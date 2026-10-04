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2,5 triệu người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 5-10

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

2,5 triệu người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 5-10

Mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ (quy định chính sách trợ giúp xã hội). Khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này trên cả nước được áp dụng mức trợ cấp mới.

Theo quy định mới, mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng, tăng 40.000 đồng mỗi tháng, tương ứng 8%. Mức hưởng mới được thực hiện từ ngày 5-10 theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng. Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng các khoản trên, hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và có văn bản đề nghị, thuộc diện được hưởng chính sách.

Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định

Trợ cấp hưu trí xã hội được triển khai từ ngày 1-7-2025 theo Luật BHXH năm 2024 và Nghị định 176/2025/NĐ-CP. Đến tháng 7-2026, cả nước có khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này.

Để đề nghị hưởng trợ cấp, người đủ điều kiện hoặc người giám hộ lập văn bản theo mẫu, gửi trực tiếp đến UBND cấp xã nơi cư trú, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, xác thực và chuẩn hóa thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó quyết định và thực hiện chi trả. Thời gian hưởng được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện, người đề nghị được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bên cạnh mức trợ cấp từ ngân sách Trung ương, một số địa phương có chính sách hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo quy định, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức quy định của Chính phủ.

Quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) của người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cũng được mở rộng. Từ ngày 1-1-2026, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Trước khi mức hưởng mới được ban hành, Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách.

Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu phương án sửa đổi Luật BHXH năm 2024, trong đó đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ.

Chính sách trợ cấp hưu trí xã hội những năm qua từng bước mở rộng diện bao phủ. Độ tuổi thụ hưởng đã được điều chỉnh từ nhóm người rất cao tuổi xuống 75 tuổi trở lên; đồng thời mở rộng thêm nhóm từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

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Người từ 75 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 1-7-2025

PV

Sài Gòn Giải Phóng

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