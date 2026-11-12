24 giờ của người Việt: Bao nhiêu thương hiệu nội hiện diện trong những lựa chọn hằng ngày?

Nhìn một ngày bình thường qua những lựa chọn của một gia đình Việt. Từ lúc chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học, di chuyển đến nơi làm việc cho đến khi mua sắm và thanh toán các khoản chi cuối ngày, mỗi nhu cầu đều có thể gắn với một thương hiệu quen thuộc. Phần lớn những lựa chọn ấy diễn ra rất nhanh, nhưng khi đặt cạnh nhau trong 24 giờ, chúng cho thấy thương hiệu đã đi vào đời sống hằng ngày theo nhiều cách khác nhau.

Một ngày bắt đầu từ căn bếp

Buổi sáng của nhiều gia đình thường bắt đầu trong căn bếp, với hộp sữa được lấy ra từ tủ lạnh, bữa ăn nhanh trước giờ đi học và danh sách những món đồ cần mua thêm. Đó có thể là sản phẩm của Vinamilk trên bàn ăn, vài nhu yếu phẩm được đặt từ WinMart hoặc mua tại Saigon Co.op, cùng chiếc bút Thiên Long được bỏ vội vào cặp trước khi con đến lớp.

Những cái tên ấy xuất hiện trong các hoạt động quá quen thuộc đến mức ít người dừng lại để nghĩ về chúng như một lựa chọn thương hiệu. Người tiêu dùng thường chỉ đơn giản chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thuận tiện để mua và đủ quen thuộc để không phải cân nhắc quá lâu.

Từ cửa nhà đến nơi làm việc

Khi các thành viên rời nhà, thương hiệu tiếp tục đi vào nhịp sống theo một cách khác. Một người gọi Green SM hoặc Be để đến công ty, người còn lại ghé Thế Giới Di Động xem nhanh món phụ kiện cần thay, trong khi quần áo đi làm có thể đến từ một thương hiệu trong nước như 4MEN.

Mỗi lựa chọn được đưa ra trong thời gian ngắn, dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố: mức độ thuận tiện, trải nghiệm từ những lần trước, giá cả và cảm giác an tâm. Với dịch vụ di chuyển, người dùng quan tâm đến khả năng đặt xe, thời gian chờ và chất lượng chuyến đi. Với sản phẩm công nghệ hay thời trang, sự phù hợp và khả năng tiếp cận lại trở thành những tiêu chí rõ ràng hơn.

Những nhu cầu không được lên lịch trước

Không phải việc gì trong ngày cũng có thể dự tính. Một cuộc gọi từ trường báo con không khỏe có thể khiến phụ huynh phải nhanh chóng tìm nơi tư vấn hoặc mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Những lúc như vậy, các chuỗi như Long Châu và Pharmacity xuất hiện trong hành trình của gia đình không chỉ bởi sản phẩm, mà còn nhờ khả năng tiếp cận khi người dùng phát sinh nhu cầu.

Những giao dịch nhỏ trong ngày

Đến giờ nghỉ, một bữa ăn tại quán gần công ty thường kết thúc bằng thao tác quét mã trên bàn. Khoảnh khắc thanh toán diễn ra nhanh chóng rồi được thay thế bằng những câu chuyện khác, nên hiếm khi trở thành điều người dùng đặc biệt ghi nhớ.

Trong nhịp sống ấy, MoMo xuất hiện ở những khoảnh khắc thanh toán: một lần quét mã cho bữa sáng, khoản tiền chuyển cho người thân hay hóa đơn điện nước được xử lý vào cuối ngày. Mỗi thao tác chỉ mất ít phút và không phải là sự kiện đáng chú ý, nhưng chính những lựa chọn nhỏ được lặp lại đã khiến thương hiệu trở nên quen thuộc.

Song song với việc đơn giản hóa các thao tác thanh toán, MoMo cũng bổ sung nhiều công cụ nhằm bảo vệ người dùng trước lừa đảo trực tuyến, như cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu bất thường, kiểm tra thông tin nghi vấn và Báo cáo lừa đảo ngay trên ứng dụng. Những lớp bảo vệ này giúp người dùng chủ động nhận diện rủi ro trong các giao dịch hằng ngày.

Giữ kết nối giữa những lịch trình khác nhau

Khi kết nối ổn định, hạ tầng phía sau thường ít được người dùng để ý. Vai trò của nó chỉ trở nên rõ ràng lúc đường truyền gián đoạn, cuộc gọi không thể thực hiện hoặc công việc đang làm buộc phải dừng lại.

