27 tuổi, thu nhập gần 400 triệu đồng/năm, tôi vẫn thấy mình kém cỏi: Bừng tỉnh sau khi xem “Tỷ phú ẩn thân”

Sau khi bước sang tuổi 27, một chàng trai trẻ tại Trung Quốc bỗng rơi vào những suy tư khó dứt. Anh luôn cảm thấy mình nghèo túng, dù đã làm việc trong công ty ở một thành phố lớn nhiều năm với thu nhập hàng năm khoảng 100.000 NDT (tương đương gần 370 triệu đồng). Trên lý thuyết, mức sống ấy đáng ra phải ổn định và ít áp lực. Nhưng thực tế, anh vẫn thấy mình chật vật và kém xa so với nhiều người xung quanh: từ người anh họ của bạn học từng liều lĩnh lập nghiệp tại Hàng Châu, nay đã thu nhập hàng triệu NDT (tức hàng tỷ đồng mỗi năm), đến một đồng nghiệp trẻ tuổi mới đi làm vài năm nhưng đã tích lũy được hơn 100.000 NDT.

Sự so sánh ấy khiến anh không khỏi tự vấn và quyết định phải học cách quản lý tài chính. Trước khi bắt tay vào thay đổi, anh tìm đến bộ phim tài liệu “Tỷ phú ẩn thân” (Undercover Billionaire), với mong muốn nhìn thấy rõ đâu là sự khác biệt căn bản giữa mình và giới siêu giàu.

Bộ phim tài liệu xoay quanh thử thách của Glenn Stearns – một tỷ phú tự thân lập nghiệp hiện sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu USD (tương đương hơn 13.100 tỷ đồng). Ông chấp nhận tham gia một cuộc chơi mạo hiểm: trong vòng ba tháng, phải biến 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) thành 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng tỷ đồng). Theo luật chơi, vị tỷ phú phải ẩn danh, chỉ mang theo 100 USD, một chiếc điện thoại cũ hỏng và một chiếc ô tô cũ kỹ, rồi bắt đầu lại từ con số không tại một thị trấn nhỏ với dân số khoảng 97.000 người.

Từ câu chuyện của Stearns, bộ phim không chỉ phơi bày kỹ năng và bản lĩnh của một doanh nhân lão luyện, mà còn khắc họa rõ những yếu tố làm nên sự khác biệt giữa người bình thường và tỷ phú.

7 bài học quý giá từ vị “tỷ phú ẩn thân”

Chân dung tỷ phú Glenn Stearns

Sắp xếp đầu óc, đặt mục tiêu rõ ràng và kiên quyết thực hiện

Ngay khi bắt đầu, Stearns tận dụng internet để tìm hiểu chi phí sinh hoạt địa phương, từ đó đặt mục tiêu sinh tồn trong tuần đầu tiên. Ông ăn mì gói liên tục, ngủ trên xe giữa mùa đông, nhận bất kỳ việc ngắn hạn nào có thể – từ giúp việc nhà, cọ bồn cầu, làm nhân viên bán hàng đến in áo và nhặt rác. Điều này cho thấy sự mạch lạc trong tư duy của ông: phải giải quyết cái ăn cái mặc trước khi tính đến chuyện lớn hơn.

Không ngừng suy nghĩ, rút kinh nghiệm từ thất bại

Có thời điểm, vị tỷ phú thử tận dụng khả năng bán hàng của mình để chào mời đồ chơi cho chó cưng. Tuy nhiên, thị trường lại không hề có nhu cầu với sản phẩm này. Từ đó, ông rút ra một bài học quan trọng: không khảo sát thị trường mà đã vội vàng tung sản phẩm sẽ dẫn đến thất bại. Ngay lập tức, ông điều chỉnh hướng mưu sinh, tìm con đường phù hợp hơn.

