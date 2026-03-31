2026: Bóc trần hàng loạt đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn

Núp bóng sàn thương mại điện tử Merry Trade để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mới đây nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có liên quan đến Sàn thương mại điện tử Merry Trade. Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng gồm: Xiang Guoquan sinh năm 1983; quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi là Sky; Võ Tấn Hiệp sinh năm 1996; trú TP Đà Nẵng; tên thường gọi là Tony Võ; Trần Việt Huy sinh năm 1988; trú tỉnh Khánh Hòa để điều tra, làm rõ các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi mở sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên "Merry Trade" và lập một App ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh mang tên "Merry Trade", thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng (do Trần Việt Huy làm giám đốc), các đối tượng đã dùng thủ đoạn hứa hẹn người tham gia mức lợi nhuận cao. Khi người dân sập bẫy, tiếp tục tung chiêu "nâng cấp hệ thống" hoặc "lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc với số tiền hàng chục tỉ đồng.

“Hệ sinh thái” tiền ảo Xintel lừa đảo 400 tỉ đồng

Cũng tại Thanh Hóa, liên quan đến đường dây "hệ sinh thái công nghệ" Xintel, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông.

Theo điều tra ban đầu, năm 2024, Công ty Pi Gaming ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép thiết lập mạng xã hội để chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, dự án này thực chất chỉ là bình phong để nhóm đối tượng quảng bá "hệ sinh thái công nghệ" gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… nhằm lôi kéo người dân.

Nguyễn Duy Thịnh với vai trò giám đốc công nghệ đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và không được pháp luật công nhận nên không có giá trị.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến vụ án. (Ảnh: CA)

Để huy động vốn, các đối tượng quảng bá việc mua "máy đào tiền ảo" Xnode. Nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc gói X-NFT trị giá từ 100 đến 10.000 USDT. Thực tế, các gói này không thể đào ra tiền mã hóa thật, chỉ tạo ra các "điểm Xin" trong hệ thống.

Đường dây này vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia nạp tiền bằng USDT và lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng từ 10% trở xuống theo cấp bậc. Nhà đầu tư truy cập trang dapp.xintel.co để tạo tài khoản, mua gói và phát triển mạng lưới. Lợi nhuận trả bằng đồng Xin nhưng bị hạn chế giao dịch.

Nhóm này còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) khống, dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán. Dù đồng Xin không có giá trị pháp lý, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD.

Để tạo cảm giác khan hiếm và tăng giá ảo, Thảo chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, mọi dữ liệu về giá và lợi nhuận trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh thủ công.

Bằng thủ đoạn tổ chức hội thảo rầm rộ và quảng bá trên mạng xã hội, đường dây này đã lừa đảo hàng chục nghìn người với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng.

Đường dây tiền số ONUS lập 52 công ty chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng

Cục An ninh Kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục an ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an nhiều địa phương trên cả nước vừa triệt phá một đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo với quy mô đặc biệt lớn.

Tiền ảo VNDC và sàn giao dịch ONUS được 2 đối tượng cầm đầu là Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến thành lập từ năm 2018. Với hình thức trả lãi suất bằng tiền ảo qua đêm, tạo ra các gói đầu tư, huy động vốn với lãi suất cao, đến nay sàn giao dịch ONUS đã có khoảng 5,5 triệu tài khoản, chiếm khoảng 5% người dân của cả nước tham gia. Nhằm thao túng giá trị các đồng tiền ảo được niêm yết trên sàn ONUS, các đối tượng đã can thiệp tạo lệnh mua bán ảo để khiến các nhà đầu tư thua lỗ.

Với hành vi của các đối tượng, người tham gia sẽ lầm tưởng là do đầu tư bị lỗ thông thường, mà không biết lỗ hay lãi là do các đối tượng lên kế hoạch điều khiển hệ thống bằng kỹ thuật. Nhằm hút tiền của các nhà đầu tư, các đối tượng đã sử dụng các đại lý chân rết truyền thông, phím lệnh, chia sẻ hình ảnh các lệnh báo lãi trong các hội, nhóm để lôi kéo nhà đầu tư tham gia.

Ngoài các tiền ảo mà các đối tượng tự tạo ra, trên sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo của các đối tác khác.

Để vận hành hệ sinh thái ONUS, các đối tượng đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước và Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo dưới hình thức là các pháp nhân độc lập nhưng thực tế đều có chung một bộ máy tổ chức nhân sự.

Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo tiền mã hoá FTXF tại Hà Nội

Công an thành phố Hà Nội điều tra, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (sinh năm 1986; thường trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hoá và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF. Chung đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp)…

Các đối tượng trong vụ án - Ảnh: BCA

Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dùng kỹ thuật số gồm: Sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA…

Ngoài ra, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài. Khi các nhà đầu tư đã mua đồng FTXF thì các đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm đối tượng đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đường dây tiền ảo đa cấp biến tướng, lôi kéo hơn 1.000 người, chiếm đoạt 175 tỷ đồng

Ngày 9/2, Công an TP Hải Phòng cho biết các phòng nghiệp vụ trong CATP đã phối hợp triệt phá thành công Chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp mang tên Luxkingtech, bắt khởi tố 3 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng.

Dự án đầu tư tiền ảo mang tên Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng và cầm đầu từ cuối năm 2022. Để tạo vỏ bọc là một nền tảng đầu tư hiện đại, Luyện đã bỏ tiền thuê các lập trình viên xây dựng “hệ sinh thái” dự án, gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu token LKT) và website luxkingtech.com.

Website này cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng từ dự án trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ các hoạt động từ mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch… đều do nhóm điều hành kiểm soát.

Luxkingtech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Nhà đầu tư được mời chào mua nhiều gói đầu tư và hứa hẹn trả lợi nhuận hằng ngày, kèm theo lời quảng cáo rằng đồng tiền ảo này có thể sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong “hệ sinh thái” của công ty.

Người tham gia không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư bỏ ra mà còn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các “tuyến dưới”, hình thành mạng lưới chằng chịt, đúng tính chất “lấy tiền nuôi tiền”. Đội ngũ nhân viên của Luyện thường xuyên đăng tải các thông tin trên mạng xã hội khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang hay hình ảnh dự án có đông người tham gia nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư. Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng.