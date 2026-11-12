Thương hiệu được người Việt tin dùng: 10 cái tên đáng chú ý trước thềm Better Choice Awards 2026

Từ chuyện đi lại, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe, kết nối hay thanh toán, mỗi người có thể tin dùng một thương hiệu vì những lý do khác nhau. Trước thềm Better Choice Awards 2026, hạng mục Thương hiệu được người Việt tin dùng thuộc Nation Builders Awards quy tụ các đề cử đến từ nhiều lĩnh vực của đời sống. Dưới đây là 10 cái tên đáng chú ý trong danh sách, không theo thứ tự xếp hạng hay dự đoán kết quả.

Green SM

Một chuyến xe đi làm, buổi đưa đón người thân hay lần ra sân bay đều là dịp để hành khách đánh giá một dịch vụ di chuyển. Green SM được chú ý với lựa chọn vận chuyển bằng xe điện, đưa trải nghiệm này vào những hành trình thường ngày. Người dùng có thể bắt đầu vì tò mò, nhưng quyết định đặt xe lần tiếp theo thường đến từ những điều cụ thể hơn: thao tác có thuận tiện, chuyến đi có thoải mái và dịch vụ có đáp ứng đúng nhu cầu lúc họ cần hay không. Sự tin dùng, trong trường hợp này, được hình thành qua từng chuyến đi chứ không chỉ từ một ấn tượng ban đầu.

Vietnam Airlines

Có những chuyến bay là khởi đầu của kỳ nghỉ, cũng có chuyến gắn với cuộc gặp gia đình hoặc công việc không thể trì hoãn. Vietnam Airlines đồng hành với nhiều hành trình như thế của hành khách Việt. Trong lĩnh vực hàng không, lựa chọn một thương hiệu không đơn thuần là chọn đường bay phù hợp. Hành khách còn quan tâm đến trải nghiệm từ lúc chuẩn bị khởi hành cho đến khi kết thúc chuyến đi. Mỗi lần được phục vụ thuận tiện, cảm thấy an tâm và muốn tiếp tục lựa chọn ở hành trình sau đều góp thêm một phần vào sự tin dùng dành cho thương hiệu.

Long Châu

Khi cần tìm thuốc, hỏi thông tin về sản phẩm chăm sóc sức khỏe hoặc đưa người thân đi tiêm chủng, nhiều gia đình mong có một nơi dễ tìm và dễ tiếp cận. Long Châu hiện diện trong những nhu cầu ấy qua hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng. Đây cũng là lĩnh vực mà sự tin dùng cần được vun đắp cẩn trọng: người mua không chỉ quan tâm có tìm được thứ mình cần hay không, mà còn cần thông tin rõ ràng để đưa ra lựa chọn phù hợp. Những lần được hỗ trợ trong các tình huống cụ thể là lý do để một điểm đến chăm sóc sức khỏe dần trở nên quen thuộc.

Vinamilk

Một hộp sữa trong bữa sáng của trẻ, sản phẩm dinh dưỡng được mua cho ông bà hay món đồ quen thuộc trong giỏ hàng hằng tuần: Vinamilk xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh của gia đình Việt. Với ngành hàng được sử dụng thường xuyên, sự tin dùng không chỉ đến từ việc người mua nhận ra tên thương hiệu trên kệ. Họ còn có cơ hội kiểm chứng lựa chọn của mình sau mỗi lần sử dụng và cân nhắc có tiếp tục mua hay không. Việc hiện diện trên bàn ăn qua nhiều giai đoạn cuộc sống vì vậy vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu duy trì trải nghiệm phù hợp với người tiêu dùng.

WinMart

Có hôm người mua chuẩn bị cả danh sách thực phẩm cho gia đình, có hôm chỉ ghé qua để lấy vài món còn thiếu cho bữa tối. WinMart gắn với những nhu cầu mua sắm lặp lại như thế. Ở lĩnh vực bán lẻ, một cửa hàng trở nên quen thuộc không chỉ vì có mặt hàng cần mua, mà còn vì người dùng thấy việc tìm kiếm, lựa chọn và thanh toán đủ thuận tiện. Qua nhiều lần ghé mua, những trải nghiệm nhỏ ấy quyết định liệu một điểm bán có tiếp tục nằm trong thói quen của gia đình hay không. Sự tin dùng vì vậy được tạo nên ngay trong những lần đi chợ bình thường nhất.

