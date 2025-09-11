3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin!

Trong làng giải trí Việt, việc nghệ sĩ tạm gác ánh hào quang để chọn cuộc sống bình lặng sau khi kết hôn không phải là điều hiếm. Thế nhưng, có những mỹ nhân từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, là biểu tượng nhan sắc và tài năng của cả một thế hệ, lại khiến khán giả không khỏi tiếc nuối khi bất ngờ "đóng băng" sự nghiệp. Dẫu vậy, sự im lặng của họ không làm cái tên bị lãng quên, mà ngược lại, càng trở thành tâm điểm chú ý, khiến công chúng thêm tò mò về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu.

Tăng Thanh Hà - từ "ngọc nữ màn ảnh" đến hình mẫu bà mẹ 3 con hạnh phúc

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, khán giả Việt không thể quên danh xưng "ngọc nữ màn ảnh" của điện ảnh Việt một thời. Với nhan sắc nổi bật, lối diễn xuất tự nhiên, Tăng Thanh Hà ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim ăn khách như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet, Mỹ Nhân Kế... Cô từng là gương mặt bảo chứng phòng vé, đồng thời là đại diện thương hiệu của hàng loạt nhãn hàng lớn.

Thế nhưng, năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ kết hôn cùng Louis Nguyễn - thiếu gia tập đoàn danh tiếng - và từ đó dần dừng hoạt động nghệ thuật. Sự rút lui này khiến khán giả tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng tôn trọng lựa chọn riêng tư của cô.

Tăng Thanh Hà rút lui khỏi làng giải trí sau khi kết hôn

Tổ ẩm viên mãn của "ngọc nữ màn ảnh Việt"

Cuộc sống hiện tại của Tăng Thanh Hà xoay quanh gia đình nhỏ với 3 thiên thần nhỏ. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên chồng và con. Nữ diễn viên thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện lớn, hội ngộ dàn sao hạng A. Dù không còn tham gia nghệ thuật, nhưng "ngọc nữ" vẫn giữ được sức hút nhờ sự chỉn chu, phong cách thanh lịch và hình ảnh hạnh phúc viên mãn. Thậm chí, mỗi lần Hà Tăng xuất hiện, mạng xã hội lại xôn xao vì nhan sắc ngày càng mặn mà, lối sống kín tiếng nhưng đầy cuốn hút.

Hiếm hoi dự sự kiện nhưng độ hot của Tăng Thanh Hà vẫn được giữ nguyên

Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Việt Nam "thần tiên tỷ tỷ" chọn cuộc sống nhẹ nhàng, an yên

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo nhanh chóng ghi dấu ấn với công chúng nhờ nhan sắc trong veo, thanh thoát và hình ảnh sạch sẽ, không scandal. Cô còn được ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" - danh xưng hiếm hoi dành cho một Hoa hậu Việt Nam, thể hiện sự yêu mến đặc biệt từ khán giả.

Tuy nhiên, cũng giống như Tăng Thanh Hà, sự nghiệp của Đặng Thu Thảo gần như "đóng băng" sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín - doanh nhân của tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản. Cô chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc gia đình và gần như không tham gia các hoạt động nghệ thuật hay showbiz.

Đặng Thu Thảo lui về hậu trường sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín

Dù ở ẩn, nhưng Đặng Thu Thảo vẫn thường xuyên xuất hiện trong các khoảnh khắc đời thường, thỉnh thoảng đăng ảnh gia đình trên mạng xã hội. Nhan sắc của cô sau hơn 10 năm đăng quang vẫn được ca ngợi là trong trẻo, dịu dàng, ít thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao. Khác với nhiều hoa hậu cùng thời, Thu Thảo chọn cách sống chậm, tận hưởng những niềm vui giản dị bên chồng con, nhưng mỗi lần tái xuất đều lập tức thu hút sự chú ý.

Nhan sắc và phong thái của Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn khiến công chúng trầm trồ

Dù ít lộ diện nhưng Đặng Thu Thảo vẫn duy trì được sức hút

Phương Nhi - Á hậu kín tiếng bậc nhất hậu hôn nhân hào môn

So với Tăng Thanh Hà và Đặng Thu Thảo, Phương Nhi là gương mặt trẻ hơn, nhưng sự lựa chọn "đóng băng" sự nghiệp sau khi kết hôn cũng khiến công chúng bất ngờ. Trước đó, Phương Nhi từng là một trong những Á hậu nổi bật của làng nhan sắc Việt, được yêu mến bởi vẻ đẹp ngọt ngào, rạng rỡ cùng phong cách gần gũi. Cô được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp tỏa sáng trong showbiz nhờ ngoại hình lẫn sức hút với công chúng.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn với chồng hào môn, Phương Nhi dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Điều khiến công chúng tò mò nhất là sự kín tiếng tuyệt đối: cô hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện, ít khi bị bắt gặp trong đời thường và đặc biệt, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội cũng được ẩn đi. Chính sự im lặng này lại khiến tên tuổi của Phương Nhi càng được bàn tán, trở thành mỹ nhân bí ẩn nhất trong dàn mỹ nhân lấy chồng hào môn".

Á hậu Phương Nhi tổ chức đám hỏi vào tháng 1 năm 2025

Cuộc sống hiện tại của Phương Nhi gần như là một dấu hỏi lớn đối với công chúng. Không giống như Tăng Thanh Hà và Đặng Thu Thảo - những người vẫn thoải mái chia sẻ đôi chút về gia đình và đời sống riêng, Phương Nhi chọn cách im lặng hoàn toàn khỏi truyền thông. Sự vắng bóng ấy khiến nhiều người vừa tò mò, vừa thêm phần ngưỡng mộ, bởi không ít khán giả cho rằng đó chính là lựa chọn thông minh để bảo vệ hạnh phúc cá nhân.

Nàng hậu kín như bưng sau khi lấy chồng