“25 tuổi não người mới được gọi là trưởng thành, nên là 30 tuổi thì cũng mới là teen adult thôi…”

Gần đây, một câu nói vui như vậy được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến không ít người trẻ cảm thấy được an ủi. Teen adult có thể hiểu nôm na là “người lớn tuổi teen”: đã bước qua tuổi trưởng thành về mặt pháp lý, có công việc, thu nhập và trách nhiệm riêng nhưng bên trong vẫn cảm thấy mình như một đứa trẻ đang tập làm người lớn.

Nghe có vẻ chỉ là một cách nói hài hước để tự trấn an, nhưng thực tế, câu chuyện về thời điểm con người thực sự trưởng thành lại phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Không có một ngày sinh nhật nào mà sau đó tất cả mọi người đều đột nhiên biết cách quản lý cuộc sống, đưa ra quyết định đúng đắn hay tìm được con đường mình muốn đi.

Thậm chí, có những người đã bước sang tuổi 30 nhưng vẫn đang loay hoay với công việc, tình cảm, tài chính và cả câu hỏi tưởng chừng đơn giản: Mình thực sự muốn gì ở cuộc đời này?

25 tuổi chưa phải cột mốc não bộ hoàn thiện, 30 tuổi vẫn có thể đang trong hành trình trưởng thành

Quan niệm não bộ chỉ thực sự phát triển hoàn thiện ở tuổi 25 đã trở nên khá phổ biến trên mạng xã hội. Nhiều người dùng thông tin này để lý giải những quyết định bốc đồng, sự thiếu ổn định hay cảm giác chưa đủ chín chắn của bản thân trong những năm đầu tuổi 20.

Tuy nhiên, đây thực chất là một cách diễn giải đơn giản hóa các nghiên cứu về sự phát triển của não bộ. Trong một bài viết được đăng trên El País vào tháng 1/2026, nhà nghiên cứu Taylor Snowden đã chỉ ra rằng não bộ không đột nhiên hoàn thiện sau sinh nhật lần thứ 25.

Một nghiên cứu phân tích dữ liệu quét não của hơn 4.200 người, từ trẻ sơ sinh đến 90 tuổi, cho thấy não bộ trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Trong đó, giai đoạn từ 9 đến 32 tuổi là một thời kỳ quan trọng đối với sự thay đổi trong cấu trúc kết nối mạng lưới não bộ. Những kết nối này tiếp tục được tái tổ chức trước khi dần chuyển sang trạng thái ổn định hơn ở đầu tuổi 30.

Điều đó không có nghĩa người 30 tuổi vẫn có bộ não hay năng lực nhận thức giống một thiếu niên. Nhưng nó cho thấy sự trưởng thành của não bộ là một quá trình kéo dài, không thể gói gọn trong một cột mốc tuổi tác duy nhất.

Ảnh minh họa: Pinterest

Ở góc độ tâm lý, có một khái niệm khá thú vị mang tên Emerging Adulthood (giai đoạn trưởng thành mới nổi), được nhà tâm lý học Jeffrey Jensen Arnett đề xuất. Khái niệm này thường được dùng để mô tả giai đoạn từ 18 đến 29 tuổi, khi con người đã rời khỏi tuổi vị thành niên nhưng vẫn đang trong quá trình định hình bản sắc, khám phá bản thân và tìm kiếm vị trí của mình trong xã hội.

Đây là khoảng thời gian nhiều người bắt đầu tự lập, thử sức với những công việc khác nhau, xây dựng các mối quan hệ tình cảm và đưa ra những lựa chọn quan trọng cho tương lai. Nhưng cũng chính trong giai đoạn này, họ dễ cảm thấy chông chênh vì chưa có điều gì thực sự chắc chắn.

Nói cách khác, trưởng thành không phải một chiếc công tắc tự động bật lên khi chúng ta đủ tuổi. Có người sớm tìm được công việc yêu thích, xây dựng gia đình và ổn định cuộc sống. Nhưng cũng có người đến cuối tuổi 20 vẫn đang đổi việc, chuyển nơi sống, bắt đầu lại từ đầu hoặc chưa thể trả lời câu hỏi mình thực sự muốn gì.

30 tuổi vẫn loay hoay, chưa biết mình đang đi đâu: Chuyện không của riêng ai

Tại Trung Quốc, câu chuyện người trẻ đã đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn cảm thấy chưa thực sự lớn cũng đang được quan tâm. Một khái niệm được nhắc đến khá nhiều thời gian gần đây là Odyssey Stage hay thời kỳ Odyssey, dùng để mô tả giai đoạn chênh vênh, thử nghiệm và tìm kiếm bản thân của những người trẻ trong độ tuổi 20-30.

Trong một cuộc trò chuyện, Li Songwei - Tiến sĩ Tâm lý học Đại học Bắc Kinh, chuyên gia tư vấn tâm lý lâu năm đã chia sẻ về hiện tượng này.

Theo ông, ngày càng nhiều người trẻ trong độ tuổi 20 - 30 rơi vào trạng thái lửng lơ: Tốt nghiệp, đổi việc, chuyển thành phố, trải qua những mối quan hệ mới rồi chia tay nhưng vẫn chưa tìm được hướng đi thực sự phù hợp. Có người đổi đến 5 - 6 công việc vẫn chưa biết mình muốn làm gì, có người đến tuổi 30 quyết định quay lại giảng đường, cũng có người đang sở hữu một cuộc sống tương đối ổn định nhưng vẫn cảm thấy đó không phải điều mình mong muốn.

