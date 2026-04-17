3 loại cây dễ "chặn" tài lộc, tránh trồng trước cổng

Dưới góc nhìn phong thủy ứng dụng, có những loại cây dù quen thuộc nhưng lại không được khuyến khích trồng ngay trước cổng. Đáng chú ý là ba loại sau:

Cây mít

Cây mít là hình ảnh quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam, gắn liền với ký ức sân vườn và giá trị kinh tế. Tuy nhiên, xét về phong thủy, mít không phải lựa chọn lý tưởng cho vị trí trước cổng.

Đặc trưng của cây mít là tán rộng, lá dày, phát triển nhanh. Khi trồng ngay trước nhà, cây dễ tạo thành "bức màn" che chắn ánh sáng và gió tự nhiên – hai yếu tố quan trọng giúp kích hoạt sinh khí. Không gian phía trước vì thế trở nên tối và bí, khiến dòng năng lượng lưu thông chậm lại, lâu dần tạo cảm giác nặng nề, tù túng.

Ngoài ra, quả mít khi chín có mùi đậm, dễ thu hút côn trùng. Dưới góc nhìn thực tế, điều này cũng ảnh hưởng đến vệ sinh và sự thoải mái của khu vực ra vào. Phong thủy hiện đại luôn nhấn mạnh sự hài hòa giữa yếu tố tâm linh và điều kiện sống, vì vậy những bất tiện này cũng được xem là điểm trừ khi bố trí cây mít trước cổng.

Cây hoa sứ

Cây hoa sứ

Hoa sứ là loài cây có hoa đẹp, hương thơm nhẹ, thường xuất hiện trong các không gian tâm linh như chùa, đền. Chính vì vậy, nó mang sắc thái tĩnh tại, trầm lắng nhiều hơn là sinh động.

Trong phong thủy nhà ở, khu vực trước cổng cần dương khí mạnh – tức là sự tươi sáng, sinh trưởng và chuyển động. Cây hoa sứ lại có đặc điểm thân xù xì, ít lá, cành giòn dễ gãy, tổng thể không tạo cảm giác sum suê, phát triển. Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng loại cây này không phù hợp để đặt ở vị trí cần kích hoạt tài lộc.

Bên cạnh đó, yếu tố văn hóa cũng ảnh hưởng đến cách nhìn nhận. Việc trồng cây gắn với không gian tâm linh trước nhà ở có thể vô tình tạo cảm giác lạnh lẽo, thiếu sức sống, từ đó tác động đến tâm lý của gia chủ và người xung quanh.

Xương rồng

Xương rồng thường được yêu thích vì khả năng sinh trưởng bền bỉ, ít cần chăm sóc. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật của loại cây này là các gai nhọn dày đặc. Trong phong thủy, những vật mang tính "sát" như gai, cạnh sắc, mũi nhọn… được cho là phát ra năng lượng không ổn định, dễ gây xung đột.

Khi đặt xương rồng trước cổng vị trí đón khí các gai nhọn hướng ra ngoài hoặc vào trong đều có thể tạo ra dòng khí xung sát. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác an toàn, mà còn được cho là khiến tài lộc khó tụ, các mối quan hệ dễ phát sinh mâu thuẫn. Nhiều chuyên gia phong thủy khuyến nghị, nếu yêu thích xương rồng, nên đặt ở ban công hoặc các góc phụ để phát huy ý nghĩa "hóa giải sát khí" thay vì đặt ở vị trí trung tâm đón khí.

Cách chọn cây trồng trước cổng

Từ những phân tích trên có thể thấy, phong thủy không đơn thuần là yếu tố tâm linh mà còn gắn liền với khoa học môi trường sống. Một cây xanh phù hợp trước cổng nên đáp ứng ba tiêu chí: không cản trở lối đi và ánh sáng, không mang đặc điểm "sát khí" như gai nhọn, và có hình dáng tươi tốt, biểu trưng cho sự phát triển.

Những loại cây có thân thẳng, tán gọn, lá xanh quanh năm thường được đánh giá cao vì giúp không gian luôn sáng sủa, thông thoáng. Đồng thời, chúng tạo cảm giác dễ chịu, góp phần cải thiện chất lượng không khí và tâm trạng của gia chủ.