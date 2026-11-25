Ngày thứ Tư, 25/11/2026, tức ngày 17 tháng 10 âm lịch, còn gọi là ngày Quý Mão, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ, thuộc nạp âm Kim Bạch Kim, mang ý nghĩa là kim loại quý đã trải qua quá trình tôi luyện tinh khiết nên sở hữu vẻ ngoài sáng bóng, sắc bén và giá trị cao. Nguồn năng lượng của hành Kim này đại diện cho sự minh bạch, quyết đoán, tinh tế và ý chí kiên cường nhưng đôi khi cũng dễ trở nên lạnh lùng, cứng rắn trong cách ứng xử.

Khi xét về mối quan hệ ngũ hành, Kim Bạch Kim rất cần có Thổ sinh trợ để gia tăng sự vững vàng và kỵ gặp Hỏa vì lửa mạnh có thể làm tan chảy hình hài kim loại. Do đó, mọi công việc thực hiện trong ngày Quý Mão sẽ diễn ra thuận lợi nhất nếu bạn duy trì sự tập trung cao độ, giải quyết vấn đề dứt khoát và giữ thái độ mềm mỏng khi giao tiếp với mọi người xung quanh.

Theo tử vi học, dưới đây là 3 con giáp dễ gặt hái nhiều thành tựu nhất trong ngày Quý Mão, 25/11 này.

1. Con giáp tuổi Tuất

Nhờ cục diện Lục hợp Mão – Tuất nâng đỡ mạnh mẽ trong ngày thứ Tư, người tuổi Tuất sẽ là con giáp đón nhận vận trình tài lộc khởi sắc rõ nét và gặt hái thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Nguồn thu nhập chính của bản mệnh duy trì đà tăng trưởng ổn định khi những nhiệm vụ kiên trì theo đuổi bấy lâu nay bắt đầu mang lại kết quả cụ thể.

Những người làm công ăn lương dễ dàng nhận được tiền thưởng theo hiệu quả công việc hoặc phụ cấp xứng đáng nhờ sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Đối với người kinh doanh buôn bán, ngày Quý Mão tạo điều kiện thuận lợi để bạn chăm sóc các mối quan hệ hợp tác, hoàn tất đơn hàng và thúc đẩy tiến độ thanh toán. Bản mệnh còn có cơ hội nhận thêm các dự án phụ phù hợp với chuyên môn giúp gia tăng đáng kể nguồn tiền tích lũy cá nhân.

Sự hỗ trợ kịp thời từ quý nhân giúp tuổi Tuất tháo gỡ những vướng mắc về dòng vốn và tìm ra phương án tối ưu hóa chi phí. Dòng tiền lưu thông trôi chảy giúp con giáp này trút bỏ áp lực tài chính và tự tin hơn vào các kế hoạch chi tiêu sắp tới. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên giữ sự tỉnh táo, không nên vì thấy vận khí thuận lợi mà vội vàng đặt kỳ vọng quá cao vào những khoản thu chưa chắc chắn. Nhìn chung, đây là một ngày giữa tuần hanh thông về tiền bạc, tạo điều kiện cho con giáp tuổi Tuất vừa củng cố vị thế nghề nghiệp vừa làm dày thêm túi tiền của mình.

Lời khuyên: Nhờ có cục diện Lục hợp nâng đỡ mạnh mẽ, bạn hãy tự tin thể hiện năng lực lãnh đạo và chủ động nắm bắt những cơ hội thăng tiến hoặc gia tăng thu nhập. Đừng quên giữ thái độ khiêm tốn, biết ơn sự giúp đỡ của quý nhân và dành thời gian chia sẻ niềm vui cùng người thân.

