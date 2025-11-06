2023 - chồng Đoàn Di Băng phẫn nộ với hàng giả, 2025 - bị bắt vì bán hàng giả

Ngày 5/11, thông tin Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam và khám xét nhà cùng với 2 bị can khác trở thành thông tin được quan tâm. Các đối tượng này đang bị quan chức năng điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Nguyễn Quốc Vũ bị bắt tạm giam

Vì vậy, những thông tin xoay quanh cặp đôi “đại gia Quận 7” Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thuý, sinh năm 1990) tiếp tục trở thành tâm điểm được netizen quan tâm, đặc biệt là chuyện kinh doanh, buôn bán. Ngay lúc này, trên mạng xã hội TikTok hot lại chia sẻ của Nguyễn Quốc Vũ trên VTV1, trong chương trình Doanh Nghiệp & Doanh Nhân, số phát sóng đầu tiên của năm mới 2023.

Chương trình đề cập đến vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Nguyễn Quốc Vũ từng lên sóng truyền hình

Nguyễn Quốc Vũ xuất hiện trên sóng chương trình, được giới thiệu là giám đốc điều hành của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VB Group, và bày tỏ những lo ngại: “Hàng giả hàng nhái hiện nay đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp của chúng tôi và toàn xã hội. Vì đã ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp cũng như gây ra thiệt hại cho người tiêu dùng.

Hiện nay có rất nhiều người tiêu dùng họ đã mua nhầm phải hàng giả, hàng nhái và họ bị những trường hợp như viêm da, hư da. Và sau đó họ tìm đến công ty chúng tôi yêu cầu bồi thường nhưng sau đó công ty chúng tôi cũng đã giải thích cho họ hiểu rằng họ đã mua nhầm phải hàng giả, hàng nhái đó. Họ rất bức xúc.

Điều này đang không được kiểm soát. Khi bạn bán hàng trên các trang thương mại điện tử thì đó là nơi rất dễ để họ trà trộn hàng giả, hàng nhái vào. Tại vì những nơi đó họ thường không truy cứu về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm cũng như điều kiện để tham gia bán trên đó rất dễ dàng”.

Cuối cùng, chồng Đoàn Di Băng chia sẻ một số giải pháp, gồm: “Chúng tôi nghĩ rằng cần nghiêm khắc, giải quyết xử lý triệt để và quyết liệt cho vấn đề này. Vì nó gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có công ty chúng tôi”.

Đoạn chia sẻ này từng được vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ đăng tải lại nhiều lần. Chẳng hạn như vào tháng 9/2024, khi có nhiều tin đồn về sản phẩm kém chất lượng, vợ chồng Đoàn Di Băng cũng đồng loạt chia sẻ lại trích đoạn phỏng vấn nêu trên ở khắp các nền tảng mạng xã hội.

Từ tháng 5/2025 đến nay, khi các sản phẩm của công ty VB Group bị phát hiện sai phạm, cặp đôi liên tục xin lỗi. Tuy nhiên cặp đôi khẳng định mình là người chịu thiệt hại, xác nhận lỗi từ phía nhà máy sản xuất - đơn vị gia công sản phẩm cho công ty VB là Công ty TNHH EBC Group - nay là công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất.

Ở thời điểm hiện tại, khi những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm của công ty VB Group phân phối nóng lên, netizen đã đặt dấu chấm hỏi về việc: Chồng Đoàn Di Băng bức xúc vì hàng giả kém chất lượng nhưng bản thân công ty lại phân phối chính những sản phẩm kém chất lượng do nhà máy đặt hàng sản xuất, ra thị trường?

Sản phẩm kem chống nắng được vợ chồng Đoàn Di Băng quảng cáo

VB Group là pháp nhân sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Trên trang web chính thức, công ty này đang phân phối nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp như sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem đánh răng và dung dịch vệ sinh... giá bán dao động từ 200.000 - 600.000 đồng.

Người đại diện theo pháp luật kiêm chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group là ông Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978). Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, VB Group được thành lập năm 2021, loại hình công ty TNHH một thành viên, có trụ sở tại quận 5 (TP.HCM). Vốn điều lệ ở thời điểm thành lập doanh nghiệp là 8 tỷ đồng.

Ngoài VB Group, ông Nguyễn Quốc Vũ từng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Universal và Doanh nghiệp tư nhân Thế giới Steak. Tuy nhiên, cả hai doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động.