MoMo

Ở lĩnh vực thanh toán, MoMo hiện diện trong nhiều việc quen thuộc: chuyển tiền cho người thân, trả hóa đơn hay quét mã tại hàng quán. Sự thuận tiện trong những giao dịch hàng ngày là một phần lý do để người dùng và điểm bán tiếp tục lựa chọn thương hiệu. Với một ứng dụng gắn với chi tiêu và tài chính, niềm tin còn cần được chăm chút ở những lúc có rủi ro. MoMo đang bổ sung các cách bảo vệ người dùng như cảnh báo tài khoản nhận có dấu hiệu bất thường trước khi chuyển tiền, công cụ tra cứu thông tin nghi vấn và Báo cáo lừa đảo để người dùng gửi phản ánh, góp phần cảnh báo cộng đồng.

Viettel

Một cuộc gọi về nhà, đường truyền Internet cho buổi họp hay kết nối để con học tập đều cho thấy viễn thông đã trở thành phần thiết yếu của đời sống. Viettel là một trong những cái tên quen thuộc ở lĩnh vực này. Người dùng có thể ít nghĩ đến hạ tầng phía sau khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng sẽ nhận ra giá trị của kết nối vào lúc cần liên lạc hoặc giải quyết công việc gấp. Vì thế, sự tin dùng đối với một thương hiệu viễn thông thường được đo bằng trải nghiệm sử dụng qua thời gian: dịch vụ có đáp ứng nhu cầu hằng ngày và giúp họ duy trì liên lạc khi cần hay không.

MSB

Một tài khoản ngân hàng có thể bắt đầu từ nhu cầu nhận lương, rồi theo người dùng qua chuyện chuyển tiền, thanh toán hóa đơn hay dành dụm cho những kế hoạch dài hạn. MSB là một trong những đề cử thuộc lĩnh vực ngân hàng tại hạng mục năm nay. Với dịch vụ gắn trực tiếp với tiền và thông tin cá nhân, sự thuận tiện của ứng dụng là quan trọng nhưng chưa đủ. Người dùng còn cần các giao dịch rõ ràng và cảm giác an tâm mỗi lần sử dụng. Sự tin dùng vì vậy không đến từ một thao tác đơn lẻ, mà được tích lũy qua nhiều lần khách hàng lựa chọn và tiếp tục gắn bó.

Thiên Long

Cây bút mới cho ngày tựu trường, cuốn sổ để ghi chép hay dụng cụ được bổ sung trên bàn làm việc đều là những món nhỏ nhưng được sử dụng thường xuyên. Thiên Long gắn với các nhu cầu ấy từ lớp học đến môi trường công sở. Người mua có thể không dành quá nhiều thời gian cân nhắc cho từng cây bút, nhưng họ vẫn nhớ sản phẩm nào thuận tay, dùng phù hợp và có thể tìm lại khi cần. Với văn phòng phẩm, sự tin dùng được hình thành qua trải nghiệm trực tiếp như thế: một lựa chọn đáp ứng công việc hằng ngày và tiếp tục được đưa vào giỏ hàng ở lần mua sau.

4MEN

Chọn trang phục đi làm, gặp bạn bè hay chuẩn bị cho một dịp đặc biệt là những nhu cầu khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ câu hỏi món đồ có phù hợp với người mặc hay không. 4MEN góp mặt trong danh sách đề cử ở lĩnh vực thời trang nam. Với ngành hàng này, ấn tượng về mẫu mã có thể đưa khách đến cửa hàng lần đầu; trải nghiệm chọn mua và sử dụng mới là điều khiến họ cân nhắc quay lại. Khi tìm được kiểu dáng hợp nhu cầu và dễ đưa vào sinh hoạt thường ngày, người mua có thêm lý do để tiếp tục lựa chọn thương hiệu.

Ngoài 10 cái tên trên, danh sách đề cử còn có Vietcombank, Thế Giới Di Động, Con Cưng, Lumias, Saigon Co.op, Biti’s, VNPT, Pharmacity, Dat Bike, Be và KidsPlaza. Sự đa dạng ấy cho thấy niềm tin của người tiêu dùng không chỉ được tạo ra trong một ngành hàng hay bằng một kiểu trải nghiệm.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 04/10 tại Better Choice Awards 2026. Còn trước thời điểm ấy, mỗi đề cử đã gợi ra một cách nhìn về sự tin dùng: thương hiệu có thể trở nên quan trọng từ chính những lần người dùng tìm đến, sử dụng và quyết định quay lại.