3 sai lầm khiến lương cao vẫn không mua nổi nhà

13-09-2025 - 10:12 AM | Sống

Việc “lương cao nhưng vẫn không mua nổi nhà” không phải câu chuyện hiếm.

Nhiều người trẻ ở thành phố lớn đang rơi vào nghịch lý: thu nhập khá, thậm chí cao hơn mức trung bình rất nhiều, nhưng giấc mơ sở hữu căn nhà vẫn xa vời. Không phải vì lương chưa đủ, mà vì cách quản lý tiền bạc có vấn đề.

Sai lầm đầu tiên là chi tiêu song song với tốc độ tăng lương. Khi lương còn 15-20 triệu, bạn có thể ở trọ bình dân, ăn uống giản dị và để dành được chút ít. Nhưng khi lương nhảy lên 40-50 triệu, thay vì tiết kiệm thêm, bạn lại chuyển sang chung cư cao cấp, đi ô tô trả góp, cuối tháng số dư chẳng khác bao nhiêu so với ngày xưa. Cảm giác “xứng đáng” với đồng tiền mình làm ra khiến khoản tích lũy mua nhà cứ mãi giậm chân tại chỗ.

3 sai lầm khiến lương cao vