25 trận động đất xảy ra tại 1 địa phương ở Việt Nam trong vòng 20 tiếng

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), từ chiều 5/10 đến chiều 6/10, hai xã Măng Bút và Măng Ri (Quảng Ngãi) xảy ra 25 trận động đất.

Trong đó, ngày 5/10, xảy ra 10 trận động đất có độ lớn từ 2,5 - 4,3 tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Ngày 6/10, tính đến 12h trưa, xảy ra 15 trận động đất liên tiếp, có độ lớn từ 2,6- 4,9 tại xã Măng Bút và xã Măng Ri tại Quảng Ngãi.

Trong đó, trận lớn nhất xảy ra vào 1 giờ 28 phút 42 giây ngày 6/10, tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, có độ lớn 4,9, ở vị trí có tọa độ 14,871 độ vĩ Bắc, 108,130 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân ở Gia Lai, Đà Nẵng, Huế… cho biết cũng cảm nhận được rung lắc mạnh từ trận động đất mạnh 4,9 độ này.

TS. Nguyễn Xuân Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, các trận động đất trên đều là động đất kích thích.

Động đất kích thích xảy ra theo chu kỳ, liên quan chặt chẽ đến hoạt động tích nước của các hồ chứa. Có thời kỳ động đất hoạt động yếu, có thời kỳ động đất xảy ra dồn dập.

Trước và sau một trận động đất có độ lớn trên 4 độ thường có tiền chấn, dư chấn, tức là có các trận động đất nhỏ. Động đất càng lớn thì tiền chấn, dư chấn càng nhiều.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Nam thường xuyên xảy ra động đất kích thích, trong đó có ngày xảy ra trên 20 trận, nhiều trận gây rung chấn cảm nhận được.

Trận mạnh nhất trong khu vực này xảy ra trưa 28/7/2024 với độ lớn 5,0.

Dự báo động đất kích thích tại khu vực này kéo dài trong nhiều năm, có thể là 10 năm sau đó mới ổn định, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ.