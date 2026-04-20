Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 loại rau "bổ như sâm", nên trồng trong nhà ngay

Theo Lam Chi | 20-04-2026 - 13:45 PM | Sống

Việt Nam có rất nhiều loại rau giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, được ví “bổ như sâm”.

Trong nhịp sống hiện đại, xu hướng tự trồng rau tại nhà ngày càng được nhiều gia đình ưa chuộng, ngay cả ở các căn hộ, nhà phố có diện tích hạn chế. Không chỉ giúp chủ động nguồn thực phẩm sạch, việc chăm một vài chậu rau còn mang lại cảm giác thư giãn và khiến không gian sống xanh hơn. Đáng chú ý, có những loại rau dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, được nhiều người ví von là “bổ như sâm”, vừa dễ chăm sóc vừa phù hợp để trồng ngay trong nhà. Dưới đây là 3 loại rau đáng cân nhắc, ngay cả với những gia đình không có nhiều không gian.

Rau khoai lang

Rau khoai lang

Rau khoai lang là loại rau dân dã quen thuộc, nhưng ngày càng được chú ý nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Loại rau này giàu vitamin B6, C, E và các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho, kali. Trong dân gian, rau khoai lang còn được ví như “sâm Nam” của người Việt. Ngoài các chất dinh dưỡng, rau khoai lang còn giàu các hợp chất như flavonoid và anthocyanin. Đây là những hợp chất sinh học có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ phòng bệnh.

Trồng rau khoai lang rất đơn giản, có thể bằng dây hoặc củ. Cây ưa đất tơi xốp, thoát nước tốt và nắng nhiều. Nếu trồng bằng dây, có thể cắt đoạn dây dài khoảng 25cm, đặt xuống rãnh hoặc chậu đất, để phần ngọn nhô lên rồi lấp đất, tưới ẩm. Sau khoảng nửa tháng, rau bắt đầu ra đọt và có thể cho hái nhiều lứa.

Rau đay

Rau đay

Rau đay là loại rau quen thuộc trong mùa hè, thường xuất hiện trong các món canh thanh mát. Báo Dân Trí cho biết rau đay được người Nhật ví như “nhân sâm xanh”. Rau đay được đánh giá cao nhờ hàm lượng sắt, vitamin C, vitamin K, vitamin A, vitamin B6 cùng nhiều axit amin thiết yếu. Chất nhầy đặc trưng của rau đay còn chứa các acid hữu cơ và hoạt chất sinh học có tác dụng kháng viêm. Rau đay cũng được nhắc đến với lợi ích hỗ trợ giảm mỡ máu, tốt cho tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa.

Rau đay ưa nắng và ẩm, có thể gieo hạt trực tiếp vào thùng xốp hoặc đất vườn (đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng). Cách trồng rau đay bằng hạt: Ngâm hạt trong nước ấm từ 12-24 giờ để tăng tỷ lệ nảy mầm. Gieo hạt cách nhau khoảng 10cm, phủ đất mỏng, sau 40-45 ngày có thể thu hoạch đợt đầu bằng cách cắt ngọn.

Rau ngót

Rau ngót

Nhà khoa học, Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, cho biết rau ngót giàu đạm thực vật, sắt, mangan và tiền vitamin A nên được ví là “sâm của người nghèo”. Rau ngót còn chứa nhiều chất xơ, vitamin C, canxi và các hợp chất chống oxy hóa. Loại rau này thường được nhắc đến với tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ nhuận tràng, bảo vệ gan, hỗ trợ bồi bổ thận và có lợi cho người cần hồi phục sức khỏe.

Về cách trồng, rau ngót phù hợp với cả sân nhỏ hoặc chậu lớn vì có thể trồng bằng cành. Nên chọn cành bánh tẻ dài 10-15cm để giâm, giữ ẩm thường xuyên để cây nhanh nảy chồi. Khi cây lên xanh tốt, rau ngót có thể thu hái định kỳ nhiều lứa.

Theo Lam Chi

Đời sống pháp luật

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên