3 món ăn quen thuộc âm thầm “nuôi” tế bào ung thư, nhiều người Việt ăn mỗi ngày

Thường xuyên ăn thịt nướng quá cháy

Nướng thịt ở nhiệt độ cao có thể làm thịt bị cháy đen. quá trình đốt cháy chất béo tạo ra các chất hóa học gây ung thư được gọi là amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Tiếp xúc lâu dài với các chất hóa học này có thể làm tổn thương DNA, theo thời gian có thể phát triển thành khối u.

Theo Tiến sĩ Catherine Carpenter (ĐH California, Mỹ), việc duy trì thói quen nướng thực phẩm trong thời gian dài, lặp đi lặp lại qua nhiều năm, có thể tiềm ẩn những rủi ro nhất định đối với sức khỏe, trong đó có nguy cơ làm tăng khả năng mắc ung thư.

Tiến sĩ Carpenter cho biết, việc tiếp xúc lâu dài với HCA và PAH được cho là có liên quan đến tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư đại trực tràng, tuyến tiền liệt và tuyến tụy. Riêng với PAH, mức độ phơi nhiễm có thể cao hơn do chúng không chỉ bám vào thực phẩm mà còn tồn tại trong khói nấu ăn, khiến con người tiếp xúc đồng thời qua đường ăn uống và hô hấp.

Nướng trực tiếp trên bếp gas, than hoa, than củi đều gây gộc trong khi nướng trên bếp từ, bếp điện, lò vi sóng có mức độ chất độc hại ít hơn. Các chuyên gia khuyên mọi người nên sử dụng lò nướng không tiếp xúc với thực phẩm một cách trực tiếp trên ngọn lửa là tốt nhất, tránh nướng ở nhiệt độ quá cao khiến thực phẩm bị cháy sém.

Ăn nhiều thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn như thịt nguội, đồ nướng đóng gói, thịt xông khói, thịt đóng hộp… thường chứa hàm lượng natri rất cao cùng nhiều chất bảo quản, đặc biệt là nitrit và nitrat. Ngoài ra, quá trình chế biến ở nhiệt độ cao như hun khói, nướng còn tạo ra các hợp chất độc hại có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy sự hình thành khối u.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã phân loại thịt chế biến sẵn là chất gây ung thư ở người (Nhóm 1), đặc biệt là ung thư đại tràng.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí JAMA Oncology năm 2018 cho thấy người ăn nhiều thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, đồ uống có đường và ngũ cốc tinh chế có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn 44% so với những người có chế độ ăn nhiều rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt. Ngay cả sau khi điều chỉnh các yếu tố gây ung thư khác như chỉ số khối cơ thể cao và ít vận động thể chất, nguy cơ mắc ung thư đại tràng vẫn cao hơn đáng kể ở những người có chế độ ăn nhiều thịt chế biến.

Tiêu thụ nhiều đồ chiên rán kỹ

Khi các thực phẩm giàu tinh bột được nấu ở nhiệt độ cao, một hợp chất có tên acrylamide sẽ được hình thành. Trong đó, thực phẩm giàu tinh bột được chiên thường chứa hàm lượng acrylamide cao nhất, điển hình là khoai tây chiên.

Theo một nghiên cứu tổng quan công bố năm 2018, acrylamide đã được chứng minh là có khả năng gây ung thư. Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2020 cho thấy acrylamide có thể gây tổn thương DNA. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cũng xếp acrylamide vào nhóm “có khả năng gây ung thư cho con người”.

Bên cạnh đó, việc tiêu thụ thường xuyên đồ chiên rán còn góp phần làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường tuýp 2. Điều này thúc đẩy stress oxy hóa và viêm mạn tính, từ đó có thể làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian.

Để giảm thiểu nguy cơ ung thư, các chuyên gia khuyên mọi người nên hạn chế tiêu thụ thịt nướng cháy, thịt chế biến sẵn và các món chiên rán kỹ, thay vào đó ưu tiên các phương pháp nấu như hấp, luộc hoặc áp chảo nhanh ở nhiệt độ vừa phải để giữ nguyên hàm lượng chất dinh dưỡng trong món ăn.

Theo Healthline, UCLA Health