2. Con giáp tuổi Mùi

Nằm trong bộ Tam hợp Hợi – Mão – Mùi trùng khớp với cả tháng Kỷ Hợi lẫn ngày Quý Mão, người tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp bước vào ngày 25/11/2026 với vận khí tài chính rực rỡ và tràn đầy sinh khí. Sự phối hợp ăn ý với đồng nghiệp và sự chỉ dẫn tận tình từ những người có kinh nghiệm giúp bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ các kế hoạch tài chính từng bị đình trệ.

Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực xử lý vấn đề sắc bén, từ đó mở ra triển vọng thăng tiến kèm theo mức đãi ngộ hấp dẫn. Những người làm nghề tự do hoặc kinh doanh dịch vụ sẽ có một ngày bội thu nhờ duyên ăn nói khéo léo và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Các hạng mục đầu tư an toàn từ trước bắt đầu sinh lời đều đặn, mang lại nguồn thu nhập thụ động đáng kể cho tuổi Mùi.

Con giáp này cũng có duyên đón nhận những khoản lộc bất ngờ như quà tặng, tiền hoa hồng giới thiệu hoặc sự hỗ trợ tài chính từ người thân. Nhờ biết cách lập kế hoạch ngân sách khoa học, bạn dễ dàng cân đối giữa các khoản chi tiêu sinh hoạt và mục tiêu tiết kiệm dài hạn. Bạn chỉ cần lưu ý kiểm tra kỹ lưỡng các giấy tờ giao dịch và tránh chạy theo tâm lý đầu cơ mạo hiểm để bảo toàn trọn vẹn thành quả. Khép lại ngày thứ Tư, sự dư dả và ổn định về tiền bạc chính là nguồn động lực lớn giúp người tuổi Mùi thêm phần phấn chấn.

Lời khuyên: Với cát khí Tam hợp hội tụ, tuổi Mùi hãy mạnh dạn triển khai các dự án kinh doanh hoặc xúc tiến những thỏa thuận hợp tác đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Bên cạnh việc nắm bắt vận may tài lộc, bạn cũng nên duy trì lối sống kỷ luật và dành thời gian chăm sóc sức khỏe thể chất.

3. Con giáp tuổi Hợi

Được cục diện Tam hợp Hợi – Mão – Mùi che chở, con giáp tuổi Hợi cũng sẽ có một ngày thứ Tư ngập tràn cát khí với phương diện tài lộc vượng phát bền vững. Nguồn năng lượng Thủy vượng của ngày Quý Mão kết hợp với tháng Kỷ Hợi giúp bản mệnh phát huy tối đa sự tinh tế, khôn ngoan trong việc nắm bắt các cơ hội kiếm tiền.

Những người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công việc và có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng hoặc lời khen ngợi từ cấp trên. Người kinh doanh buôn bán gặp được những đối tác thiện chí, giúp việc thương lượng giá cả diễn ra êm đẹp và doanh thu tăng trưởng tích cực. Các khoản nợ cũ bấy lâu nay hoặc tiền hoa hồng dự án bất ngờ được thanh toán đúng hẹn, giúp dòng tiền của bản mệnh thêm phần dồi dào.

Bên cạnh nguồn thu chính, tuổi Hợi còn đón nhận nhiều niềm vui tài chính nhỏ nhưng ngọt ngào như lộc ăn uống hoặc quà biếu từ bạn bè phương xa. Nhờ tính cách dĩ hòa vi quý và biết tính toán cẩn trọng, con giáp này sẽ tránh được những tranh chấp tiền bạc không đáng có và giữ vững nguồn vốn hiện có. Tóm lại, ngày Quý Mão thực sự mang lại cảm giác nhẹ nhàng, đủ đầy và những tín hiệu tài lộc viên mãn cho túi tiền của người tuổi Hợi.

Lời khuyên: Được cục diện Tam hợp che chở, bạn hãy tận dụng vận khí thuận lợi để tháo gỡ các vướng mắc tài chính và mở rộng quy mô công việc hiện tại. Sự điềm đạm, tinh tế trong cách ứng xử sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối và thu hút thêm nhiều may mắn trong suốt cả ngày.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm