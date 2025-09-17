22.000 người tham gia sự kiện đặc biệt của AEON Ekiden

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Năm 2025, “AEON Ekiden – Cung đường tiếp sức, cả nhà cùng vui” bước sang mùa 4, lần đầu tổ chức tại Huế, đánh dấu sự hiện diện khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam. Sau 4 năm, AEON Ekiden và AEON Cosplay Festival đã thu hút gần 22.000 lượt tham dự, trở thành sân chơi thường niên thúc đẩy lối sống lành mạnh, gắn kết cộng đồng và lan tỏa văn hóa Việt – Nhật.

Sự kiện AEON Ekiden năm thứ 4 được tổ chức tại 3 địa điểm: AEON Hà Đông (Hà Nội)  15/6/2025; AEON Huế, 20/7/2025; AEON Bình Tân (TP HCM) 14/9/2025.

Với thông điệp chính “Từng đồng đều ý nghĩa”, AEON Việt Nam luôn nỗ lực để mỗi giao dịch của khách hàng đều tạo ra giá trị cho cộng đồng địa phương, phát triển xã hội thông qua cam kết lâu dài của mình đối với phát triển bền vững trên ba trụ cột: Bền vững về Môi trường, Kinh tế và Xã hội. Tại trụ cột Bền vững Xã hội, AEON Việt Nam tập trung vào bốn mục tiêu: Phát triển sức khỏe thể chất & tinh thần (Well-being); Nuôi dưỡng thế hệ trẻ; Thúc đẩy đa dạng - công bằng - hòa nhập (D.E.I); và Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, AEON Ekiden thuộc trụ cột bền vững xã hội với mục tiêu phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng.

Từ 2022 đến nay, chuỗi sự kiện AEON Ekiden và AEON Cosplay Festival đã thu hút gần 22.000 lượt tham dự, ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ cho các thành viên trong gia đình, và bạn bè. Nhằm góp phần bảo vệ môi trường qua các giải pháp bền vững, năm nay, huy chương cho người tham dự AEON Ekiden vẫn tiếp tục được làm từ nhựa tái chế, nhằm giảm rác thải và thúc đẩy tái sử dụng tài nguyên.

Huy chương được thiết kế từ vật liệu tái chế thân thiện với môi trường

“Năm 2025, AEON EKIDEN tổ chức tại ba nơi: AEON Hà Đông, AEON Bình Tân và AEON Huế, đánh dấu sự mở rộng của chúng tôi vào khu vực miền Trung Việt Nam.” ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Điều Hành Tập Đoàn, Trưởng Đại Diện Tập Đoàn AEON tại Việt Nam, đồng thời là Tổng Giám Đốc AEON Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Từ đường chạy đến cầu nối văn hóa, du lịch

AEON Ekiden không chỉ đơn thuần là một giải chạy, mà còn là sự kết hợp độc đáo giữa thể thao và giao lưu văn hóa. Lần đầu tiên được tổ chức tại Huế – trong bối cảnh Huế vinh dự đăng cai “Năm Du lịch Quốc gia” năm thứ hai liên tiếp – AEON Ekiden kỳ vọng trở thành cầu nối đồng hành cùng sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương.

Diễn ra trong một ngày trọn vẹn, chương trình gồm hai hoạt động chính: buổi sáng là Giải chạy tiếp sức AEON Ekiden cùng chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Việt – Nhật, buổi chiều là cuộc thi AEON Cosplay Festival với hai phần thi Tài năng và Catwalk, nơi các màn trình diễn sáng tạo lan tỏa giá trị tinh thần tích cực.  Năm 2025, giải chạy được chia thành hai bảng đấu: Bảng A (ít nhất một thành viên từ 5–12 tuổi) và Bảng B (với các thành viên từ 13 tuổi trở lên), tạo điều kiện cho cả gia đình và nhóm bạn trẻ cùng tham gia. Đường chạy được thiết kế phù hợp với mọi độ tuổi, lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng.

AEON Ekiden thu hút “vận động viên” tham gia thuộc mọi lứa tuổi, giúp gắn kết gia đình, bạn bè và đồng nghiệp

 Song song với đó, Ngày hội văn hóa Việt – Nhật mang đến nhiều trải nghiệm phong phú, từ trò chơi dân gian như làm chuồn chuồn, quạt giấy, ném vòng, cho tới sân chơi cosplay độc đáo. Bằng sự kết hợp giữa vận động, văn hóa và nghệ thuật, AEON Ekiden 2025 hứa hẹn không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao, lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng, mà còn tạo nên một ngày hội giao lưu độc đáo và giàu sức sống tại Huế.

Các hoạt động trong Ngày hội văn hóa Việt - Nhật mang đến những trải nghiệm đặc sắc

 Trong tầm nhìn dài hạn, AEON nhận định Việt Nam là thị trường trọng điểm chiến lược bên cạnh Nhật Bản. Đóng góp cho cộng đồng địa phương là một phần trong triết lý cơ bản của AEON. AEON Việt Nam xác định Phát triển bền vững là một trong những trọng điểm trong chiến lược dài hạn, dựa trên 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường , từ đó đồng hành cùng người dân và chính phủ Việt Nam hướng đến một tương lai phát triển bền vững.

PV

