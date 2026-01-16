Diện mạo mới tại 'điểm nóng' Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám sau cải tạo

Trước tình trạng nút giao thường ùn tắc kéo dài, nhất là trên trục đường Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân..., Sở Xây dựng Hà Nội đã thực hiện dự án việc đốn chặt, xén vỉa hè để mở rộng lòng nút giao thông.

Ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám vốn là điểm nóng ùn tắc nghiêm trọng, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Riêng tuyến Lê Văn Lương là đường dẫn vào trung tâm thành phố, có mật độ phương tiện rất lớn, lại có làn đường riêng cho xe buýt BRT, nên việc xén vỉa hè, mở rộng mặt đường giúp tăng đáng kể năng lực thông hành cho khu vực này.

Theo đó đường Lê Văn Lương hướng từ hầm chui Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến vào trung tâm TP Hà Nội được xén vỉa hè, mở rộng thành 3 làn đường hỗn hợp và 1 làn xe buýt BRT.

Làn rẽ phải từ đường Lê Văn Lương đi phố Nguyễn Tuân được kẻ vạch mắt võng, giúp các phương tiện lưu thông liên tục, giảm ùn tắc tại ngã tư. Với đường Lê Văn Lương từ Vành đai 3 về nút giao, ở làn vừa được mở rộng cũng được dành cho xe rẽ phải sang đường Nguyễn Tuân và không phải chờ đèn đỏ.

Đoạn đầu phố Hoàng Minh Giám giao với đường Lê Văn Lương được mở rộng thêm 2 làn đường sau khi thực hiện xén vỉa hè.

Sau khi được mở rộng thêm 2 làn xe, phương tiện từ đường Lê Văn Lương rẽ sang đường Hoàng Minh Giám được phân luồng rẽ phải, không phải dừng chờ đèn đỏ.

Khi thực hiện xén vỉa hè tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, đơn vị thi công đã di dời 52 cây xanh. Sau khi việc cải tạo hoàn thành, nhiều chậu cây được bố trí trên vỉa hè đường Lê Văn Lương và phố Hoàng Minh Giám thay thế.

Ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân – Hoàng Minh Giám (Hà Nội) sau khi xén vỉa hè, mở rộng mặt đường, đã góp phần cải thiện khả năng lưu thông của các phương tiện, đặc biệt trong giờ cao điểm.