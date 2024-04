3 loại nước ép thanh mát giúp giải độc gan, hạ đường huyết và kéo dài tuổi thọ: Nhất định phải bổ sung vào mùa hè

Cơ thể của con người chiếm khoảng đến 70% là nước. Do đó, mỗi ngày chúng ta cần cung cấp cho cơ thể khoảng 2 lít nước để hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ các mô, mang chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào bên trong,... Đặc biệt là vào mùa hè, việc cấp nước càng quan trọng hơn để có thể bù cho lượng nước mất đi do mồ hôi toát ra và phòng tránh các bệnh do nắng nóng gây ra.

Bên cạnh nước lọc, bạn cũng có thể ‘‘đổi gió’’ bằng 3 loại nước ép bổ dưỡng và thơm ngon khác dưới đây. Những loại nước này không chỉ cấp nước, hỗ trợ thải độc gan, hạ đường huyết, mà còn giúp kéo dài tuổi thọ của con người.

Nước ép cà chua

Năm 2005, một đánh giá được xuất bản trên Tạp chí Nội khoa Châu âu cho thấy việc tiêu thụ các loại thực phẩm có chứa lycopene - bao gồm cả nước trái cây có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch và ung thư.

Cà chua là loại quả có chứa hàm lượng lycopene cao, cùng với đó là các chất dinh dưỡng khác như: beta-carotene, vitamin C và E, và các chất chống oxy hóa,... nên chúng mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người như hạ đường huyết, chống oxy hóa, tốt cho tim mạch... Vào mùa hè, uống nước ép cà chua còn hỗ trợ giải độc rất tốt, giúp gan tránh khỏi tình trạng làm việc quá tải. Với những công dụng nêu trên, bạn nên bổ sung nước ép cà chua vào danh sách những loại thức uống lành mạnh, bổ dưỡng khi mùa hè đến.

Nước ép củ dền

Các chuyên gia về sức khỏe cho biết, trong nước ép củ dền chứa nhiều oxit nitric, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất,... giúp hạ đường huyết, cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Với gan, trong củ dền có chứa sắc tố màu betacyanin giúp giải độc tố trong bộ phận này. Ngoài ra, trong củ dền cũng có lượng lớn flavonoid giúp cơ thể sản sinh ra chất glutathione để làm sạch gan. Công dụng này rất có ích cho những bệnh liên quan đến gan mật như: vàng da, viêm gan, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy,..

Nước ép cần tây

Loại nước ép thứ 3 có màu xanh lá tươi mát, đó chính là cần tây. Khoa học chỉ ra rằng, trong chiết xuất cần tây có chứa hóa chất 3-n-butylphthalide (3nB) có thể hạ huyết áp bằng cách làm giảm sự tích tụ chất béo trong động mạch và tăng tính đàn hồi của thành động mạch.

Ngoài ra, loại rau này còn có hàm lượng vitamin như A, K, C, natri đáng kể, nhưng lại ít calo nên rất phù hợp cho người đang giảm cân, đồng thời loại bỏ các loại độc tố khác nhau trong cơ thể, cải thiện chức năng gan của con người. Với các chị em, uống nước cần tây mỗi ngày cũng giúp da trở nên khỏe mạnh, sáng mịn một cách lành mạnh hơn.

