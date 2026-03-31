Đổi ngoại tệ online, nhiều người... lãnh đủ

Ngày 31-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hoàng Lan (SN 1995, quê TPHCM), Nguyễn Duy Phương Nam (SN 2001, quê Lâm Đồng), Đinh Hùng Chương (SN 2000, quê Tây Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Giăng bẫy đổi ngoại tệ online

Theo hồ sơ vụ án, Lan biết việc nhiều người có nhu cầu mua, đổi ngoại tệ mà không cần đến ngân hàng hay các điểm mua bán hợp pháp.

Để thực hiện được hành vi lừa đảo, Lan đã rủ Nam (em ruột Lan) và Chương (bạn của Nam) cùng thực hiện.

Các bị cáo tại toà

Nam tìm kiếm người có nhu cầu, lập các tài khoản Facebook giả. Chương người cung cấp tài khoản ngân hàng, nhận và luân chuyển tiền theo chỉ định của Lan. Cả hai sẽ nhận được tỉ lệ từ 5-20% sau mỗi lần chiếm đoạt thành công tiền của các bị hại.

Khi người có nhu cầu mua ngoại tệ chuyển tiền xong, Lan lập tức xóa liên lạc và chiếm đoạt số tiền mà người mua ngoại tệ đã chuyển.

Án nặng

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 4-2024 đến tháng 10-2024, các bị cáo đã thực hiện 3 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt được lên đến gần 960 triệu.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, các bị cáo còn khai nhận đã lừa thêm hơn 80 triệu đồng của 3 bị hại khác, tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng chưa thể ghi nhận được lời khai của các bị hại này.

Tại phiên toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi của bản thân và hy vọng HĐXX có thể lượng hình khoan hồng để các bị cáo có thể sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Lan 14 năm tù, Nguyễn Duy Phương Nam và Đinh Hùng Chương cùng lãnh mức án 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Buộc các bị cáo liên đới bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.