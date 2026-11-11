TNH triển khai dịch vụ IVF chuyên sâu tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Tại buổi lễ, ThS.BS Đinh Anh Tuấn trao Quyết định cho phép áp dụng chính thức các kỹ thuật loại đặc biệt về thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Ông nhấn mạnh việc triển khai kỹ thuật phải tuân thủ quy định pháp luật, quy trình chuyên môn và chỉ định y khoa, đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu.

IVF tại Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận, nhưng còn thách thức về chất lượng

Theo ThS.BS Hồ Mạnh Tường, Cố vấn Cao cấp IVFMD, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hy Vọng (HOPE Research) sau khoảng 30 năm phát triển, ngành IVF Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể về trình độ kỹ thuật và khả năng tiếp cận dịch vụ.

"Thu nhập của người dân hiện tăng khoảng mười mấy đến 20 lần so với 30 năm trước, trong khi chi phí IVF chỉ tăng hơn vài lần, giúp phương pháp này trở nên dễ tiếp cận hơn", ThS.BS Hồ Mạnh Tường nói.

Hiện khoảng 50% tỉnh, thành tại Việt Nam đã có trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm, với hơn 70 trung tâm trên cả nước. Việt Nam cũng đã tiếp cận gần như đầy đủ các thiết bị, công nghệ và phác đồ điều trị đang được sử dụng trên thế giới.

ThS.BS Hồ Mạnh Tường khẳng định những thành tựu to lớn ngành IVF Việt Nam đã đạt được.

Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn đối mặt với những hạn chế về nhân lực và quản trị chuyên môn. Các trường đại học y khoa trong nước chưa có chương trình đào tạo chính thức, đầy đủ dành riêng cho nhân sự hỗ trợ sinh sản. Trong khi đó, IVF là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi đội ngũ được đào tạo bài bản và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

ThS.BS Hồ Mạnh Tường cũng lưu ý chi phí điều trị dù tương đối thấp so với thế giới nhưng vẫn là gánh nặng với nhiều gia đình có thu nhập trung bình trở xuống. Ông cho rằng các trung tâm cần nghiên cứu giảm giá thành, đồng thời chính sách nhà nước cần có thêm hỗ trợ cho những cặp vợ chồng điều trị vô sinh, hiếm muộn.

Một vấn đề đáng chú ý khác là quan niệm IVF có thể giúp phụ nữ mang thai ở bất kỳ độ tuổi nào. Theo ThS.BS Hồ Mạnh Tường, khả năng mang thai giảm khi tuổi càng cao, kể cả khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Tỷ lệ thành công của kỹ thuật hiện vẫn ở mức trên dưới 50%, không bảo đảm chắc chắn 100%. Vì vậy, các cặp vợ chồng cần chủ động thăm khám tại cơ sở chuyên khoa và chuẩn bị cả tâm lý lẫn tài chính trước khi điều trị.

Đối với việc phát triển IVF tại địa phương, ThS.BS Hồ Mạnh Tường khẳng định: "Thách thức lớn nhất nằm ở khả năng duy trì chất lượng và tạo niềm tin cho người bệnh. Người dân tại các tỉnh xa thường phải chịu thêm chi phí đi lại, ăn ở và thời gian điều trị khi đến các thành phố lớn. Do đó, phát triển trung tâm IVF tại địa phương cần đi kèm năng lực chuyên môn và hệ thống quản trị chất lượng phù hợp".

TNH hợp tác với Bệnh viện Mỹ Đức, dự kiến mở rộng IVF tại các tỉnh phía Bắc

Chia sẻ về quyết định đầu tư, TTND.BSCC Lê Xuân Tân - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH cho biết: "Tập đoàn nhận thấy nhu cầu điều trị vô sinh, hiếm muộn ngày càng tăng, trong khi người dân tại nhiều tỉnh còn gặp khó khăn về kinh tế và đi lại".

Theo TTND.BSCC Lê Xuân Tân, việc triển khai IVF vừa nhằm phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong hệ thống, vừa tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

TNH lựa chọn hợp tác với Bệnh viện Mỹ Đức nhờ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Theo lãnh đạo tập đoàn, đây là đơn vị đi đầu về kỹ thuật IVF tại Việt Nam. Sau quá trình trao đổi và đàm phán, hai bên đã thống nhất hợp tác toàn diện tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên hiện đã có 2 trung tâm hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, TNH đặt mục tiêu phát triển trung tâm của bệnh viện thông qua đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực và tiếp nhận hỗ trợ chuyên môn từ đối tác.

Theo TTND.BSCC Lê Xuân Tân, lợi thế của TNH nằm ở nguồn lực đầu tư của tập đoàn và sự hỗ trợ chuyên môn từ đối tác. Doanh nghiệp cũng hướng tới kiểm soát chi phí điều trị ở mức thấp nhất có thể, nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân.

Trước mắt, TNH tập trung phát triển Khoa Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Sau khi mô hình này hoạt động và đạt kết quả, tập đoàn dự kiến tiếp tục triển khai tại Lạng Sơn và các bệnh viện khác trong hệ thống.

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