Xây nhà trọn gói tại TP.HCM cần làm rõ 5 khoản dễ phát sinh

Hãy hình dung một gia đình chuẩn bị xây nhà trong hẻm. Báo giá ghi đã gồm phần móng và hoàn thiện. Khi khảo sát kỹ, nhà thầu phát hiện xe tải phải dừng ngoài đường lớn. Gia chủ cũng muốn đổi thiết bị vệ sinh và dời bếp. Mỗi việc có thể làm thay đổi chi phí vì một lý do khác nhau. Bảng phạm vi công việc giúp hai bên xác định khoản nào đã tính, khoản nào đang tạm tính và khoản nào chỉ thực hiện khi gia chủ duyệt thêm.

Tháo dỡ và vận chuyển trong hẻm

Cùng một diện tích xây dựng, hai lô đất có thể cần cách tổ chức thi công khác nhau. Với nhà phố trong hẻm, nên khảo sát đường xe vào, điểm tập kết và quãng vận chuyển vật tư đến công trình. Nếu có nhà cũ, cần làm rõ phạm vi tháo dỡ, thu gom và vận chuyển phế thải. Đây là những khoản dễ bị gộp dưới một dòng báo giá ngắn.

Gia chủ có thể hỏi: "Nếu xe chỉ vào được đầu hẻm, chi phí trung chuyển đã tính chưa?" Ghi câu trả lời vào bảng phạm vi, kèm điều kiện khảo sát dùng để lập giá. Khi điều kiện thực tế thay đổi, hai bên có căn cứ để đối chiếu.

Phần móng và điều kiện nền đất

Cụm "đã gồm phần móng" cần đi cùng phương án và phạm vi cụ thể. Trước khi so sánh hai báo giá, gia chủ nên hỏi phương án móng nào đang được dùng để tính, hạng mục nào tạm tính và dữ liệu nào cần bổ sung để xác định khối lượng. Việc lựa chọn giải pháp móng cần dựa trên khảo sát và thiết kế phù hợp với công trình.

Nếu báo giá có khoản tạm tính cho công tác cọc, nên hỏi khối lượng tham chiếu, đơn vị tính và cách đối chiếu khi khối lượng thực tế thay đổi. Một bảng có đủ ba thông tin này dễ kiểm tra hơn khi nhận đề nghị điều chỉnh giá.

Minh họa 3D. Gia chủ xem phương án móng và các hạng mục cần làm rõ trước khi chốt báo giá.

Vật tư và thiết bị hoàn thiện

Một dòng như "gạch lát cao cấp" chưa cho gia chủ biết mẫu nào nằm trong gói. Bảng vật tư nên ghi mã hoặc quy cách, khu vực sử dụng, mức giá được tính và cách xử lý nếu đổi sang mẫu khác. Với thiết bị vệ sinh, cần làm rõ gói gồm những thiết bị, phụ kiện và phần lắp đặt nào.

Nếu gia chủ muốn nâng cấp gạch phòng khách, hãy yêu cầu báo phần chênh lệch cho khu vực đó trước khi đặt hàng. Hai bên cũng nên ghi nhận tác động lên công lắp đặt hoặc tiến độ nếu mẫu mới đòi hỏi cách thi công khác.

Minh họa 3D. Đối chiếu mẫu gạch và danh mục thiết bị hoàn thiện trước khi đặt hàng.

Thay đổi thiết kế khi đã thi công

Dời chậu rửa sang phía đối diện có thể kéo theo đổi tuyến cấp thoát nước, điều chỉnh tủ bếp và làm lại bề mặt đã hoàn thiện. Chi phí vì vậy phụ thuộc vào thời điểm thay đổi và phần việc đã thực hiện.

Trước khi triển khai, gia chủ nên nhận một phiếu thay đổi ghi yêu cầu mới, phần việc tăng giảm, giá trị chênh lệch và tác động đến tiến độ. Nếu đã có bản vẽ cập nhật, hai bên dùng cùng phiên bản để tránh tình trạng công trường làm theo bản cũ. Những khoản giảm do bỏ bớt hạng mục cũng cần được ghi cùng các khoản tăng.

Minh họa 3D. Trao đổi bản vẽ cập nhật khi thay đổi vị trí thiết bị trong quá trình thi công.

Phạm vi hồ sơ và công việc đến ngày bàn giao

Có gia chủ hiểu xây nhà trọn gói là nhận nhà cùng bộ hồ sơ, trong khi báo giá chỉ liệt kê phần thi công. Trước khi ký, nên hỏi rõ gói bao gồm công việc gì liên quan đến xin phép, bản vẽ hoàn công và bàn giao hồ sơ. Từng phần cần ghi rõ ai thực hiện, đầu ra là gì và khoản phí nào đã tính.

Đến lúc nhận nhà, gia chủ có thể đối chiếu theo danh mục đã chốt, như bản vẽ cập nhật, biên bản nghiệm thu và tài liệu thiết bị theo phạm vi thỏa thuận. Với việc do bên khác thực hiện, nên ghi đầu mối phối hợp để biết cần liên hệ ai khi hồ sơ còn thiếu.

Minh họa 3D. Gia chủ rà soát danh mục hồ sơ bàn giao theo phạm vi đã thống nhất.

Một bảng để đối chiếu trước khi ký

Khi nhận báo giá, gia chủ có thể yêu cầu nhà thầu đánh dấu từng hạng mục vào một trong ba nhóm gồm đã bao gồm, tạm tính và ngoài phạm vi. Với khoản tạm tính, ghi thêm giả định dùng để lập giá và cách đối chiếu khối lượng. Với việc phát sinh, thống nhất người có quyền duyệt, cách xác nhận và thời điểm cập nhật dự toán.

Công ty Xây dựng Khải Minh tư vấn gia chủ rà phạm vi thiết kế, thi công và hồ sơ bàn giao theo điều kiện từng công trình. Khi đặt hai báo giá cạnh nhau, hãy bắt đầu từ cùng một danh mục công việc. Gia chủ sẽ thấy phần chênh lệch đến từ đơn giá, vật tư hay phạm vi, từ đó biết khoản nào cần hỏi lại trước khi đặt cọc.

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