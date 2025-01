3 bữa chỉ ăn trứng với rau luộc, người phụ nữ vẫn tăng 7kg vì nguyên nhân bất ngờ

Yang Zhiwen, chuyên gia giảm cân và bác sĩ y học gia đình tại Phòng khám Xiaozhou Churi của Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ rằng bệnh nhân là trợ lý dược sĩ và có kiến thức nhất định về chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, dù đã ăn uống lành mạnh hơn nửa năm nhưng cô ngày càng tăng cân, cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên đau nhức cơ thể nhưng không thể xác định cụ thể vùng khó chịu.

Để giải quyết những vấn đề này, cô đã trải qua các xét nghiệm về chức năng tuyến giáp, gan, thận và thiếu máu, kết quả cho thấy chúng đều bình thường. Tuy nhiên, cân nặng của cô vẫn ngày càng tăng khiến cô cảm thấy lo lắng. Cuối cùng, qua xét nghiệm IgG4 dị ứng thực phẩm mãn tính, cô rất ngạc nhiên khi phát hiện ra mình bị dị ứng với trứng!

Yang Zhiwen giải thích rằng sự hiểu biết của hầu hết mọi người về "dị ứng" chỉ giới hạn ở các phản ứng dị ứng cấp tính do IgE gây ra, chẳng hạn như sưng mí mắt sau khi ăn tôm, khó thở sau khi uống đồ uống từ hạt hoặc nổi mề đay do ăn đào. Loại dị ứng cấp tính này có thể được cải thiện bằng cách tránh chất gây dị ứng. Tuy nhiên, các phản ứng dị ứng qua trung gian IgG4 thường dễ bị bỏ qua do khởi phát chậm và các triệu chứng không rõ ràng.

Dị ứng mãn tính không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng của bệnh nhân mà còn có thể gây ra nhiều vấn đề khác.

Yang Zhiwen chỉ ra rằng nếu bạn chú ý đến chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên nhưng cân nặng vẫn tăng và kèm theo các triệu chứng như mất ngủ, chàm, đau nhức cơ thể và mệt mỏi thì nên đi xét nghiệm dị ứng đường ruột hoặc thực phẩm để hiểu biết sâu sắc hơn về vóc dáng của bạn và tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề.

Phải làm gì nếu bạn bị dị ứng thực phẩm?

Xu Jingyi, chuyên gia dinh dưỡng tại Lian On Clinic (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng bản thân thực phẩm tốt hay xấu không quan trọng và chất gây dị ứng của mỗi người là khác nhau. Thông qua xét nghiệm chất gây dị ứng, bạn có thể hiểu được mức độ dị ứng với các loại thực phẩm khác nhau.

Đối với dị ứng nhẹ, phản ứng yếu vẫn có thể dùng bình thường, nhưng tốt nhất nên dùng ít hơn bốn ngày một lần; đối với dị ứng vừa phải, nên ngừng dùng trong trong ít nhất 3-6 tháng, sau đó kiểm tra lại và lấy lượng thích hợp tùy theo tình trạng ăn được.

Xu Jingyi gợi ý rằng ngoài việc tránh những thực phẩm gây dị ứng từ trung bình đến nặng, bạn cũng có thể cải thiện sức khỏe đường ruột bằng cách bổ sung men vi sinh và chất xơ, đồng thời áp dụng kế hoạch luân chuyển chế độ ăn uống nhỏ và đa dạng. Ví dụ, nếu bạn bị dị ứng với lúa mì, bạn có thể chọn sushi hoặc khoai lang làm thực phẩm thay thế chủ yếu; nếu bạn bị dị ứng với lòng trắng trứng hoặc lòng đỏ trứng, bạn có thể sử dụng các sản phẩm từ thịt gà hoặc đậu nành để thay thế protein, từ đó giảm thiểu rủi ro của dị ứng thực phẩm.

Nguồn và ảnh: HK01