Món ăn ngon rẻ trở thành "phao cứu sinh đổi vận" mỗi dịp năm mới: Tết dương lịch nhất định phải thử!

31-12-2025 - 09:47 AM | Sống

"Ăn 12 quả" có thật sự giúp đổi vận?

Một topic bàn về tục ăn dưa hấu đầu năm bất ngờ nổi lên chỉ vì một bình luận tưởng như nói đùa: "Khả năng đêm giao thừa tôi phải ăn 12 quả dưa hấu thì 2026 nó mới để yên cho tôi".

Câu nói khiến hàng nghìn người bật cười nhưng cũng chạm đúng tâm trạng chung: càng trải qua một năm nhiều trắc trở, người ta càng muốn "làm gì đó" để mong năm mới đỡ mệt hơn. Và dưa hấu – một món ăn quen thuộc bỗng nhiên được gọi tên.

Vì sao là dưa hấu, chứ không phải món khác?

Trong văn hóa Á Đông, dưa hấu mang ý nghĩa rất "đời": vỏ xanh ruột đỏ – màu của may mắn, nhiều nước – tượng trưng cho dòng chảy không tắc, vị ngọt – mở đầu nhẹ nhàng. Người xưa tin rằng ăn miếng ngọt đầu năm thì tâm dễ yên, còn khoa học gọi đó là hiệu ứng tâm lý khởi đầu tích cực.

Khi một năm cũ quá nặng nề, não bộ con người có xu hướng tìm một nghi thức đơn giản để "đặt lại trạng thái". Không cần cao siêu, chỉ cần đủ quen, đủ lành và dưa hấu đáp ứng đúng điều đó.

Món ăn ngon rẻ trở thành "phao cứu sinh đổi vận" mỗi dịp năm mới: Tết dương lịch nhất định phải thử!- Ảnh 1.

Topic đang hút bình luận trên MXH

"Ăn 12 quả" có thật sự giúp đổi vận? Tất nhiên là không. Nhưng câu nói này không phải mê tín, mà là sự phóng đại cảm xúc. Con số 12 ở đây tượng trưng cho 12 tháng, 12 vòng lặp hy vọng. Người nói không tin rằng ăn nhiều dưa sẽ đổi đời, mà đang tự trào rằng: "Tôi mệt quá rồi, tôi chỉ mong năm mới đừng hành tôi nữa".

Thực tế, việc ăn dưa hấu đầu năm mang lại lợi ích rất cụ thể:

Dễ ăn, dễ tiêu sau những bữa tiệc liên hoan nhiều đạm

– Vị ngọt mát giúp cơ thể hạ nhịp

– Cảm giác nhẹ bụng khiến tâm lý dễ chịu hơn

Phong thủy gọi là thuận khí, còn khoa học gọi là giảm căng thẳng sinh lý sau ăn. Khi cơ thể bớt khó chịu, con người cũng ít cáu gắt, ít bi quan hơn. Và đó mới là thứ "để yên" chúng ta trong những ngày đầu năm.

Dưa hấu chỉ là cái cớ, còn thứ mọi người đang tìm là cảm giác kiểm soát. Ít nhất, họ cảm thấy mình đã làm một điều gì đó cho năm mới, dù nhỏ.

Tết ăn dưa hấu sao cho đúng tinh thần "ăn ngon lấy vía"?

Không ai cần ăn 12 quả dưa, chỉ cần ăn đúng cách, đúng nhịp. Đây là 1 số gợi ý:

Món ăn ngon rẻ trở thành "phao cứu sinh đổi vận" mỗi dịp năm mới: Tết dương lịch nhất định phải thử!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

1. Cocktail dưa hấu mát lạnh: xay nước ép dưa hấu rồi kết hợp với trái cây (đào, mâm xôi, việt quất), chanh tươi và lá bạc hà để tạo thức uống giải nhiệt vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

2. Nước chanh dưa hấu pha đơn giản : xay dưa hấu cùng nước cốt chanh, lọc mịn rồi thêm đá bào và trang trí với lát chanh, lá bạc hà; thức uống thanh ngọt này rất phù hợp để giải ngấy sau bữa chính.

Salad dưa hấu kiểu Địa Trung Hải: dưa hấu thái miếng kết hợp với dưa chuột, hành tím, rau rocket và phô mai Feta, trộn với sốt giấm balsamic + dầu ô liu + nước cốt chanh để có món ăn tươi mát, dễ ăn và giàu vitamin.

Món ăn ngon rẻ trở thành "phao cứu sinh đổi vận" mỗi dịp năm mới: Tết dương lịch nhất định phải thử!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Những món này đều giữ nguyên vị ngọt tươi của dưa hấu, lại được kết hợp cách chế biến khác nhau để giải nhiệt, dễ ăn và không gây ngán, ngay cả khi trời lạnh miền Bắc bạn cũng có thể giảm lượng đá, thưởng thức ở nhiệt độ mát nhẹ để hợp hơn với khí hậu.

Những món này không phải để cầu may, mà để cơ thể dễ chịu hơn trong ngày đầu tiên của năm mới.

Và đôi khi, năm mới "để yên" hay không, không nằm ở số dưa hấu ăn được, mà ở việc bạn có cho mình một khởi đầu đủ dễ chịu hay không.

Theo Ngọc Anh

Thanh niên Việt