Li Songwei cho rằng con người có thể cần khoảng 10 năm để khám phá bản sắc cá nhân và tìm ra cuộc sống mình thực sự muốn. Công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp không nhất thiết phải là sự nghiệp cả đời; thành phố đang sinh sống hay cách sống hiện tại cũng không phải lựa chọn cố định mãi mãi.

Ông từng đưa ra một gợi ý khá thú vị: Hãy thử lấy tuổi hiện tại của mình chia cho 1,5. Chẳng hạn, một người 30 tuổi có thể thử nhìn nhận bản thân như một người 20 tuổi nếu xét theo cách ông ví von về “tuổi xã hội”. Đây không phải công thức khoa học để xác định mức độ trưởng thành, mà là cách giúp người trẻ bớt áp lực trước những kỳ vọng về tuổi tác.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng chỉ ra một điểm đáng suy ngẫm: Thời kỳ Odyssey của người trẻ hiện nay không hoàn toàn giống với hành trình khám phá bản thân chủ động trước đây.

Nếu trước kia, nhiều người chủ động rời quê hương, đến thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội, thử sức với những công việc khác nhau và xác định điều mình thực sự muốn, thì ngày nay, không ít người lại rơi vào trạng thái bị động. Họ thường chọn nơi nào có công việc để tạm thời bám trụ, làm công việc nào có thể giúp mình duy trì cuộc sống mà chưa chắc đã biết đó có phải con đường phù hợp hay không.

Ảnh minh họa: Pinterest

Sự bất ổn của thị trường lao động, tốc độ thay đổi của công nghệ, nỗi lo bị thay thế hay những biến động khó lường trong cuộc sống khiến người trẻ khó có thể chắc chắn về tương lai. Họ không hẳn đang tự do khám phá mọi khả năng, đôi khi chỉ đơn giản là cố gắng tìm một nơi để đứng vững.

Đáng chú ý, một bài viết khác về thời kỳ Odyssey cũng đặt ra câu hỏi: Phải chăng 30 tuổi đang trở thành 20 tuổi mới? Khi ngày càng nhiều người chưa thể hoàn thành những cột mốc mà xã hội mặc định phải đạt được ở tuổi 30, việc tiếp tục khám phá bản thân, thay đổi công việc hay phụ thuộc một phần vào gia đình không còn là những trường hợp quá cá biệt.

Những câu chuyện này cho thấy khoảng cách giữa tuổi đời và cảm giác trưởng thành không phải lúc nào cũng trùng khớp. Một người có thể đã bước sang tuổi 30 nhưng vẫn đang học cách độc lập với gia đình, tự chịu trách nhiệm về tài chính, đưa ra lựa chọn nghề nghiệp hay xây dựng những mối quan hệ lâu dài.

Không cần phải trở thành một người lớn hoàn chỉnh ngay khi bước sang tuổi 30

Có lẽ một trong những áp lực lớn nhất của tuổi 30 là cảm giác mình đã hết thời gian để thử sai.

Ở tuổi 20, việc đổi ngành, chuyển việc, đi học thêm hay bắt đầu một mối quan hệ mới thường được xem là trải nghiệm. Nhưng khi bước sang tuổi 30, những lựa chọn tương tự đôi khi lại bị nhìn nhận như dấu hiệu của sự thiếu ổn định.

Xung quanh bắt đầu xuất hiện những câu hỏi: Bao giờ mua nhà? Bao giờ kết hôn? Bao giờ có con? Công việc hiện tại đã đủ tốt chưa? Thu nhập như vậy đã ổn định chưa?

Trong khi đó, mỗi người lại có một tốc độ trưởng thành khác nhau. Có người 25 tuổi đã tự chủ tài chính, có người 30 tuổi mới tìm được công việc thực sự yêu thích. Có người lập gia đình sớm, có người đến tuổi này vẫn muốn dành thời gian tìm hiểu bản thân. Không có một lộ trình duy nhất mà tất cả đều phải hoàn thành.

Tất nhiên, việc vẫn đang trong hành trình trưởng thành không đồng nghĩa với việc có thể mãi trì hoãn trách nhiệm hay lấy sự non nớt làm lý do cho mọi lựa chọn. Trưởng thành vẫn là quá trình học cách tự quyết định, chấp nhận hậu quả và chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.

Chỉ là quá trình ấy không nhất thiết phải hoàn tất vào một ngày sinh nhật cụ thể.

Vậy nên, nếu đã 30 tuổi nhưng đôi khi vẫn cảm thấy mình chưa thực sự lớn, chưa biết chính xác tương lai sẽ đi về đâu hay vẫn đang loay hoay tìm kiếm phiên bản phù hợp nhất của bản thân, có lẽ cũng không cần quá hoảng hốt.

Bởi suy cho cùng, 30 tuổi không có nghĩa là đã phải biết hết mọi thứ. Đôi khi, đó vẫn chỉ là một giai đoạn khác của hành trình học cách làm người lớn.