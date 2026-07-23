3 loại cây lý tưởng, rất hợp để trồng trong năm 2026

Ảnh: Country Living

Theo quan niệm phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 mang năng lượng Hỏa. Đây là giai đoạn gắn với sự chuyển động nhanh, thay đổi mạnh mẽ, tinh thần độc lập và khát vọng tiến lên. Suzanne Butler, chuyên gia của dịch vụ tư vấn phong thủy Harmonising Energies Feng Shui (Anh), cho rằng những loại cây có màu sắc nổi bật, thân hoặc lá mọc thẳng có thể giúp điều hòa nguồn năng lượng mạnh của năm 2026.

“Năm Bính Ngọ khuếch đại sự chuyển động, khả năng được chú ý và đà phát triển. Những loại cây có dáng khỏe, màu sắc mạnh giúp định hướng nguồn năng lượng ấy, tránh để nó biến thành hỗn loạn, kiệt sức hoặc những quyết định bốc đồng” , chuyên gia Butler nói.

Dưới đây là 3 loại cây được vị chuyên gia này gợi ý nên trồng trong nhà năm 2026.

1. Cây hồng môn

Cây hồng môn (Ảnh: Getty).

Hồng môn nổi bật với những bông hoa màu đỏ, bóng, có hình trái tim và dáng cây vươn thẳng. Đây là những đặc điểm được cho là phù hợp với năng lượng Hỏa của năm Bính Ngọ.

“Những bông hồng môn đỏ rực, hình trái tim tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ và đầy sức sống” , chuyên gia phong thủy Helen Plehn của Công ty Helen Creates (Mỹ) nhận định.

Theo nữ chuyên gia này, hồng môn tượng trưng cho đam mê, lòng can đảm và khả năng bảo vệ, những phẩm chất thường được liên hệ với tinh thần độc lập, quyết đoán của năm Bính Ngọ.

Vị trí phù hợp để đặt cây hồng môn trong nhà:

Phía nam: Khu vực tượng trưng cho danh tiếng và sự công nhận, nhằm củng cố sự tự tin và lòng can đảm.

Phía đông: Mang ý nghĩa hỗ trợ sức khỏe và mang lại nguồn sinh khí cho gia đình.

2. Cây trúc phát tài

Cây trúc phát tài (Ảnh: Alarmy).

Trúc phát tài từ lâu được xem là loại cây tượng trưng cho may mắn, sức bền và sự phát triển. Trong năm 2026, các chuyên gia phong thủy gợi ý kết hợp cây với ruy băng hoặc bình màu đỏ để bổ sung yếu tố Hỏa.

“Loại cây này kết hợp hai yếu tố mạnh là Mộc và Hỏa. Trúc đại diện cho sự phát triển, khả năng thích nghi và tính ngay thẳng, trong khi ruy băng hoặc bình màu đỏ bổ sung nguồn năng lượng Hỏa may mắn” , chuyên gia Plehn giải thích.

Sự kết hợp này tượng trưng cho tham vọng lớn và khả năng tiến nhanh về phía trước.

Vị trí phù hợp để đặt cây trúc phát tài trong nhà: Phía đông nam - khu vực đại diện cho tài lộc và sự thịnh vượng, hỗ trợ tinh thần đặt mục tiêu táo bạo trong năm mới.

3. Cây phong lộc hoa

Cây phong lộc hoa (Ảnh: Getty).

Phong lộc hoa là loại dứa cảnh nổi bật với phần hoa hoặc lá trung tâm có màu đỏ, cam, vàng rực rỡ. Hình dáng khỏe khoắn, cấu trúc tập trung khiến loại cây này trở thành lựa chọn phù hợp với tinh thần mạnh mẽ của năm Bính Ngọ.

“Phong lộc hoa có dáng cây khỏe khoắn cùng màu sắc rực rỡ, phù hợp với nguồn năng lượng mạnh mẽ của năm Bính Ngọ, đồng thời tượng trưng cho sự tập trung và tự tin” , chuyên gia Butler nói.

Theo nữ chuyên gia này, khác với những cây có tán lá mềm mại, phong lộc hoa tạo ấn tượng rõ ràng, phù hợp với một năm đề cao lòng can đảm và khả năng khẳng định bản thân.

Vị trí phù hợp để đặt cây phong lộc hoa trong nhà: Phòng khách, phòng ăn hoặc khu vực phía nam ngôi nhà, với ý nghĩa tiếp thêm sinh khí, tạo động lực và giúp gia chủ dễ được ghi nhận hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia Butler lưu ý phong lộc hoa cần khá nhiều nước. Theo cách lý giải phong thủy, quá nhiều yếu tố Thủy có thể làm suy yếu năng lượng Hỏa, vì vậy người trồng nên chăm sóc cây đúng nhu cầu, tránh để nước đọng kéo dài.

Nguồn: Homes & Gardens