3 món ăn đặc trưng trong tiết Xuân phân vừa giúp cơ thể khỏe mạnh lại mang ý nghĩa bình an, may mắn

Trong văn hóa truyền thống, tên gọi của các tiết khí thường ngắn gọn, súc tích nhưng lại chứa đựng ý nghĩa sâu xa, chỉ cần nhìn vào tên là ta đã có thể hình dung được phần nào đặc trưng của nó. Chẳng mấy chốc nữa, tiết Xuân phân sẽ đến. Chỉ cần nghe cái tên "Xuân phân", chúng ta đã thấy rõ rằng đây là thời điểm mùa xuân đi được nửa chặng đường. Không chỉ vậy, vào ngày này, thời gian ngày và đêm ở Bắc bán cầu sẽ cân bằng, đánh dấu một bước ngoặt khi ánh sáng ban ngày bắt đầu vượt qua bóng tối của màn đêm, mang theo hơi thở rực rỡ và ấm áp của mùa xuân. "Xuân phân" không phải là một khái niệm mới mẻ. Từ xa xưa, nó đã được nhắc đến trong Chu Lễ, đồng thời xuất hiện trong các tác phẩm kinh điển như Thượng Thư, Thi Kinh, cho thấy tầm quan trọng của tiết khí này trong lịch sử và văn hóa. Là một trong những mốc thời gian nổi bật của mùa xuân, Xuân phân không chỉ đóng vai trò quan trọng trong nông nghiệp mà còn được người dân xem như một dịp lễ đáng chú ý. Đến tận ngày nay, những phong tục và ý nghĩa của nó vẫn giữ nguyên giá trị, hướng dẫn con người sống hài hòa với thiên nhiên. Tiết Xuân phân, ăn 3 món này để cầu chúc bình an, phúc lộc dồi dào. 1. Thưởng thức rau xuân: Canh mùa xuân thanh đạm Có câu nói lưu truyền rằng: "Canh xuân tưới ruột, rửa sạch gan lòng, cả nhà già trẻ, bình an khỏe mạnh". Đây là một phong tục ẩm thực đặc sắc trong tiết Xuân phân của nhiều nước phương Đông xưa. Vào sáng sớm ngày này, người dân thường rủ nhau ra đồng, tìm kiếm những ngọn rau xuân non mơn mởn nhất, hái về nhà để chế biến thành món "canh xuân". Mọi người tin rằng, khi cả gia đình cùng thưởng thức bát canh ấy, sức khỏe sẽ được bảo vệ, bình an sẽ theo suốt cả năm. Phong tục này không chỉ thể hiện sự tinh tế trong việc ăn uống theo mùa, mà còn là cách để tận dụng nguồn dinh dưỡng dồi dào từ cây cỏ sau một mùa đông tích lũy. Rau xuân vừa tươi ngon, vừa bổ dưỡng, giúp cơ thể nhẹ nhàng đón nhận sức sống mới của đất trời. Vậy nên, hãy thử theo chân người xưa, thưởng thức một bát canh rau xuân để cảm nhận hương vị mùa xuân và nuôi dưỡng sức khỏe nhé! Gợi ý cách làm canh rau cải thìa/mầm cải - Nguyên liệu: 2-3 nấm hương (hoặc nấm mỡ), một nắm rau cải thìa/mầm cải tươi, một ít tôm khô (tùy chọn), muối, dầu ăn, tinh bột bắp. - Thực hiện: 1. Rửa sạch nấm, thái lát mỏng. Rau cải thìa nhặt kỹ, rửa sạch bùn đất, để ráo rồi thái nhỏ vừa ăn. 2. Đun nóng chảo với chút dầu, cho nấm vào xào đều tay đến khi nấm mềm và tỏa hương thơm. Nếu thích, thêm tôm khô vào xào cùng để tăng vị umami. Sau đó, đổ nước lọc vào đun sôi. 3. Khi nước sôi khoảng 5 phút, thả rau cải thìa vào, đảo nhẹ vài vòng cho rau chín đều. Nêm chút muối