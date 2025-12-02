5 kiểu uống nước càng uống càng hại sức khỏe: Điều thứ 3 nhiều người dễ mắc phải

Nước là thành phần thiết yếu đối với mọi hoạt động của cơ thể. Việc uống đủ nước từ lâu được coi là thói quen lành mạnh, thậm chí Tạp chí Dinh dưỡng (Nutrition Journal) từng khuyến nghị trẻ em nên được bổ sung lượng nước đầy đủ để hỗ trợ phát triển thể chất và tăng hiệu quả học tập. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ phát huy khi chúng ta uống đúng cách. Nếu duy trì thói quen sai lầm, việc tưởng chừng vô hại như uống nước lại có thể trở thành mối nguy đối với sức khỏe.

Dưới đây là 5 lỗi khi uống nước nhiều người thường mắc phải.

1. Uống sai lượng nước cần thiết

Nước tham gia vào quá trình trao đổi chất, điều hòa thân nhiệt, hỗ trợ bài tiết và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Tuy nhiên, “càng nhiều càng tốt” lại là quan niệm hoàn toàn sai. Uống quá nhiều nước có thể dẫn đến hạ natri máu - thường được gọi là “ngộ độc nước”.

Khi cơ thể tiếp nhận lượng nước vượt quá khả năng xử lý, nước sẽ tích lại trong các mô khiến nồng độ muối trong máu hạ thấp. Tình trạng ứ nước này không chỉ gây phù mà nặng hơn có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây rối loạn ý thức, thậm chí ngộ độc cấp tính.

Những người có vấn đề về chức năng gan, thận càng dễ rơi vào tình trạng này vì khả năng lọc và đào thải nước kém. Việc nạp quá nhiều nước còn làm tăng gánh nặng cho thận, dễ dẫn đến các rối loạn tiêu hóa và nguy cơ suy thận.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, mỗi người nên điều chỉnh lượng nước phù hợp với thể trạng và mức độ vận động. Trong điều kiện bình thường, người hoạt động nhẹ có thể uống 1,5 – 1,7 lít nước mỗi ngày. Người có nồng độ axit uric cao, được chẩn đoán mắc gút hoặc tăng axit uric máu có thể cần nhiều hơn, khoảng 2 lít/ngày để hỗ trợ đào thải.

2. Uống nước không đúng thời điểm

Rất nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát, nhưng đây là tín hiệu cho thấy cơ thể đã ở trạng thái thiếu nước. Nếu để tình trạng này kéo dài, máu sẽ trở nên đặc hơn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu.

Hơn nữa, việc không duy trì thói quen uống nước đều đặn khiến phản xạ uống nước ngày càng kém đi, khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái thiếu nước mãn tính. Thói quen đúng đắn là uống nước đều trong ngày, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm dù không cảm thấy khát. Cách này giúp duy trì sự ổn định cho các tế bào và ngăn ngừa nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

3. Uống nước quá nhanh hoặc sai cách

Một thói quen phổ biến khác là uống nước từng ngụm lớn, đặc biệt sau vận động mạnh hoặc trong thời tiết nóng nực. Dù mang lại cảm giác “đã khát”, nhưng đây là cách uống không tốt. Khi nạp lượng nước lớn trong thời gian ngắn, cơ thể không kịp điều chỉnh, dễ gây khó chịu như buồn nôn, đau bụng, tim đập nhanh hoặc chuột rút.

Ngoài ra, uống quá nhanh còn làm các tạp chất lắng ở thận và bàng quang, gia tăng áp lực cho hệ bài tiết. Trong khi đó, uống từng ngụm nhỏ, chậm rãi lại giúp cơ thể hấp thụ nước tốt hơn, giảm gánh nặng cho thận và hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

4. Uống nước ở nhiệt độ không phù hợp

Nhiều người tin rằng uống nước nóng luôn tốt cho sức khỏe, thậm chí có người thích uống nước gần sôi. Thực tế, nhiệt độ an toàn nhất khi uống nước là dưới 65°C. Nước quá nóng có thể làm bỏng niêm mạc miệng và thực quản, tạo điều kiện cho viêm nhiễm hoặc tổn thương lâu dài.

Ngược lại, uống nước đá hoặc nước quá lạnh thường xuyên cũng gây hại. Khi nước lạnh đi vào cơ thể, mạch máu co lại, làm giảm lưu lượng máu nuôi niêm mạc và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Điều này có thể dẫn đến đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc viêm họng.

5. Lựa chọn nguồn nước không phù hợp

Nước lọc không mùi, không vị nên nhiều người cảm thấy “nhạt”, từ đó chọn các loại đồ uống có hương vị như nước trái cây, soda, trà sữa, cà phê hoặc nước ngọt có gas để thay thế. Dù hấp dẫn, nhưng các thức uống này thường chứa nhiều đường và calo, dễ làm tăng cân, tăng đường huyết và không thể đáp ứng nhu cầu nước của cơ thể giống như nước lọc.

Trong số các loại nước, nước đun sôi và nước khoáng vẫn được xem là lựa chọn an toàn và lành mạnh nhất. Đây là những loại nước ít calo, không chứa đường và hỗ trợ cơ thể duy trì cân bằng điện giải mà không gây ảnh hưởng đến cân nặng.

Uống nước tưởng chừng đơn giản nhưng lại có nhiều sai lầm phổ biến mà chúng ta dễ mắc phải. Thay đổi thói quen theo hướng khoa học sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn mỗi ngày.

