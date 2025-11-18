3 cổ đông lớn nắm hơn 52% vốn Chứng khoán Thiên Việt sau đợt chào bán cổ phiếu

Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (MCK: TVS, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.



Kết thúc đợt chào bán vào ngày 14/11, TVS đã hoàn tất phân phối gần 33,4 triệu cổ phiếu cho 1.833 cổ đông. Trong đó, 27,72 triệu cổ phiếu được phân phối cho 1.774 nhà đầu tư trong nước và 5,67 triệu cổ phiếu được phân phối cho 59 nhà đầu tư nước ngoài. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong quý IV/2025 hoặc chậm nhất quý I/2026.

Về hạn chế chuyển nhượng, 32,33 triệu cổ phiếu được chào bán trong thời gian từ 1-22/10/2025 sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Còn 1,06 triệu cổ phiếu chào bán cho 21 nhà đầu tư từ 11-14/11/2025 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, TVS thu về tổng cộng gần 334 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng tiền gửi của công ty.

Đồng thời, Chứng khoán Thiên Việt cũng nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 200,39 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ hơn 2.003 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông sau đợt chào bán, Chứng khoán Thiên Việt hiện có 3 cổ đông lớn gồm: Chủ tịch Nguyễn Trung Hà nắm 62,37 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 31,12%); bà Đinh Thị Hoa nắm 31,98 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,96%) và Wardhaven Vietnam Funs nắm 10,62 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,3%).

Nguồn: TVS

Sau khi hoàn thành đợt chào bán trên, Chứng khoán Thiên Việt sẽ tiếp tục triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ phát hành là 12% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện là 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong quý IV/2025, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông.