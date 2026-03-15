3 loại nước uống nhiều “phá gan” nhưng không ít người nghĩ là lành mạnh, uống mỗi ngày

“Bác sĩ ơi, tôi toàn gọi ít đường, cũng không uống rượu, sao khám sức khỏe vẫn bị gan nhiễm mỡ?”

Theo bác sĩ Trác Vĩ Nho, chuyên khoa gan mật - tiêu hóa (Đài Loan, Trung Quốc), đây là câu hỏi ông thường nghe nhất trong phòng khám sau mỗi đợt khám sức khỏe đầu năm. Nhiều người tin rằng chỉ cần chọn “vi đường” (ít đường) là đã an toàn, nhưng thực tế ít đường không đồng nghĩa với tốt cho sức khỏe.

Vấn đề nằm ở chỗ đường dạng lỏng trong đồ uống rất dễ bị tiêu thụ quá nhiều. Khi uống, lượng đường đi vào cơ thể nhanh, ít tạo cảm giác no, khiến nhiều người vô tình uống thường xuyên hơn. Theo bác sĩ, cơ thể không chỉ nhìn vào việc “ngọt hay không”, mà quan trọng là tổng lượng đường và tần suất tiêu thụ.

Ông đặc biệt cảnh báo 3 loại đồ uống thường bị hiểu lầm là tốt cho sức khỏe nhưng lại dễ làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Nước ép trái cây, sinh tố: đường hấp thu nhanh hơn nhiều so với ăn trái cây

Nhiều người cho rằng nước ép trái cây tươi là lựa chọn lành mạnh, nhưng bác sĩ cho biết uống nước ép thực chất khác hoàn toàn với ăn trái cây nguyên quả.

Khi trái cây được ép hoặc xay, quá trình nhai gần như bị loại bỏ và một phần chất xơ cũng mất đi, khiến đường fructose trong trái cây được hấp thu nhanh hơn vào cơ thể. Nếu uống nhiều, đặc biệt là mỗi ngày, lượng đường nạp vào có thể tăng rất cao.

Các chuyên gia khuyến cáo ăn trái cây thì tốt, nhưng không nên uống nước ép thay nước lọc. Nếu muốn uống, nên chọn ly nhỏ, không thêm đường và không dùng hàng ngày.

Đồ uống vị chua, sữa chua uống, nước thể thao: vị chua có thể “che giấu” nhiều đường

Một số loại đồ uống như nước uống vị chua, đồ uống lên men hoặc nước thể thao thường tạo cảm giác thanh mát nên nhiều người nghĩ rằng chúng không quá ngọt.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Trác Vĩ Nho, để cân bằng vị chua và giúp đồ uống dễ uống hơn, nhà sản xuất thường bổ sung khá nhiều đường. Vì vậy dù vị không quá ngọt, hàm lượng đường thực tế vẫn cao.

Trong hầu hết các trường hợp, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để giải khát. Chỉ khi vận động mạnh hoặc ra nhiều mồ hôi trong thời gian dài, việc dùng nước điện giải hoặc nước thể thao mới thực sự cần thiết. Nếu sử dụng, nên chọn loại ít đường hoặc không đường.

Sữa yến mạch, đồ uống ngũ cốc: thực chất là “tinh bột dạng lỏng”

Những năm gần đây, sữa yến mạch và các loại đồ uống ngũ cốc được nhiều người xem như lựa chọn tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết bản chất của nhiều loại đồ uống này là tinh bột dạng lỏng. Nếu sản phẩm còn được thêm đường hoặc hương liệu, lượng calo và đường có thể tăng đáng kể.

Điều này không có nghĩa là hoàn toàn không được uống, nhưng người tiêu dùng cần đọc kỹ thành phần, kiểm tra lượng đường và không nên uống thường xuyên như nước lọc.

Muốn bảo vệ gan, điều quan trọng là giảm tần suất uống đồ ngọt

Theo bác sĩ Trác Vĩ Nho, thay đổi đơn giản nhưng hiệu quả nhất là giảm tần suất uống đồ uống có đường.

Ví dụ, nếu trước đây uống mỗi ngày một ly, hãy giảm xuống 2-3 lần mỗi tuần. Việc này thường có tác động lớn hơn so với việc chỉ tranh luận giữa “ít đường” hay “nửa đường”.

Ngoài ra, ông khuyến nghị ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép để giữ lại chất xơ; uống nước lọc là chính khi khát; trà không đường có thể chấp nhận, nhưng đồ uống có đường không nên dùng để giải khát hàng ngày.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng gan nhiễm mỡ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố như lượng calo nạp vào, quá trình chuyển hóa, vận động và giấc ngủ. Trong đó, đồ uống có đường là yếu tố thường bị đánh giá thấp nhưng lại rất dễ tích lũy mỗi ngày, vì vậy cần đặc biệt cảnh giác.

Nguồn và ảnh: ETToday