vừa miệng, thêm một thìa nước bột bắp để canh sánh mịn, khuấy đều rồi tắt bếp. Một bát canh nóng hổi, thanh nhẹ đã sẵn sàng! 2. Ăn bánh trôi táo: Mong ước vụ mùa bội thu Bánh trôi là món ăn truyền thống không thể thiếu trong nhiều dịp lễ hội và tiết khí của người phương Đông, và Xuân phân cũng không ngoại lệ. Trong ngày này, bánh trôi mang một ý nghĩa đặc biệt liên quan đến nông nghiệp. Người nông dân thường làm những viên bánh trôi không nhân, xiên qua bằng que tre rồi đặt ở bờ ruộng, gọi là "dính mỏ chim". Họ hy vọng rằng những chú chim sẽ bị dính mỏ vào bánh, không còn phá hoại mùa màng, từ đó cầu mong một vụ mùa năng suất, cuộc sống no đủ. Vì vậy, ăn bánh trôi vào Xuân phân không chỉ là thưởng thức một món ngon mà còn gửi gắm khát vọng về cuộc sống ấm no, sung túc. Gợi ý cách làm bánh trôi táo - Nguyên liệu: Bột nếp, một quả táo tươi, một ít sữa bột hoặc đường bột, vài hạt kỷ tử, hai thìa rượu ngọt, một nhúm hoa mộc khô. - Thực hiện: 1. Trộn bột nếp với một ít sữa bột hoặc đường bột để tăng hương vị, thêm nước ấm từ từ, nhào đến khi dẻo mịn. Chia bột thành từng viên nhỏ, vê tròn. 2. Táo gọt vỏ, bỏ lõi, thái hạt lựu nhỏ. 3. Đun sôi nước trong nồi, thả táo vào trước, sau đó cho các viên bánh trôi vào, khuấy nhẹ để tránh dính. 4. Đậy nắp, nấu khoảng 3 phút đến khi bánh nổi lên mặt nước thì thêm kỷ tử, rượu ngọt và hoa quế. Khuấy đều rồi tắt bếp. Thưởng thức ngay khi còn nóng để cảm nhận vị ngọt thanh tao! 3. Ăn trứng gà: Biểu tượng của sự trọn vẹn và bình an Trứng gà là một món ăn quen thuộc nhưng lại trở nên đặc biệt ý nghĩa trong ngày Xuân phân. Không chỉ giàu dinh dưỡng, trứng gà còn được xem là hình ảnh tượng trưng cho sự tròn đầy, khỏe mạnh và bình an trong quan niệm dân gian. Đặc biệt, vào ngày này, người ta còn thích chơi trò "dựng trứng đứng" vì tin rằng lực hút của trái đất trong tiết Xuân phân tạo điều kiện lý tưởng để trứng có thể đứng thẳng. Trò chơi này không chỉ thú vị mà còn làm tăng thêm không khí vui tươi cho ngày tiết khí đặc biệt. Gợi ý cách làm trứng hấp thịt băm - Nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 80ml nước lọc, thịt heo băm, hành lá, nước tương, muối, tiêu, một ít bột bắp. - Thực hiện: 1. Đập 2 quả trứng vào bát, thêm 80ml nước lọc, đánh đều bằng đũa, lọc qua rây để loại bỏ bọt khí. 2. Thịt băm ướp với nước tương, muối, tiêu và một ít bột bắp, trộn đều để thấm gia vị. 3. Đổ trứng vào bát sứ, đặt lên xửng hấp, đun sôi nước rồi hấp lửa lớn trong 8-9 phút cho trứng chín. 4. Trong lúc chờ, đun nóng chảo với chút dầu, xào thịt băm đến khi chín, thêm hành lá thái nhỏ cho thơm. 5. Khi trứng chín, lấy ra, rưới thịt băm lên trên. Một món ăn vừa bổ dưỡng vừa hấp dẫn đã hoàn thành! Chúc bạn thực hiện các món ngon trong tiết Xuân phân thành công!

