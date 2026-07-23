Không phải cơn ho: Bác sĩ cho biết ngón tay đôi khi là nơi đầu tiên cảnh báo ung thư phổi

Ung thư phổi từ lâu đã được xem là một trong những bệnh lý nguy hiểm với diễn biến thường âm thầm ở giai đoạn đầu. Nhiều triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường như mệt mỏi, tuổi tác hoặc bệnh hô hấp nhẹ.

Theo các chuyên gia y tế, việc nhận biết sớm những thay đổi bất thường của cơ thể có thể giúp người bệnh chủ động thăm khám, từ đó tăng cơ hội phát hiện và điều trị kịp thời.

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Dưới đây là 3 nhóm dấu hiệu cần lưu ý liên quan đến sức khỏe phổi, trong đó có một biểu hiện có thể quan sát ngay ở đầu ngón tay.

1. Đầu ngón tay to bất thường, móng tay thay đổi hình dạng

Một trong những dấu hiệu có thể liên quan đến các bệnh lý phổi mạn tính là tình trạng ngón tay dùi trống. Ở người bình thường, đầu ngón tay có hình dáng thon gọn, móng tay tương đối phẳng. Tuy nhiên, khi xuất hiện ngón tay dùi trống, phần đầu ngón tay có thể trở nên to hơn, móng tay cong xuống, phần gốc móng nhô cao khiến ngón tay có hình dạng giống chiếc dùi trống.

Dấu hiệu này thường phát triển từ từ nên nhiều người không nhận ra sự thay đổi. Tình trạng này có thể xuất hiện do sự thay đổi trong quá trình lưu thông máu và lượng oxy cung cấp đến các mô ngoại vi khi cơ thể gặp vấn đề về hô hấp.

Ngón tay dùi trống không phải là dấu hiệu chỉ gặp ở ung thư phổi, mà còn có thể liên quan đến một số bệnh phổi khác như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản hoặc các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, nếu xuất hiện cùng các triệu chứng như ho kéo dài, đau tức ngực, khó thở hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám để được đánh giá chính xác.

Việc quan sát sự thay đổi của ngón tay cũng là một cách đơn giản giúp mỗi người chú ý hơn đến những bất thường của cơ thể.

2. Xuất hiện khối u hoặc hạch bất thường ở vùng cổ, trên xương đòn

Một dấu hiệu khác cần lưu ý là sự xuất hiện của các cục u hoặc hạch bất thường ở vùng cổ, đặc biệt là khu vực phía trên xương đòn. Thông thường, các hạch bạch huyết ở vị trí này rất nhỏ và khó nhận biết bằng tay. Tuy nhiên, khi cơ thể xuất hiện tình trạng viêm nhiễm kéo dài hoặc một số bệnh lý nghiêm trọng, các hạch có thể sưng to hơn.

Trong một số trường hợp, tế bào ung thư phổi có thể lan đến hệ thống hạch bạch huyết, khiến các hạch vùng cổ hoặc trên xương đòn thay đổi kích thước.

Điểm đáng chú ý là những khối hạch này thường không gây đau, có thể tồn tại trong thời gian dài nên dễ bị bỏ qua. Người dân thường nhầm lẫn với các nốt viêm thông thường hoặc mụn dưới da.

Nếu phát hiện một cục u có đặc điểm như cứng, ít di động, tồn tại nhiều tuần hoặc ngày càng lớn hơn, cần đi khám để xác định nguyên nhân. Không nên tự phán đoán chỉ dựa trên cảm giác bên ngoài, bởi nhiều bệnh lý khác nhau cũng có thể gây ra tình trạng nổi hạch.

3. Ho kéo dài, khó thở, mệt mỏi và những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày

Bên cạnh các dấu hiệu có thể quan sát bên ngoài, những thay đổi trong hoạt động hằng ngày cũng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của phổi. Khi chức năng phổi suy giảm, khả năng trao đổi oxy của cơ thể có thể bị ảnh hưởng. Người bệnh có thể cảm thấy nhanh mệt hơn khi thực hiện các hoạt động vốn quen thuộc như leo cầu thang, đi bộ nhanh hoặc làm việc nhà.

Ngoài ra, một số người có thể gặp tình trạng ho kéo dài nhiều tuần, thay đổi tính chất cơn ho, ho có đờm, đau tức ngực hoặc khó thở. Đây là những triệu chứng thường gặp trong nhiều bệnh hô hấp, nhưng nếu kéo dài hoặc tiến triển nặng hơn, cần được kiểm tra.

Một biểu hiện khác có thể xuất hiện là đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm, đặc biệt khi tình trạng này lặp lại thường xuyên dù môi trường ngủ không quá nóng.

Các chuyên gia khuyến cáo, những triệu chứng đơn lẻ không thể khẳng định một người mắc ung thư phổi. Tuy nhiên, khi nhiều dấu hiệu xuất hiện đồng thời, kéo dài hoặc có xu hướng nghiêm trọng hơn, việc thăm khám sớm là cần thiết.

Duy trì lối sống lành mạnh, tránh hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm không khí và kiểm tra sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ chức năng phổi.

Nguồn: Bohe