Nhạy bén với thị trường, xây dựng quan hệ, nắm bắt cơ hội

Trong quá trình làm thuê cho một cửa hàng quần áo, Stearns làm quen với chủ tiệm. Đến dịp lễ, ông liên hệ lại và cùng hợp tác bán đồ lưu niệm mùa lễ hội. Không ngần ngại rủi ro, ông dồn toàn bộ vốn liếng vào sản xuất áo thun, bóng bay, cờ và mũ in logo lễ hội. Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn ông đã thu về 414 USD (khoảng 11 triệu đồng) nhờ khéo léo khai thác tâm lý đám đông.

Giữ tinh thần lạc quan, thẳng thắn đối diện với khó khăn

Mới có trong tay 414 USD nhưng lại phải chi ra 250 USD (khoảng 6,6 triệu đồng) để đi khám bệnh, nhiều người chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng. Ngày thứ sáu, vị tỷ phú cũng gặp đúng tình huống này. Thế nhưng ông không hề suy sụp, bởi hiểu rằng mình chỉ bị cảm do mấy ngày liền ăn uống thiếu thốn, ngủ nghỉ thất thường, chứ không phải bệnh nặng. Ông nhanh chóng quay lại với mục tiêu, tiếp tục săn tìm cơ hội kinh doanh mới, trong đó có việc thu mua và bán lại lốp xe quân dụng.

Khảo sát thị trường là yếu tố then chốt

Stearns tìm đến trung tâm khởi nghiệp địa phương để tiếp cận nguồn lực, tri thức và thông tin. Ông chọn ngành bia thủ công làm hướng đi lâu dài, nhưng trước tiên phải giải quyết vốn. Từ buôn bán xe cũ, ông kiếm được 9.000 USD (243 triệu đồng). Sau đó, ông mạnh dạn vay ngân hàng để đầu tư bất động sản: với khoản đặt cọc 6.600 USD (178 triệu đồng), ông mua căn nhà trị giá 45.000 USD (1,22 tỷ đồng), cải tạo rồi bán lại với giá 75.000 USD (2,02 tỷ đồng), mang về khoản lợi nhuận lớn.

Nhân sự và năng lực quản lý giữ vai trò quyết định

Dù chưa từng kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, nhưng Glenn Stearns tin rằng một “người ngoại đạo chuẩn bị 200%” còn tốt hơn một “người trong nghề chuẩn bị 80%”. Nhờ kiến thức tích lũy, ông nhanh chóng nhận diện cơ hội và mở một quán bia nướng.

Stearns hiểu rõ mình cần những nhân viên như thế nào, đồng thời truyền được tinh thần máu lửa để thuyết phục họ. Ông cam kết rõ ràng: hai tháng đầu sẽ không có lương, nhưng nếu cùng đồng hành khởi nghiệp, mọi người sẽ gặt hái thành quả. Cuối cùng, ông đã thu hút được một nhóm cộng sự sẵn sàng chia sẻ khó khăn.

Nhờ năng lực quản lý, Stearns phân công nhiệm vụ rõ ràng, giúp từng người phát huy sở trường. Uy tín quán ngày càng lan rộng, và bước ngoặt đến khi ông tham gia một cuộc thi nướng BBQ. Quán không chỉ giành được hai giải thưởng, trong đó có giải “sườn nướng ngon nhất”, mà còn mang về khoản lợi nhuận lên tới 25.000 USD (khoảng 675 triệu đồng).

Khả năng quản lý cảm xúc

Trong suốt hành trình, Stearns chỉ một lần nổi nóng. Nhưng ngay sau đó, ông chủ động gặp nhân viên để trò chuyện và xin lỗi, dù chính người nhân viên ấy mới là người sai trước. Chính khả năng kiểm soát cảm xúc này đã giúp ông giữ được đoàn kết và khẳng định vai trò lãnh đạo.

Hành trình khởi nghiệp từ 100 USD của Glenn Stearns không chỉ là thử thách về trí tuệ và nghị lực, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tư duy chiến lược, kỷ luật bản thân và khả năng lãnh đạo. Những bài học rút ra từ câu chuyện này có thể không giúp ai đó trở thành tỷ phú ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ là kim chỉ nam để mỗi người thay đổi cách nghĩ, cách làm, và dám bước những bước đi táo bạo hơn trên con đường làm giàu.

