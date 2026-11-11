emPura và bài toán đưa một sản phẩm mỹ phẩm Việt đến người tiêu dùng Mỹ

Khi quy mô không quyết định tất cả

"Medzavy thực ra là một doanh nghiệp rất nhỏ, quá nhỏ để so với những tập đoàn lớn trên thị trường quốc tế. Nhưng trải nghiệm với Amazon cho tôi thêm niềm tin rằng quy mô không phải lúc nào cũng quyết định cơ hội."

Đó là chia sẻ của TS.DS. Đỗ Thị Nguyệt Quế - Giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội với hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu về tác dụng sinh học, tính an toàn của các hoạt chất và ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe đồng thời là nhà sáng lập emPura - tại Hội nghị Nhà bán hàng thường niên 2026 của Amazon Global Selling Việt Nam, diễn ra ngày 5/11 vừa qua tại Hà Nội.

Câu chuyện tiến sĩ Nguyệt Quế mang đến hội nghị bắt đầu từ chuyên môn và mong muốn đưa những nghiên cứu tại Việt Nam trở thành sản phẩm được người tiêu dùng quốc tế lựa chọn.

TS.DS. Đỗ Thị Nguyệt Quế - Founder emPura tham gia với vai trò diễn giả tại Hội nghị "Thương hiệu quốc gia tỏa sáng toàn cầu", sự kiện có sự đồng hành của Amazon và Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương. Nguồn ảnh: Amazon Global Selling Vietnam

Theo số liệu thống kê, emPura Magnesium Lotion bán được khoảng 50.000 sản phẩm trên Amazon Mỹ trong gần một năm. Sản phẩm lọt Top 20 danh mục Body Lotion trên nền tảng này theo dữ liệu tháng 5/2026.

Cũng tại hội nghị, emPura được vinh danh ở hạng mục "THE PIONEER - Nhà Bán Hàng Tiên Phong Năm 2026".

Những dấu mốc ấy gợi mở một câu hỏi với các doanh nghiệp có nguồn lực hạn chế: Lợi thế nào giúp một thương hiệu Việt tìm được chỗ đứng khi bước vào thị trường quốc tế?

Bắt đầu từ năng lực sản phẩm

Với tiến sĩ Nguyệt Quế, điểm xuất phát là kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Công việc giảng dạy, nghiên cứu về tác dụng và độc tính của các hợp chất tạo nền tảng chuyên môn để tiến sĩ tham gia phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Đồng thời, những trải nghiệm của một người phụ nữ giúp tiến sĩ nhận ra các nhu cầu chăm sóc gần gũi nhưng đôi khi khó chia sẻ. Sự kết hợp giữa hiểu biết chuyên môn và trải nghiệm cá nhân trở thành động lực xây dựng sản phẩm dành cho phụ nữ.

"Tôi thành lập Medzavy với mong muốn những kiến thức và nghiên cứu về khoa học không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, mà có thể trở thành những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống", tiến sĩ Nguyệt Quế nói.

Mong muốn đưa sản phẩm đi xa được đặt ra từ đầu. Theo nhà sáng lập, bảo đảm chất lượng cần bắt đầu từ thiết kế nhà máy, nghiên cứu công thức, lựa chọn nguyên liệu đến sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Medzavy lựa chọn sản xuất mỹ phẩm theo tiêu chuẩn CGMP-GMP. Doanh nghiệp cũng chú trọng kiểm soát trước, trong và sau sản xuất, đồng thời nghiên cứu sự phù hợp của sản phẩm với từng nhóm người dùng.

Đây là nền tảng để thương hiệu phát triển sản phẩm và từng bước tiếp cận thị trường. Theo số liệu được chia sẻ trong bài nói, emPura tại Việt Nam đã phát triển và có hơn 20.000 khách hàng mỗi tháng sau gần hai năm xây dựng thương hiệu.

Đưa sản phẩm ra thị trường cũng là lúc tiếp tục nghiên cứu

Một thay đổi quan trọng khi kinh doanh trên Amazon, theo tiến sĩ Nguyệt Quế, là khả năng tiếp cận trực tiếp phản hồi của người tiêu dùng.

