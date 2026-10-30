3 món ăn ngon "đỉnh của chóp", chị em cứ ra chợ thấy nguyên liệu là phải chốt đơn ngay

Thời tiết chuyển mùa lạnh lạnh, miệng lại thèm những món ấm nóng, đậm đà. Ăn mãi thịt heo thì cảm thấy ngán, lại ngại giá thịt bò đắt đỏ, hội chị em yêu bếp chắc chắn không thể bỏ qua "chân lý" nằm ở quầy hải sản. Đang đúng mùa, hải sản không chỉ tươi rói, béo mập mà giá lại rất "hạ nhiệt", thịt lại mềm ngọt, thanh dịu hơn hẳn. Đặc biệt, đây là thời điểm hải sản giàu kẽm, protein và dưỡng chất nhất trong năm!

Dưới đây là 3 món hải sản "đỉnh của chóp", chị em cứ ra chợ thấy là phải chốt đơn ngay để làm đổi vị cho mâm cơm gia đình:

1. Hàu sữa – "Viên ngọc" giàu kẽm, béo ngậy

Hàu nổi tiếng là thực phẩm vàng cho sức khỏe. Cứ 100g hàu chỉ chứa khoảng 57 kcal nhưng lại dồi dào protein và cực kỳ giàu kẽm (gấp chục lần thịt bò hay gan lợn). Mùa này hàu ngậm sữa, con nào con nấy mọng nước, béo ngậy, làm món gì cũng ngọt lịm.

Gợi ý món ngon: Hàu niêu đất xào miến cải thảo

Bước 1: Ngâm miến đậu xanh (hoặc miến dong) trong nước ấm cho mềm rồi vớt ra ráo nước (tránh ngâm nước sôi làm miến nát). Tiếp theo chúng ta làm nước sốt "thần thánh". Phi vàng một nửa lượng tỏi băm với dầu ăn, sau đó trút cả dầu lẫn tỏi phi vào bát tỏi sống còn lại. Thêm 2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, chút xíu đường rồi trộn đều. Cầu kỳ một chút thế này sốt mới thơm nức mũi! Phết chút dầu ăn vào đáy nồi đất, phi thơm tỏi băm và gừng thái sợi. Tiếp theo, rải bắp cải thảo cắt khúc phía dưới, xếp miến lên trên, rưới một nửa phần sốt tỏi và thêm nửa chén nước lọc. Đậy nắp đun lửa nhỏ khoảng 5 phút.

Bước 2: Sau 5 phút, mở nắp nồi, xếp hàu đã rửa sạch lên trên mặt miến. Rưới nốt phần sốt tỏi còn lại lên hàu, đậy nắp đun thêm 3-4 phút. Khi thấy mép hàu hơi cong lại là hàu vừa chín tới, ngọt mềm nhất (đừng đun lâu hàu sẽ bị teo và dai). Rắc thêm vài lát ớt hiểm lên trên là hoàn thành. Sợi miến thấm trọn vị ngọt từ cải thảo và hàu tươi, ăn nóng hổi những ngày trở gió thì "trôi cơm" cực kỳ!

2. Ốc móng tay - Giòn sần sật, giàu sắt

Tuy hình dáng đơn sơ nhưng ốc móng tay lại sở hữu lượng sắt và selen cực cao - rất tốt cho chị em phụ nữ và trẻ nhỏ. Ốc móng tay đầu mùa lạnh thịt dày, béo mập và cực kỳ sạch cát.

Gợi ý món ngon: Ốc móng tay hấp miến tỏi phi

Bước 1: Ngâm ốc móng tay trong nước vo gạo hoặc nước muối pha loãng kèm vài lát ớt tươi khoảng 1 tiếng cho nhả hết cát. Đun sôi nồi nước với vài lát gừng và chút rượu trắng, trút móng tay vào chần sơ đến khi vỏ vừa hé mở thì vớt ra ngay, tách lấy phần thịt.

Bước 2: Ngâm miến cho mềm rồi trải đều ra đĩa sâu lòng. Phi tỏi băm với dầu nóng cho dậy mùi, trộn cùng 2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, ít đường và chút gia vị rồi rưới đều miến, trộn đều. Tiếp theo xếp thịt ốc móng tay lên trên, rưới thêm sốt tỏi lên trên thịt ốc móng tay. Đặt đĩa vào nồi hấp khoảng 5-6 phút tính từ lúc nước sôi. Lấy đĩa ra, rắc hành hoa thái nhỏ lên trên để hành dậy mùi thơm phức. Thịt móng tay dai giòn sần sật, miến ngấm vị ngọt đậm đà từ sốt tỏi, đĩa này mà làm món nhậu hay ăn kèm cơm nóng thì hết nấc!

3. Bạch tuộc - Giòn ngọt đợm vị, đưa cơm

Bạch tuộc chứa lượng taurine và vitamin B12 dồi dào giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Bạch tuộc mùa này con nào con nấy tròn lẩn, thịt săn chắc, khi chần qua nước sôi là cuộn tròn tròn nhìn cực kỳ thích mắt.

Gợi ý món ngon: Bạch tuộc xào sốt sa tế/tương đen đậm đà

Bước 1: Bạch tuộc làm sạch nội tạng, bỏ mắt và răng, cắt miếng vừa ăn. Chần bạch tuộc qua nước sôi đúng 30 giây rồi vớt ra ngâm ngay vào tô nước đá cho giòn. Hành tây thái múi cau, ớt ngọt xanh cắt khúc. Phi thơm gừng, tỏi băm và ớt trên chảo dầu nóng, trút bạch tuộc vào đảo nhanh tay trên lửa lớn. Thêm 1 thìa lớn tương đậu (hoặc sốt sa tế/tương đen tùy khẩu vị) đã hòa chút nước ấm vào xào cùng.

Bước 2: Cho hành tây và ớt ngọt xanh, đỏ vào đảo đều thêm 1-2 phút cho chín tới thì tắt bếp. Bạch tuộc giòn sần sật quyện lớp sốt đậm đà, vị cay nhẹ từ ớt và ngọt thanh từ hành tây cực kỳ bắt miệng - ăn cùng cơm nóng hay làm đĩa đồ nhắm cho chồng đều hoàn hảo!

Khoảnh khắc giao mùa không kéo dài lâu, hải sản lại đang ở độ ngon ngọt đỉnh cao nhất. Thay vì quanh quẩn với các món thịt quen thuộc, chị em hãy tranh thủ đi chợ chọn ngay những mảng hải sản tươi ngon này về chiêu đãi cả nhà nhé!