3 cách trữ bánh chưng ngon sau Tết ai cũng cần biết

22-02-2026 - 20:30 PM | Sống

Sau Tết, nhiều chị em loay hoay tìm cách bảo quản bánh chưng, làm theo 3 cách sau đây giúp bánh để cả tháng mà không mốc, không sượng mà vẫn dẻo ngon.

Chị Thu Trang (Hà Nội) chia sẻ, nhiều người bảo quản bánh chưng bằng cách để nguyên cả chiếc bánh chưng vào tủ lạnh rồi dùng dần. Tuy nhiên, cách này khiến bánh lâu rã đông, dễ bị sượng, gạo “sống lại” và nhanh mất độ ngon.

Để bánh bảo quản được lâu mà không bị mốc, bị sượng, chị Trang gợi ý 3 cách bảo quản bánh chưng rất đơn giản nhưng tiện, bánh lại giữ độ ngon lâu.

Cách 1: Cắt nhỏ, bọc màng bọc thực phẩm rồi cấp đông

Đây là cách phổ biến và tiết kiệm nhất. Bánh chưng sau khi nguội hoàn toàn được cắt thành từng miếng vừa ăn, bọc kín bằng màng bọc PE rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh (hay còn gọi là ngăn đá). Việc bọc kín giúp bánh hạn chế tiếp xúc với không khí, tránh khô bề mặt và ám mùi thực phẩm khác.

Cắt nhỏ, bọc màng bọc thực phẩm rồi cấp đông.

Khi ăn, chỉ cần lấy ra đúng số miếng cần dùng, rã đông tự nhiên hoặc cho vào hấp, quay lò vi sóng. Với nhiều gia đình, bánh chưng trữ đông theo cách này đem rán lại vẫn giữ được độ dẻo bên trong, giòn bên ngoài, không hề thua bánh mới.

Cách 2: Cắt nhỏ, cho vào hộp kín rồi cấp đông

Nếu muốn gọn gàng và dễ sắp xếp hơn, có thể xếp các miếng bánh chưng đã cắt vào hộp nhựa hoặc hộp thủy tinh có nắp kín trước khi cho vào ngăn đá. Ưu điểm của cách này là bánh không bị móp méo, dễ lấy từng phần, đồng thời hạn chế mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Cắt nhỏ, cho vào hộp kín rồi cấp đông.

Với cách bảo quản này, nhiều người lựa chọn rán trực tiếp bánh khi còn đông mà không cần rã đông trước. Nhiệt độ cao của chảo giúp bánh nóng đều, lớp vỏ giòn rụm trong khi bên trong vẫn mềm dẻo, rất hợp làm món ăn sáng hoặc ăn kèm dưa hành sau Tết.

Cách 3: Cắt nhỏ, hút chân không rồi cấp đông

Với những gia đình có máy hút chân không, đây được xem là phương án tối ưu nhất. Bánh chưng được cắt sẵn, hút chân không từng phần rồi đưa vào ngăn đông. Nhờ loại bỏ gần như hoàn toàn không khí, bánh hạn chế tối đa vi khuẩn, nấm mốc và giữ hương vị lâu hơn.

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, bánh chưng hút chân không kết hợp cấp đông có thể để được nhiều tuần mà chất lượng gần như không thay đổi. Khi sử dụng, chỉ cần mở túi và chế biến như bình thường.

Theo Việt Linh

VTC News

hà nội