Khách hàng sử dụng sản phẩm rồi để lại đánh giá về trải nghiệm của mình. Với đội ngũ phát triển, cả những nhận xét tích cực lẫn điểm chưa hài lòng đều cung cấp thông tin để xem xét lại sản phẩm.

Với emPura, chất lượng không chỉ là một lời cam kết mà là nguyên tắc xuyên suốt trong hành trình phát triển sản phẩm: Từ lựa chọn thành phần, nghiên cứu công thức, quy trình thử nghiệm đến trải nghiệm thực tế của người dùng. Ảnh: emPura by Medzavy

Điều này đòi hỏi doanh nghiệp sẵn sàng điều chỉnh ngay cả khi đã dành nhiều công sức cho công thức ban đầu. Sản phẩm chỉ có thể tiếp tục phát triển nếu đáp ứng được nhu cầu thực tế của người mua.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, emPura đã tiếp nhận phản hồi để điều chỉnh kết cấu, dung tích và mở rộng thêm các phân loại. Đó là cách thương hiệu tiếp tục hoàn thiện sản phẩm sau khi đưa ra thị trường.

Với một doanh nghiệp nhỏ, quá trình này cũng cho thấy giá trị của khả năng thích ứng. Khi hiểu vấn đề và có năng lực phát triển sản phẩm, doanh nghiệp có thể chủ động thay đổi để phù hợp hơn với khách hàng.

Trong phần chia sẻ, tiến sĩ Nguyệt Quế nhắc đến sự chăm chỉ, tinh thần cầu tiến và khả năng tối ưu nhanh như những yếu tố tạo cơ hội cho đội ngũ Việt Nam.

Thương mại điện tử xuyên biên giới, từ trải nghiệm của emPura, trở thành nơi doanh nghiệp vừa bán hàng, vừa học từ thị trường. Những phản hồi cụ thể giúp đội ngũ nghiên cứu hiểu rõ hơn khoảng cách giữa dự tính khi phát triển và trải nghiệm khi sử dụng.

50.000 sản phẩm và ý nghĩa phía sau con số

Kem dưỡng emPura Magnesium Lotion được rất nhiều khách hàng yêu thích hơn 50.000 sản phẩm đã được bán ra trên Amazon Mỹ và lọt Top 20 ngành hàng Body Lotion. Ảnh: emPura by Medzavy

Với nhà sáng lập emPura, việc bán khoảng 50.000 sản phẩm tại Mỹ trong gần một năm có ý nghĩa vượt ra ngoài một kết quả kinh doanh.

Một sản phẩm được nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam đã có cơ hội xuất hiện bên cạnh nhiều sản phẩm quốc tế, được khách hàng cân nhắc và lựa chọn. Đó là trải nghiệm tiến sĩ Nguyệt Quế đánh giá đặc biệt đáng quý.

Dấu mốc Top 20 danh mục Body Lotion theo dữ liệu tháng 5/2026 tiếp tục bổ sung cơ sở cho niềm tin vào khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đây là thứ hạng tại thời điểm được doanh nghiệp cung cấp, gắn với hành trình phát triển emPura Magnesium Lotion trên Amazon Mỹ.

Tại hội nghị năm nay, giải Nhà bán hàng tiên phong tạo thêm động lực cho thương hiệu. Theo chia sẻ của tiến sĩ Nguyệt Quế, đây là một bệ phóng để tiếp tục đưa những giá trị được phát triển từ Việt Nam đến thị trường quốc tế.

Khi nhận giải, tiến sĩ nhớ đến đội ngũ Medzavy, những người có chuyên môn cùng tham gia nghiên cứu, sản xuất và cải tiến sản phẩm. Thành quả của thương hiệu gắn với sự kiên trì của đội ngũ trong từng công việc cụ thể.

Câu chuyện emPura cho thấy cơ hội của doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu từ việc hiểu rõ năng lực của mình, phát triển sản phẩm nghiêm túc và liên tục học từ khách hàng.

Với tiến sĩ Nguyệt Quế, giá trị của tri thức được thể hiện rõ nhất khi đi vào cuộc sống và được người sử dụng công nhận. Đó cũng là điều tiến sĩ muốn tiếp tục theo đuổi trên hành trình đưa sản phẩm Việt đến những thị trường lớn.

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