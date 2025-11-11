3 đặc điểm của những đứa trẻ được yêu đương thực sự, muốn giấu cũng không giấu nổi!

Có những đứa trẻ, vừa xuất hiện đã khiến người khác cảm thấy chúng tỏa sáng. Không phải vì chúng có gương mặt xinh đẹp hay thành tích học tập xuất sắc, mà bởi cảm giác tự tin, vững vàng và thoải mái lan tỏa từ chính bên trong chúng, chẳng hạn như nói năng có trọng lượng, ánh mắt có thần, gặp chuyện không hề hoảng loạn... Thực ra, những đứa trẻ như vậy là những đứa trẻ từng được tình yêu nuôi dưỡng, bởi người ta thường hay ví von, đứa trẻ được yêu thương, toàn thân đều phát sáng.

Nhiều bậc cha mẹ từng thắc mắc: "Ngày nào tôi cũng làm việc kiếm tiền, lo cho con học lớp tốt nhất, ăn ngon mặc đẹp nhất, chẳng phải đó là yêu sao?".

Nhưng tình yêu mà trẻ cần không phải là thứ có thể chất đống bằng vật chất.

Ảnh minh họa

3 đặc điểm của đứa trẻ được yêu thương thực sự

1. Không dễ đầu hàng

Một lần, có người nhìn thấy một cậu bé đang học đạp xe ở dưới sân khu chung cư. Chiếc xe mới tháo bánh phụ, cậu bé lảo đảo đạp đi vài bước rồi "bịch" một tiếng, ngã nhào xuống đất. Đầu gối trầy xước, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

Cha cậu bé bước đến, không mắng, cũng không vội đỡ con, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai rồi nói: "Ngã không sao đâu, mình làm lại lần nữa, có bố ở đây".

Cậu bé mím môi, cắn răng, rồi lại leo lên xe.

Lần thứ hai, cậu đạp vững hơn.

Lần thứ ba, đã có thể vòng quanh sân.

Khoảnh khắc đạp xe thành công, cậu cười với cha, nụ cười sáng bừng.

Đứa trẻ ấy không phải chưa từng ngã, mà là mỗi lần ngã đều có người dịu dàng đỡ lấy. Chính trải nghiệm đó gieo trong lòng cậu một hạt giống "mình làm được".

Những đứa trẻ được thấu hiểu và được khẳng định sẽ vẫn chọn đứng dậy dù vấp ngã bao nhiêu lần. Chúng học được sự kiên trì trong tình yêu, và học được niềm say mê nỗ lực trong cảm giác an toàn.

2. Biết tin tưởng cha mẹ

Sự tin tưởng là nền tảng của mọi mối quan hệ. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu là đứa tin tưởng cha mẹ từ tận đáy lòng.

Niềm tin không phải bẩm sinh, mà được xây dựng dần qua từng hành động. Nếu cha mẹ thường xuyên thất hứa, lảng tránh hoặc nói mà không làm, trẻ sẽ nhanh chóng học được: "Con không còn tin ba mẹ nữa" . Nhưng nếu cha mẹ có thể đứng bên con vào những lúc quan trọng dù con thi trượt, bị hiểu lầm, hay đang khủng hoảng cảm xúc..., trẻ sẽ ngày càng tin rằng: "Dù có chuyện gì, ba mẹ cũng sẽ không bỏ con".

Sự tin tưởng này chính là nền móng an toàn trong tâm lý trẻ. Những đứa trẻ có niềm tin ấy sẽ dám độc lập, dám giao tiếp và dám đối diện với thế giới.

Ảnh minh họa

3. Dám bộc lộ và biết nhờ giúp đỡ

Rất nhiều đứa trẻ, khi cảm xúc dâng lên, chỉ học được một cách, đó là nhịn.

Giận thì sợ bị mắng, buồn thì sợ bị chê cười, tủi thân thì trốn đi khóc. Chúng không dám bộc lộ, vì đã từng nói ra mà bị phớt lờ hoặc bị phủ nhận.

Nhưng trẻ được yêu thương thì khác. Chúng hiểu rằng bày tỏ cảm xúc không bị trừng phạt, mà được lắng nghe và thấu hiểu.

Có một cậu bé lớp 6 từng chia sẻ rằng khi nói chuyện với mẹ, mẹ cậu chưa bao giờ ngắt lời giữa chừng. Dù cậu có làm sai điều gì, mẹ cậu vẫn để cậu nói hết rồi cùng tìm cách giải quyết.

Khi một đứa trẻ dám nói: "Con buồn", "Hôm nay con bị thầy cô phê bình, thấy hơi tủi thân"..., đó là dấu hiệu trẻ có được cảm giác an toàn thật sự.

Cảm giác này không phải chỉ nói "Bố mẹ yêu con" là có, mà được tích lũy từ mỗi lần được lắng nghe nghiêm túc. Khi cha mẹ chịu nghe và không vội đánh giá, trái tim con sẽ từ từ mở ra.

Tình yêu thật sự là thứ giúp trẻ có sức mạnh

Đừng xem nhẹ những câu nói tưởng chừng đơn giản như: "Không sao, mẹ tin con", "Ngã cũng chẳng sao, có bố ở đây", "Buồn thì nói với mẹ, mình cùng nhau nghĩ cách nhé"...

Những lời ấy chính là nguồn sức mạnh cả đời của một đứa trẻ.

Trẻ được yêu thương chưa chắc sẽ trở thành thiên tài, nhưng sẽ trở thành người có nội tâm mạnh mẽ, biết tin vào thế giới và tin rằng mình xứng đáng được đối xử dịu dàng. Trẻ biết chấp nhận bản thân và cũng biết dùng sự dịu dàng để đối xử với người khác.

Bởi vậy, mỗi lần cha mẹ thấu hiểu là một lần thắp sáng cho con một ngọn đèn; mỗi cái ôm là một lời nhắn nhủ rằng: "Con được yêu thương nên con xứng đáng được thế giới đối xử dịu dàng".

Những đứa trẻ được tình yêu soi sáng dù đi đến đâu, cũng sẽ tỏa sáng.

Theo Aboluowang