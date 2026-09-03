Thị trường xe tay ga 250cc tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt, khi các hãng liên tục tìm cách bổ sung trang bị trong khi phải giữ giá bán ở mức dễ tiếp cận. Trong bối cảnh đó, Cyclone RT250 trở thành một cái tên đáng chú ý nhờ công thức khá đơn giản nhưng đầy sức hút: mức giá của xe 150cc, kết hợp với động cơ 250cc và danh sách trang bị vượt trội.

Ra mắt vào cuối tháng 8/2025, Cyclone RT250 có giá 14.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 58,2 triệu đồng, cho phiên bản thể thao. Phiên bản Zhijing có giá 16.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 65,9 triệu đồng.

Mức giá này đặt RT250 vào vị trí cạnh tranh đáng chú ý khi nhiều mẫu scooter 250cc khác vẫn có giá cao hơn. Voge SR250GT có giá khởi điểm 15.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 62 triệu đồng, trong khi QJMOTOR Hong 250 được bán với mức giá gần 18.000 nhân dân tệ, tương đương gần 69,8 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý đầu tiên của RT250 là trọng lượng. Xe có trọng lượng ướt 171kg, nhẹ hơn khoảng 30kg so với một số đối thủ cùng phân khúc được đề cập trong bài đánh giá.

Con số này mang lại lợi ích rõ ràng trong điều kiện sử dụng hàng ngày. Với chiều cao yên 750mm, RT250 hướng đến khả năng tiếp cận của nhiều nhóm người dùng hơn, bao gồm cả người mới làm quen với xe tay ga phân khối lớn hơn và những người có vóc dáng không quá cao.

Trong điều kiện giao thông đô thị, việc dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển chậm thường là một trong những yếu tố quyết định trải nghiệm thực tế. Trọng lượng thấp giúp RT250 giảm bớt cảm giác cồng kềnh vốn thường xuất hiện trên các mẫu scooter cỡ lớn.

Sức mạnh của xe đến từ động cơ xi-lanh đơn, dung tích 247cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 19,5kW. Theo nội dung bài đánh giá, khả năng vận hành ở tốc độ thấp và trung bình là một trong những điểm mạnh rõ rệt của mẫu xe này.

Động cơ được tinh chỉnh theo hướng ưu tiên mô-men xoắn ở dải tua thấp, giúp xe phản hồi nhanh khi khởi hành và mang lại cảm giác tăng tốc rõ rệt trong môi trường đô thị. Điều này phù hợp với nhu cầu luồn lách trong dòng xe, tăng tốc sau khi dừng đèn đỏ hoặc thực hiện các tình huống vượt xe thông thường.

RT250 cũng được trang bị trục cân bằng để hạn chế rung động. Khi duy trì tốc độ 60-80km/h, xe được đánh giá là vận hành khá êm. Ngay cả ở tốc độ khoảng 100km/h, cảm giác rung truyền đến tay lái cũng chỉ ở mức nhẹ.

Tuy nhiên, sức mạnh của động cơ không hoàn toàn không có điểm yếu. Sau mốc 100km/h, khả năng tăng tốc bắt đầu giảm và lượng sức mạnh dự trữ không còn quá dồi dào. Điều này đồng nghĩa RT250 phù hợp hơn với việc đi lại thường ngày và những chuyến đi ngắn thay vì phục vụ những người thường xuyên theo đuổi tốc độ cao.

Bù lại, Cyclone RT250 sở hữu danh sách trang bị đáng chú ý so với mức giá. ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản.

Phiên bản Zhijing còn tiến xa hơn khi được bổ sung radar sóng milimet 77GHz. Hệ thống này hỗ trợ giám sát điểm mù, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo nguy cơ va chạm từ phía sau.

Ngoài radar, xe còn có bảng đồng hồ TFT màu kích thước 6,75 inch cùng camera hành trình nguyên bản. Theo thông tin từ Moto Fine, nếu người dùng tự trang bị những tính năng tương tự, chi phí có thể lên tới khoảng 4.000-5.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 15,5-19,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá cạnh tranh cũng đi kèm những điểm cần đánh đổi. Chất lượng hoàn thiện là một trong những hạn chế được nhắc đến. Độ đồng đều giữa các khe ghép của những chi tiết nhựa chưa thực sự cao và quy trình lắp ráp vẫn cần được cải thiện.

Kính chắn gió cũng là một vấn đề khác. Trong khoảng tốc độ 40-55km/h, một số xe được phản ánh có hiện tượng tiếng ồn và rung bất thường từ bộ phận này. Dù vậy, theo phản hồi của một số chủ xe, nhà sản xuất đã chủ động liên hệ và hỗ trợ kiểm tra, xử lý miễn phí.

Hệ thống chiếu sáng nguyên bản cũng chưa phải điểm mạnh. Khi chạy vào ban đêm trên quốc lộ hoặc những tuyến đường thiếu ánh sáng, tầm quan sát bị đánh giá là hạn chế. Những người thường xuyên di chuyển vào ban đêm có thể phải tính đến phương án lắp thêm đèn trợ sáng.

Không gian chứa đồ dưới yên cũng là một điểm trừ. Sau khi đặt một chiếc mũ bảo hiểm full-face, dung tích còn lại khá hạn chế, gây khó khăn cho việc mang theo các vật dụng khác.

Độ bền của xe cũng được Moto Fine đề cập thông qua trường hợp một chủ xe chạy 4.600km chỉ trong 13 ngày để thực hiện hành trình tới hồ Thanh Hải. Trong chuyến đi này, động cơ được cho là hoạt động ổn định và không gặp sự cố.

Nếu nhìn từ thị trường Việt Nam, Cyclone RT250 sẽ là một mẫu xe đáng quan tâm nếu được đưa về với mức giá đủ cạnh tranh. Tuy nhiên, bên cạnh thông số kỹ thuật và danh sách trang bị, những yếu tố như hệ thống phân phối, khả năng cung cấp phụ tùng và dịch vụ sau bán hàng sẽ có vai trò quan trọng đối với sức hút thực tế của một mẫu xe Trung Quốc trong phân khúc này.

Xét trên những thông tin được đề cập, Cyclone RT250 là mẫu scooter có cá tính khá rõ ràng. Xe sở hữu động cơ 247cc, trọng lượng tương đối nhẹ, ABS, TCS và trên phiên bản cao cấp còn có radar sóng milimet, trong khi giá bán khởi điểm chỉ khoảng 58 triệu đồng.

Đổi lại, người dùng phải chấp nhận một số hạn chế về chất lượng hoàn thiện, tiếng ồn từ kính chắn gió, hiệu quả chiếu sáng và không gian chứa đồ. Đây không phải mẫu xe dành cho những người yêu cầu sự tinh xảo tuyệt đối hoặc cần một chiếc scooter có cốp chứa đồ rộng rãi.

Nhưng với những người đặt ưu tiên vào sức mạnh động cơ, trang bị an toàn, khả năng đi lại trong đô thị và giá bán, RT250 cho thấy cách các hãng xe Trung Quốc đang đẩy cuộc cạnh tranh trong phân khúc 250cc lên một cấp độ mới: nhiều dung tích hơn, nhiều công nghệ hơn, trong khi mức giá tiếp tục được kéo xuống gần với phân khúc thấp hơn.