256.000 chip Intel sắp được phát miễn phí, nhưng không phải ai cũng dùng được

Có thể bạn còn nhớ cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của Intel trong việc đào Bitcoin? Trong khoảng thời gian mà những bức ảnh JPG khỉ có thể bán với giá sáu chữ số và Ethereum đang thiêu đốt các card đồ họa, Intel đã lặng lẽ gia nhập và rời khỏi thị trường blockchain. Những chip Blockscale của họ từng hứa hẹn một tương lai sạch hơn và tiết kiệm năng lượng hơn cho việc đào Bitcoin, nhưng sau đó chúng đã biến mất hoàn toàn.

Giờ đây, những chip tưởng chừng đã chết này lại trở về một cách bất ngờ. Vào ngày 2 tháng 9, tổ chức phi lợi nhuận 256 Foundation đã thông báo họ nhận được 256.000 chip Intel BZM2 ASIC từ Proto, bộ phận đào coin của Block Inc. thuộc sở hữu của Jack Dorsey. Đây là kết quả của cam kết trước đó từ công ty này về việc phân phối những chip còn thừa từ quan hệ đối tác với Intel.

Các chip khai thác Bitcoin của Intel đang được hồi sinh

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không phải ai cũng có thể tiếp cận được những chip này. Thực tế, việc phân phối được giới hạn chỉ dành cho bốn dự án phần cứng mã nguồn mở tại Mỹ, mỗi dự án sẽ nhận được 54.000 chip. Những người nhận này đã được lựa chọn từ một nhóm nhỏ các nhà phát triển đã bày tỏ sự quan tâm sau khi việc trao tặng lần đầu được công bố vào tháng Giêng.

Theo Econalchemist, người sáng lập 256 Foundation, những người nhận đã có từ tháng Giêng để thể hiện sự quan tâm của họ. Anh cho biết tổ chức chỉ nhận được tổng cộng bốn yêu cầu nghiêm túc, và điều quan trọng với họ là những chip này được sử dụng để hỗ trợ phát triển mã nguồn mở.

Để hiểu rõ tầm quan trọng của sự kiện này, cần nhìn lại lịch sử của chip Blockscale và Intel Bonanza Mine BZM2 ASIC. Chip này được ra mắt vào năm 2022 với kiến trúc chuyên biệt được thiết kế để tăng tốc xử lý SHA-256 cho việc đào Bitcoin ở điện áp cực thấp. Đây là chip thế hệ thứ hai của Intel trong lĩnh vực này, với thông số kỹ thuật đạt tối đa 580 GH/s và hiệu suất năng lượng khoảng 23 J/TH.

Các chip Intel được đặt trong các cuộn băng như trên

Khi đó, Intel đang theo đuổi các nhà đào coin quy mô công nghiệp, quảng cáo chip này như một khối xây dựng có thể mở rộng, được thiết kế để kết nối thành các hệ thống 256 đơn vị có khả năng cạnh tranh với Antminer của Bitmain. Tuy nhiên, thị trường biến động nhanh chóng và Intel đã đột ngột khai tử Blockscale chỉ một năm sau đó.

Bây giờ, hai năm sau khi Intel ngừng sản xuất Blockscale, những chip này được định hướng lại cho các hệ thống DIY và các dự án phần cứng mở. Theo 256 Foundation, toàn bộ lô hàng này đại diện cho khoảng 76 PH/s tổng tốc độ băm, với giả định bảo thủ là 0.3 TH/s cho mỗi chip ở điện áp 0.7 volt.

Econalchemist giải thích rằng họ sẽ có thể nói chính xác hơn về loại tốc độ băm có thể mong đợi sau khi có một số nguyên mẫu được xây dựng và xác thực. Ở điện áp đó, hiệu suất sẽ là khoảng 29 J/TH với đầu ra khoảng 0.3 TH/s.

Điều đặc biệt quan trọng là việc phân phối này không đi kèm với tài liệu chính thức nào, nhưng một trong những người nhận đang sản xuất các tài nguyên mở mới, bao gồm sơ đồ và thiết kế tham khảo. 256 Foundation cũng dự định đóng góp phần cứng mã nguồn mở của riêng mình cùng với nỗ lực đó.

Nhu cầu đối với những chip này cho thấy có một mong muốn rõ ràng về sự thay đổi trong cách phát triển phần cứng đào coin. Bitmain, công ty thống trị lĩnh vực này, từ lâu đã vận hành một hệ sinh thái đóng với firmware bị khóa và phần cứng được thiết kế để chống lại việc sửa đổi. Foundation hy vọng rằng những chip này sẽ giúp đẩy mọi thứ theo hướng ngược lại.

Econalchemist nhấn mạnh rằng việc đưa chip BZM2 vào tay các nhà phát triển mã nguồn mở là một cột mốc đáng chú ý, đây là một bước lớn hướng tới kỷ nguyên đổi mới mới mà họ nhìn thấy ở phía trước, nơi người dùng cuối có thể kiểm tra, sửa đổi và vận hành phần cứng một cách tự do.

Mặc dù BZM2 là một ASIC SHA-256 được chế tạo có mục đích cụ thể, những chip này có thể được sử dụng trong một loạt hệ thống rộng hơn. Theo Econalchemist, các trường hợp sử dụng bao gồm sưởi ấm gia đình, làm nóng giường máy in 3D, thu năng lượng ngoài lưới điện và cơ sở hạ tầng công suất thấp cho các thiết lập năng lượng mặt trời và gió sản xuất quá mức.

Anh giải thích rằng một danh mục rộng lớn là tái sử dụng nhiệt, nhiệt sinh ra từ các chip đào coin có thể được tái sử dụng để sưởi ấm không khí trong nhà và văn phòng, làm nóng nước trong bể bơi và bồn tắm nóng, hoặc thậm chí để sấy khô thực phẩm.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiệu suất sẽ có sự khác biệt. Không phải mọi chip đều đạt thông số kỹ thuật và thiết kế nhiệt cũng như cung cấp điện sẽ khác nhau tùy theo dự án. Nhưng đây là lần đầu tiên trong thời gian gần đây mà một khối lượng lớn silicon đào coin cấp thương mại được phát hành vào tay công chúng, mở ra cơ hội cho những đổi mới mà trước đây chỉ có thể có trong các công ty lớn.