Cũng vì thế, niềm tin dành cho các thương hiệu viễn thông được tạo dựng qua tính ổn định trong một nhu cầu đã trở thành thiết yếu. Việc gọi về nhà, tham gia một cuộc họp từ xa hay gửi tài liệu đều là những hành động nhỏ, nhưng tổng hòa của chúng quyết định cách mỗi người làm việc và duy trì quan hệ trong suốt ngày dài.

Sau giờ làm là một danh sách lựa chọn khác

Trên đường về, nhịp sống lại chuyển sang những nhu cầu của gia đình. Một người ghé WinMart hoặc Saigon Co.op mua thực phẩm; người khác dừng tại Long Châu, Pharmacity hay các cửa hàng đồ gia dụng để bổ sung những món còn thiếu.

Với gia đình có con nhỏ, Con Cưng và KidsPlaza có thể là điểm dừng tiếp theo cho những sản phẩm thiết yếu. Khi trẻ lớn hơn, danh sách mua sắm cũng dần thay đổi, từ đồ dùng sơ sinh sang dụng cụ học tập, quần áo và các sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Các thiết bị của Lumias có thể xuất hiện trong không gian sống, trong khi một chiếc xe điện Dat Bike đại diện cho lựa chọn di chuyển của một bộ phận người dùng quan tâm đến những giải pháp mới. Mỗi thương hiệu đáp ứng một nhu cầu khác nhau, nhưng đều đi vào đời sống qua những cân nhắc rất thực tế: sản phẩm có phù hợp với gia đình không, việc sử dụng có thuận tiện không và trải nghiệm lâu dài có đủ đáng tin cậy hay không.

Khép lại một ngày bằng những khoản chi cần xử lý

Khi công việc và việc nhà đã tạm xong, nhiều người mới có thời gian kiểm tra tài khoản, chuyển tiền cho người thân hoặc thanh toán các khoản chi định kỳ. Các dịch vụ của Vietcombank, MSB hay MoMo có thể được sử dụng ở thời điểm này, tùy theo thói quen và nhu cầu của từng người.

Đây là nhóm hoạt động đòi hỏi cảm giác an tâm và tin cậy. Người dùng không chỉ cần giao dịch thuận tiện mà còn muốn nhận biết những dấu hiệu bất thường, kiểm tra kỹ thông tin người nhận và có cách phản ánh khi nghi ngờ lừa đảo. Trong bối cảnh thủ đoạn trực tuyến ngày càng khó nhận diện, các công cụ hỗ trợ bảo vệ người dùng trở thành một phần quan trọng của trải nghiệm tài chính số.

Một ngày khép lại sau khi hóa đơn cuối cùng được xử lý. Phần lớn các tương tác với thương hiệu trong 24 giờ ấy đều diễn ra nhanh chóng, thậm chí không để lại ấn tượng riêng biệt. Tuy nhiên, chính sự trơn tru của từng trải nghiệm nhỏ khiến người dùng tiếp tục quay lại.

Niềm tin được tạo nên từ những điều bình thường

Từ Vinamilk, Thiên Long, WinMart và Saigon Co.op trong những nhu cầu đầu ngày; Green SM, Be, Vietnam Airlines và Dat Bike trên các hành trình; Long Châu, Pharmacity, Con Cưng và KidsPlaza trong việc chăm sóc gia đình; đến Viettel, VNPT, MoMo, Vietcombank hay MSB trong kết nối và giao dịch, mỗi thương hiệu hiện diện ở một lát cắt khác nhau của đời sống.

Bên cạnh đó còn có Thế Giới Di Động, Biti’s, Lumias và 4MEN - những cái tên gắn với các nhu cầu từ công nghệ, đồ dùng gia đình đến thời trang và sinh hoạt cá nhân.

Không phải tất cả thương hiệu đều xuất hiện trong một ngày của mọi gia đình, và mỗi người sẽ có một danh sách lựa chọn khác nhau. Nhưng khi đặt các nhu cầu theo dòng thời gian, có thể thấy thương hiệu Việt đang hiện diện trong nhiều hoạt động hơn chúng ta thường để ý.

Nhìn từ đời sống thường ngày, hạng mục Thương hiệu được người Việt tin dùng thuộc Nation Builders Awards, trong khuôn khổ Better Choice Awards 2026, không chỉ là câu chuyện về độ nhận diện. Đằng sau mỗi cái tên là những trải nghiệm được tích lũy theo thời gian: một sản phẩm được mua lại, một dịch vụ tiếp tục được sử dụng hay một thao tác quen thuộc lặp lại mỗi ngày.