Công an thông báo: Người dân không thực hiện sinh trắc học tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau

Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng giả danh nhân viên công ty cấp nước, gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu người dân “ký lại hợp đồng”, gia hạn dịch vụ hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, mục tiêu của các đối tượng là thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dụ nạn nhân thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Theo trình báo của một nạn nhân tại TP Đà Nẵng, vào chiều tối 29/3, người này nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên đơn vị cấp nước. Người gọi thông báo cần “ký lại hợp đồng” và hướng dẫn chuyển sang hình thức thanh toán tiền nước trực tuyến hàng tháng.

Đáng chú ý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân thực hiện xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng ngân hàng với lý do “đồng bộ thông tin thanh toán”. Trong quá trình làm theo hướng dẫn, nạn nhân đã vô tình cung cấp thông tin và xác nhận các giao dịch, tạo điều kiện để kẻ gian chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút tiền. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 220 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo các yêu cầu qua điện thoại liên quan đến tài khoản ngân hàng; không cung cấp mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hay mật khẩu cho bất kỳ ai.

Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan công an để xác minh, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Theo Công an TP Đà Nẵng