5 thói quen sai bét, hại sức khỏe nhưng rất nhiều người làm

Trong sinh hoạt hằng ngày, ai cũng có những thói quen được lặp đi lặp lại đến mức trở thành phản xạ. Chính vì quá quen thuộc, nhiều hành động tưởng chừng vô hại thực ra lại không hề sạch sẽ, an toàn cho sức khỏe gia đình.

Dưới đây là 5 thói quen nhà khá phổ biến nhưng rất sai và không nên duy trì lâu dài, bạn có thể nên cân nhắc điều chỉnh lại cho phù hợp hơn.

1. Để quần áo quá lâu trong máy giặt sau khi giặt xong

Không ít người có thói quen giặt quần áo rồi để nguyên trong máy, chờ lúc rảnh mới mang ra phơi. Tuy nhiên, chính môi trường ẩm kín bên trong máy giặt là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Đó là chưa kể quần áo để quá lâu khiến mùi ẩm mốc có thể xuất hiện, không những giặt xong quần áo không sạch mà còn bẩn hơn.

Tốt nhất, quần áo nên được mang ra phơi ngay sau khi giặt, ưu tiên nơi thông thoáng hoặc có ánh nắng.

2. Giặt đồ lót bằng nước ấm hoặc nước quá nóng

Nhiều người tin rằng dùng nước ấm, thậm chí nước nóng để giặt đồ lót sẽ giúp làm sạch và diệt khuẩn tốt hơn. Tuy nhiên, với các loại vải mỏng, nước nóng có thể khiến chất bẩn bám chặt hơn, đồng thời làm sợi vải nhanh xuống cấp, mất form và gây khó chịu khi mặc.

Trong điều kiện sinh hoạt thông thường, việc giặt đồ lót bằng nước mát kết hợp với xà phòng phù hợp và phơi khô hoàn toàn là đã đủ để đảm bảo vệ sinh, không cần quá cầu kì.

3. Rửa thịt sống trực tiếp dưới vòi nước

Thịt sống không sạch hơn khi rửa dưới vòi nước chảy mạnh như nhiều người vẫn nghĩ. Lý do là vi khuẩn (như Salmonella, E.coli…) không bị tiêu diệt bởi nước lạnh nên việc xả nước chỉ làm trôi bớt bụi bẩn nhìn thấy bằng mắt thường chứ không loại bỏ mầm bệnh. Ngược lại, khi nước chảy mạnh, các giọt nước bắn tung tóe có thể mang theo vi khuẩn từ thịt sống lan sang bồn rửa, mặt bếp, dao thớt, thậm chí quần áo, gây lây nhiễm chéo.

Cách làm an toàn là rửa thịt nhẹ nhàng trong một dụng cụ riêng (thau, rổ đặt trong thau), tránh để nước bắn ra xung quanh. Sau khi rửa xong, cần vệ sinh kỹ thau, bồn rửa và khu vực tiếp xúc, rồi nấu chín hoàn toàn thịt vì nhiệt độ cao mới là yếu tố tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả nhất.

4. Dùng chung thớt và dao cho mọi loại thực phẩm

Việc chỉ sử dụng một thớt hoặc một con dao cho cả thịt sống, rau củ và trái cây khá tiện nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Bởi vì vi khuẩn từ thịt sống có thể bám lại trên bề mặt thớt, dao và lây sang thực phẩm ăn sống.

Giải pháp đơn giản là phân loại thớt và dao theo nhóm thực phẩm, hoặc ít nhất phải vệ sinh thật kỹ ngay sau khi sử dụng.

5. Cho tất cả đồ ăn thừa vào tủ lạnh

Tủ lạnh giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn nhưng không phải loại đồ ăn nào cũng phù hợp để cất lạnh. Một số thực phẩm như bánh mì, đồ nướng dễ hút ẩm và nhanh hỏng khi để trong tủ lạnh. Trong khi đó, một số loại củ giàu tinh bột như khoai tây, khoai lang cũng không nên bảo quản ở nhiệt độ quá thấp.

Ngoài ra, thói quen tích trữ thực phẩm quá lâu trong ngăn đá cũng không được khuyến khích, vì chất lượng và độ an toàn của thực phẩm có thể giảm dần theo thời gian.

Nguồn: Aboluowang