3 cổ phiếu Việt Nam lọt rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI

MSCI vừa công bố danh sách review tháng 11/2025 với bộ chỉ số quan trọng nhất của thị trường cận biên MSCI Frontier Markets Index. Theo đó, MSCI Frontier Market Index bổ sung tổng cộng 8 mã cổ phiếu và loại ra 2 mã. Trong đó, 3 mã cổ phiếu Việt Nam được thêm mới là Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII), Chứng khoán MB (MBS) và Vietnam Airlines (HVN). Chiều ngược lại, rổ chỉ số loại 1 cổ phiếu Việt Nam là Viettel Construction (CTR).

Như vậy, rổ danh mục MSCI Frontier Market Index tăng thêm 6 cổ phiếu sau kỳ review tháng 11, tổng cộng 244 mã.

Tại ngày 31/10, Việt Nam vẫn là quốc gia chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ chỉ số của MSCI Frontier Market Index với tỷ lệ 27,75%. Xếp thứ 2 là Morocco với 13,61%. Trong top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất, đại diện Vingroup (VIC) đứng top 1; theo sau Việt Nam cũng góp mặt 2 đại diện khác là Vinhomes (VHM) và Hòa Phát (HPG), lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7.

Trong khi đó, rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small Cap Index thêm mới 29 mã và loại ra 9 mã cổ phiếu trong kỳ review tháng 11. Trong đó, nhóm cổ phiếu từ Việt Nam được bổ sung 7 mã, đồng thời loại ra 4 cái tên. Các cổ phiếu Việt được thêm vào bao gồm L40, CCL, HGM, JVC, NNC, OCH và SCS. Các cổ phiếu bị loại bao gồm BCG, TCD, IDV và CII. Trường hợp CII là chuyển sang rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index.

Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên ngày 24/11. Lần review tiếp theo sẽ diễn ra vào 10/2/2025 theo giờ CEST (múi giờ UTC +1, giờ châu Âu), tức rạng sáng ngày 11/02/2025 theo giờ Việt Nam.