điều tương tự khi thúc giục cô kết hôn. Bố mẹ chỉ quan tâm đến hoàn cảnh gia đình và điều kiện tài chính thay vì tính cách của đối tượng cô Dương hẹn hò.

Ảnh minh hoạ

Cô Dương trả lời: “Trước khi chia tay chồng con kinh doanh thua lỗ nên giờ này tài khoản của con chỉ còn 80.000 NDT (gần 300 triệu đồng)”. Người mẹ tỏ ra thất vọng trong khi bố và gia đình em trai đều không phản ứng gì sau câu trả lời đó.

Đến tối muộn, cô Dương mới tình cờ nghe thấy mẹ đang gọi điện thoại cho anh trai cô và phàn nàn: “Bố mẹ định năm nay sẽ mua nhà cho con nhưng chị con chỉ tiết kiệm được ít tiền như vậy thì sao đủ. Mẹ còn không biết tại sao chị con ly hôn…”. Cô Dương cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc gia đình không ai hỏi thăm sức khỏe hay tâm lý của cô sau biến cố lớn mà chỉ quan tâm số tiền trong tài khoản.

Bố mẹ vốn khắt khe với cô Dương từ khi còn nhỏ. Dù cô làm tốt đến đâu, cũng không nhận được sự công nhận như em trai. Sau khi cô Dương kết hôn, thỉnh thoảng họ mới gọi điện chỉ để yêu cầu cô hỗ trợ tiền cho em trai kinh doanh, mua xe cho em hoặc trả phí sửa nhà cho họ.

Quá bất bình, cô Dương đi vào phòng mẹ và chất vấn về sự thiên vị của bố mẹ. Thấy con gái bật khóc, mẹ cô không tỏ ra thương cảm mà tiếp tục trách móc: “Đó là do con không thể hoà hợp với gia đình này và cả chính chồng con. Tính cách như vậy chẳng ai quý mến cả”.Người phụ nữ dọn hành lý và rời khỏi nhà trong đêm, quyết tâm không bao giờ trở lại nhà bố mẹ và tự mình xây dựng lại cuộc sống mới.

Ảnh minh hoạ

Bài đăng thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của cô Dương. “Điều đau lòng nhất là những người thân bạn tin tưởng lại luôn có toan tính, cùng một gia đình nhưng bố mẹ lại không thể đối xử công bằng với các con”, một cư dân mạng viết.

Nữ diễn viên, MC người Trung Quốc Nghê Bình từng chia sẻ câu chuyện mẹ cô luôn đối xử với con gái và con trai theo những cách khác nhau. Trong khi bố mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho anh, cô lại thường xuyên chỉ dùng lại đồ cũ của anh trai. Khi các con lập gia đình riêng, mẹ hiếm khi quan tâm và chỉ gọi cho cô nếu con trai cần giúp đỡ.

Khi mẹ bị bệnh do tuổi già, Nghê Bình vẫn ở bên chăm sóc. Thế nhưng mẹ lại nhắc nhở anh trai cô sau khi bán nhà không được đưa tiền cho Nghê Bình. Những chuyện như vậy để lại vết thương lòng lớn với nữ diễn viên. “Mẹ tôi đã già, tôi không nên quan tâm đến chuyện này nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy đau lòng”, Nghê Bình nói.

Ảnh minh hoạ

Nhiều cư dân mạng bày tỏ ý kiến, trong gia đình, sự thiên vị có thể âm thầm bào mòn các mối quan hệ, tình cảm giữa các thành viên. Cho dù đó là tình yêu thương của bố mẹ hay nguồn lực tài chính, một khi có sự phân chia không công bằng thì mâu thuẫn, rạn nứt là điều không tránh khỏi.