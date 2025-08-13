Dâu hào môn Hương Liên mặc đồ 2,5 tỷ dạo phố, riêng đồng hồ giá đủ mua nửa căn hộ

Sau khi yên bề gia thất cùng chồng thiếu gia là người ngoài ngành vào tháng 6 vừa qua, mới đây người mẫu Hương Liên vừa đăng tải loạt ảnh check-in sang chảnh trong chuyến du lịch tại Thượng Hải (Trung Quốc). Vốn có vẻ ngoài nổi bật được ví như Kim Tae Hee bản Việt, nay người đẹp sinh năm 2002 càng ra dáng dâu hào môn nhờ thần thái nhẹ nhàng, sang chảnh và cuốn hút. Chỉ riêng trong bộ ảnh mới, tổng giá trị các item trên người Hương Liên đã lên đến con số hơn 2 tỷ đồng, đắt đỏ nhất thuộc về loạt phụ kiện từ các nhà mốt thuộc hàng tinh hoa trong từng lĩnh vực như: đồng hồ Patek Philippe, túi Hermès Birkin, trang sức Cartier, Van Cleef & Arpels...

Đầu tiên là mẫu váy dệt kim có giá hơn 70 triệu đồng của BALMAIN. Với phom dáng ôm sát, dáng người đồng hồ cát mỹ miều của Hương Liên được tôn lên triệt để trong thiết kế này.

Đắt đỏ nhất trong dàn phụ kiện của Hương Liên là mẫu đồng hồ Patek Philippe Nautilus phiên bản mặt số 32mm viền kim cương với dây da cá sấu. Giá bán trên thị trường thứ cấp của item này là 1,3 tỷ đồng. Thiết kế tông màu nâu vàng của đồng hồ ăn khớp với chi tiết hàng khuy metallic trên chiếc váy mà Hương Liên lựa chọn.

Chiếc đồng hồ giá 1,3 tỷ đồng của Hương Liên đủ mua nửa căn hộ chung cư bây giờ.

Đi liền với đó, mẫu Hermès Birkin 25 Togo Palladium Hardware giá 35.000 USD (hơn 910 triệu đồng) có màu nâu trung tính và thời thượng cũng được Hương Liên dùng làm điểm nhấn ton-sur-ton với đồng hồ. Birkin 25 là kích thước nhỏ nhất trong các size tiêu chuẩn của dòng Birkin và cũng là kích thước ăn khách nhất được nhiều phái đẹp lựa chọn.

Chưa dừng lại ở đó, Hương Liên phối trên tay 2 mẫu vòng cực hot của 2 thương hiệu Cartier, Van Cleef & Arpels là Cartier Juste Un Clou vàng gold giá 3800 USD (~100 triệu đồng) và Van Cleef & Arpels Alhambra giá 4800 USD (~127 triệu đồng).

Dạo phố Thượng Hải vào buổi sáng, Hương Liên càng ra dáng một nàng dâu hào môn sang chảnh khi chọn những các phụ kiện mang tính biểu tượng như: khăn lụa Hermès Carré 90 giá hơn 16 triệu, mắt kính và bông tai logo Chanel to bản giá hơn 20 triệu đồng. Như vậy tổng giá trị cho set đồ 1 ngày du ngoạn Thượng Hải của Hương Liên là hơn 2,5 tỷ đồng cho 8 món đồ.