3 đồ đệ nổi tiếng của Chu Bá Thông: Kẻ giết hại Quách Tĩnh, người cải tiến tuyệt kỹ thành vô song

Chu Bá Thông là một nhân vật huyền thoại trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung với ngoại hiệu Lão Ngoan Đồng, xuất hiện trong hai phần đầu của Xạ Điêu tam bộ khúc, gồm Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ.

Chu Bá Thông là một nhân vật huyền thoại trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. (Ảnh: Sohu)

Mỗi khi nhắc đến Chu Bá Thông, trong đầu người giang hồ lại hiện lên hình ảnh của một ông lão nghịch ngợm, vui vẻ và vô lo vô nghĩ. Ông sống không theo khuôn phép nào, tâm trạng luôn trong sáng như trẻ thơ, và chính sự ngây thơ này đã tạo nên sự phi thường trong võ học của ông.

Ông từng quan sát cách ong mật bay từ hoa này sang hoa khác để tạo ra Song Thủ Hỗ Bác, ông cũng từng cảm nhận sức mạnh mềm mại và mạnh mẽ từ dòng nước chảy trong núi để sáng tạo ra Không Minh Quyền.

Số phận 3 đồ đệ của Chu Bá Thông

Trong cuộc đời giang hồ của Chu Bá Thông, ông đã tiếp nhận ba đồ đệ. Ba người tuy cùng một thầy, nhưng cuộc đời của họ lại rẽ sang những hướng hoàn toàn khác biệt.

Quách Tĩnh

Câu chuyện về Quách Tĩnh là câu chuyện cảm động nhất. Trên đảo Đào Hoa, Quách Tĩnh thường bị người khác chế giễu vì năng lực bình thường, nhưng Chu Bá Thông lại nhìn thấy được tấm lòng chân thành và tốt bụng của anh. Mối lương duyên giữa họ bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ và với thời gian, sự phù hợp tính cách giữa hai người đã làm sâu đậm thêm tình thầy trò.

Khi dạy võ cho Quách Tĩnh, Chu Bá Thông không hề tuân theo bất kỳ quy tắc võ học nào. (Ảnh: Sohu)

Khi dạy võ cho Quách Tĩnh, Chu Bá Thông không hề tuân theo bất kỳ quy tắc võ học nào, mà thay vào đó, ông sử dụng những phương pháp sống động và thú vị để khơi dậy niềm đam mê võ học của Quách Tĩnh. Chẳng hạn, khi dạy Song Thủ Hỗ Bác, Chu Bá Thông yêu cầu Quách Tĩnh tưởng tượng mình là một con bướm, vẫy vùng cánh tay trái và phải cùng lúc; khi dạy Không Minh Quyền, ông dẫn Quách Tĩnh đi cảm nhận sự chuyển động của cỏ cây dưới làn gió. Những phương pháp giáo dục thú vị này không chỉ giúp Quách Tĩnh nắm bắt được võ công cao cấp, mà còn giúp anh thấu hiểu tinh túy của võ học.

Gia Luật Tề

Quan hệ giữa Gia Luật Tề và Chu Bá Thông lại đầy kịch tính. (Ảnh: Sohu)

Quan hệ giữa Gia Luật Tề và Chu Bá Thông lại đầy kịch tính. Khi mới gặp mặt, Chu Bá Thông đã nhận cậu bé tinh nghịch này làm đồ đệ, và họ đã cùng nhau trêu chọc người khác, chơi những trò quậy phá. Tính cách của Gia Luật Tề và Chu Bá Thông rất giống nhau, và họ luôn quấn quýt bên nhau. Tuy nhiên, khi Gia Luật Tề dần trưởng thành, cậu trở nên chững chạc hơn, sự thay đổi này khiến Chu Bá Thông cảm thấy hoang mang và mất mát, bắt đầu nghi ngờ liệu mình có quá tự do buông thả, dẫn đến sự thay đổi của đồ đệ.

Tiểu Long Nữ

Tiểu Long Nữ là một trong những đồ đệ huyền thoại nhất của Chu Bá Thông. (Ảnh: Sohu)

Tiểu Long Nữ là một trong những đồ đệ huyền thoại nhất của Chu Bá Thông. Trong cái hang đầy ẩm ướt và u tối kia, Tiểu Long Nữ đã dùng ong cứu Chu Bá Thông khỏi cảnh ngộ độc. Năng lực kiểm soát ong của cô đã làm Chu Bá Thông cảm động sâu sắc, ông cho rằng điều này giống như sự hiểu biết về võ học của mình. Vì vậy, ông đã truyền thụ Song Thủ Hỗ Bác cho cô. Sau đó, Tiểu Long Nữ kết hợp kỹ năng này với kiếm pháp của phái Cổ Mộ, cải tiến Song Kiếm Hợp Bích trở thành một tuyệt kỹ vô song.

Sự phản bội của đồ đệ và bước ngoặt của số phận

Trận chiến tại thành Tương Dương là phần tranh cãi nhất trong câu chuyện của Chu Bá Thông. Có tin đồn rằng Chu Bá Thông đã cùng Quách Tĩnh anh dũng hy sinh trên chiến trường, thậm chí có người chứng kiến cuối cùng thấy ông đang ngân nga một giai điệu, vừa đánh vừa chơi trên tường thành, như thể chiến trường chỉ là một sân chơi của ông.

Tuy nhiên, cũng có một quan điểm khác cho rằng Chu Bá Thông không chết trên chiến trường mà đã lẳng lặng rời khỏi Tương Dương, không còn xuất hiện trong giang hồ. Người ta đồn rằng, sau chiến sự, đã có người nhìn thấy một ông lão ở một thị trấn nhỏ thường xuyên chơi đùa cùng trẻ con, dạy chúng một số động tác võ công kỳ lạ. Những động tác này tuy có vẻ hỗn độn nhưng lại chứa đựng tinh túy của Song Thủ Hỗ Bác. Mỗi khi có người hỏi về danh tính của ông, người lão chỉ cười không đáp, rồi biến mất bí ẩn.

Sự phản bội của Gia Luật Tề cũng là một bí ẩn lớn trong câu chuyện của Chu Bá Thông. (Ảnh: Sohu)

Sự phản bội của Gia Luật Tề cũng là một bí ẩn lớn trong câu chuyện của Chu Bá Thông. Theo Sohu và Sina, nhiều người cho rằng Gia Luật Tề đã phản bội sư môn, tàn nhẫn sát hại Quách Tĩnh. Nguyên nhân là bởi Gia Luật Tề không thể chấp nhận sự thay đổi trong tính cách của mình, không thể thoát khỏi tâm hồn trẻ thơ; cũng có người cho rằng, việc anh ta giết Quách Tĩnh là để chứng minh mình đã thoát khỏi ảnh hưởng của Chu Bá Thông, không cần phải bị trói buộc bởi tâm hồn trẻ thơ nữa.

Dù những lời đồn này thật giả khó phân, chúng không thể không làm cho câu chuyện của Chu Bá Thông và các đồ đệ của ông thêm phần u ám và bí ẩn.

