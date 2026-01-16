200 hộ kinh doanh chợ Ninh Hiệp không có hóa đơn đầu vào hàng tồn kho, chuyên gia Thuế kiến nghị giải pháp hỗ trợ

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

Tại hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: hộ kinh doanh cần lưu ý gì?" do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cục Thuế tổ chức, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, vừa qua bà đã trực tiếp khảo sát thực tế tại chợ Ninh Hiệp (Hà Nội) và ghi nhận nhiều vướng mắc liên quan đến chứng từ đầu vào của hàng hóa tồn kho.

"Ngày 4/1 vừa rồi, tôi có đến chợ Ninh Hiệp và trực tiếp gặp 200 hộ kinh doanh ở đấy và có một vấn đề là tất cả các mặt hàng tồn kho mà mua hàng tiểu ngạch từ biên giới Trung Quốc gần như không có hóa đơn đầu vào. Tức là họ chỉ có hóa đơn chứng từ nộp ở khâu tiểu ngạch còn toàn bộ hàng vào Việt Nam là không có chứng từ gì cả. Vậy bây giờ xử lý hàng tồn kho ấy như thế nào?", bà Cúc chia sẻ.

Theo bà Cúc, quy định hiện hành cho phép các hộ kinh doanh có doanh thu đến 3 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp nộp thuế, giúp việc thực hiện nghĩa vụ thuế trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, với các hộ kinh doanh có quy mô doanh thu lớn, áp lực về chi phí đầu vào và chứng từ trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho hay: "Chúng tôi thấy hiện nay vướng ở chỗ nếu các hộ kinh doanh có doanh thu đến 3 tỷ đồng có thể lựa chọn nộp thuế theo phương pháp trên doanh thu hoặc lấy doanh thu trừ đi chi phí để họ chọn doanh thu thì đơn giản. Có nghĩa là dù có hàng tồn kho nhưng không phải hàng buôn lậu, hàng quốc cấm… thì hộ kinh doanh bán ra vẫn nộp thuế 1,5% cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, như thế cơ quan thuế sẽ không truy phạt.

Nhưng với hộ kinh doanh có doanh thu 5 tỷ đồng, 7 tỷ đồng, 10 tỷ đồng… thì lúc đó buộc phải nộp thuế theo phương pháp lấy doanh thu trừ đi chi phí. Vậy chi phí nào làm căn cứ để hóa đơn đầu vào?"

Từ thực tế này, bà Nguyễn Thị Cúc kiến nghị cần có cơ chế linh hoạt hơn đối với hàng tồn kho không đủ chứng từ, nhằm tránh việc phát sinh thêm nghĩa vụ thuế không cần thiết và tạo điều kiện để hộ kinh doanh thực hiện kê khai đúng quy định.

"Từ đây tôi có kiến nghị là cần có biểu kiểm kê hàng tồn kho tách ra cái gì có chứng từ, cái gì không có và đó là thực, sau đó hộ, cá nhân kinh doanh ký vào và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Từ đó họ lấy số đó hạch toán vào chi phí. Bởi vì nếu yêu cầu họ xuất hóa đơn một lần nữa để được hạch toán chi phí thì xuất hóa đơn lần nữa phải nộp thuế 1,5%, như thế con số rất là lớn.

Cho nên chúng tôi vẫn tha thiết đề nghị là cơ quan thuế nghiên cứu để các hộ cá nhân kinh doanh được phép kiểm kê những hàng hóa tồn kho đó có lập biên bản lượng hàng, số lượng đơn giá và cam kết chịu trách nhiệm. Trên cơ sở bản kê đó – coi gần như bảng kê hàng nông lâm sản trực tiếp cũ để được xác nhận, để làm cơ sở coi như giá vốn được trừ nếu như đúng thuế thông pháp", bà Cúc nhấn mạnh.

Kỳ Thư