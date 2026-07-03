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20 trường THPT Hà Nội có điểm thi tốt nghiệp cao nhất

| | Sống

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố top 20 trường có điểm trung bình cao nhất theo từng môn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, trường chuyên và các trường top đầu chiếm ưu thế.

Phần lớn các trường trong top 20 vẫn là những cái tên quen thuộc, gồm các trường THPT chuyên trực thuộc các trường đại học, trường chuyên của Sở GD&DT cùng nhiều trường THPT tốp đầu của Hà Nội.

Riêng ở môn Ngoại ngữ, chủ yếu là Tiếng Anh, nhiều trường tư thục vươn lên xếp hạng cao như: Dewey, Harmony, Nguyễn Siêu và Marie Curie.

Ở hai môn Toán và Ngữ văn, nhóm 5 trường có điểm trung bình cao nhất gần như không thay đổi so với năm 2025, song thứ hạng có sự xáo trộn.

Với môn Toán, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm từ vị trí thứ ba năm trước đã vươn lên dẫn đầu, vượt Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Tiếp sau đó là trường chuyên Khoa học tự nhiên, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Tất Thành. Trường chuyên Hà Nội Amsterdam xếp thứ 4 trong xếp hạng.

Trong khi đó, ở môn Ngữ văn, Trường THPT Lê Quý Đôn tăng từ vị trí thứ ba lên đứng đầu bảng xếp hạng với điểm trung bình 8,07. Tiếp sau Lê Qúy Đôn là Trường THPT Yên Hòa, Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, THPT Chu Văn An...

Top 20 trường có điểm trung bình cao nhất môn Toán

Top 20 trường có điểm trung bình cao nhất môn Ngữ văn

Top 20 trường có điểm trung bình cao nhất môn Ngoại ngữ

Top 20 trường có điểm trung bình cao nhất môn Vật lý

Top 20 trường có điểm trung bình cao nhất môn Hóa học

Top 20 trường có điểm trung bình cao nhất môn Sinh học

Top 20 trường có điểm trung bình cao nhất môn Lịch sử

Top 20 trường có điểm trung bình cao nhất môn Địa lý

CHÍNH THỨC: Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo Hà Linh

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