255 bệnh nhân tại một bệnh viện lớn vẫn được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm, Sở Y tế lên tiếng

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đăng tải thông tin vào tối 17/9 cho rằng, máy tán sỏi Laser tại khoa Ngoại thận - tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bị hỏng từ cuối năm 2023 cho đến nay nhưng trong năm 2024, Bệnh viện vẫn thực hiện tán sỏi cho 480 trường hợp bệnh nhân. Trước thông tin này, ngay trong sáng 18/9, bác sĩ CKII Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cùng lãnh đạo Sở và ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã nhanh chóng tổ chức thông tin đến báo chí về vấn đề này.

Theo bác sĩ CKII Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, nhằm đánh giá thực trạng hoạt động chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, ngày 17/7/2025, Sở Y tế đã chủ động thành lập Đoàn kiểm tra tại Quyết định số 355/QĐ-SYT ngày 17/7/2025 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra 355) với 05 nội dung kiểm tra, trong đó có nội dung đánh giá thực trạng hoạt động Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của Bệnh viện.

Quá trình làm việc, Đoàn kiểm tra 355 ghi nhận tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có một số tồn tại, trong đó có các ca tán sỏi laser được thực hiện tại Khoa trong giai đoạn máy tán sỏi laser đã hỏng, không còn sử dụng.

Tại buổi làm việc, Bệnh viện chưa giải trình được các nội dung tồn tại do Đoàn kiểm tra 355 ghi nhận tại Biên bản. Do đó, Đoàn đã yêu cầu Bệnh viện tổ chức họp, rà soát, làm việc với các khoa, phòng, cá nhân có liên quan giải trình về các nội dung tồn tại trong lĩnh vực cung ứng vật tư, quản lý thiết bị y tế, chi trả chế độ phụ cấp, thực hiện dịch vụ laser tán sỏi tại Bệnh viện và báo cáo gửi về Sở Y tế trước ngày 29/7/2025.

Trên cơ sở báo cáo giải trình của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ngày 06/8/2025, Sở Y tế tổ chức cuộc họp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về nội dung giải trình kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 355.

Theo đó, máy tán sỏi laser tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được đưa vào sử dụng từ năm 2015, sau một thời gian dài sử dụng, đến cuối năm 2023, thiết bị có dấu hiệu giảm công suất và hư hỏng vào năm 2024. Tuy nhiên, thời gian máy hỏng, Khoa Ngoại thận – Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn phát sinh hồ sơ bệnh án dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi. Qua rà soát, Đoàn kiểm tra phát hiện có 255 trường hợp bệnh nhân sử dụng kỹ thuật khác nhưng hồ sơ ghi sử dụng dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi.

“Nhờ sự chủ động, kiểm tra thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Sở đã phát hiện ra sai phạm của các nhân viên thuộc Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi phát hiện sai phạm, Sở đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan giải trình, làm rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng cá nhân trong việc thực hiện không đúng quy trình chuyên môn, sai quy định. Liên quan đến vụ việc, ngày 20/8, Hội đồng kỷ luật đã tiến hành xem xét kỷ luật cảnh cáo 1 trường hợp và khiển trách 3 trường hợp nhân viên có liên quan.

Hiện nay, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tiếp tục phối hợp cung cấp sơ, tài liệu có liên quan cho phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk theo các văn bản đề nghị để làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Cũng theo bác sĩ Nay Phi La, quan điểm chỉ đạo của Sở Y tế là minh bạch, trung thực và cầu thị trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn tại các cơ sở y tế. Ngay sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí, Sở đã chủ động phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để làm rõ sự việc, kịp thời thông tin đến các cơ quan báo chí, không né tránh trách nhiệm.

“Sở Y tế xác định đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế tỉnh cũng như niềm tin của người dân. Do đó, chúng tôi không né tránh, không bao che, mà kiên quyết làm rõ để xử lý dứt điểm, đúng người, đúng lỗi, đúng quy định pháp luật”, bác sĩ Nay Phi La nói thêm.

Được biết, sau khi tiếp nhận báo cáo giải trình và tổ chức các buổi làm việc, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện kỹ thuật tán sỏi trong thời gian máy hỏng, xác định mức độ ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và an toàn người bệnh.

“Quá trình rà soát, trong 255 bệnh nhân, nếu phát hiện có bệnh nhân nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe do việc thực hiện kỹ thuật không đúng quy định trong thời gian máy tán sỏi hỏng, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm với người bệnh một cách đầy đủ và thỏa đáng”, bác sĩ CKII Nay Phi La – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình được làm rõ. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cam kết sẽ tiếp tục thông tin đầy đủ, chính xác đến các cơ quan báo chí và dư luận khi có kết luận cuối cùng.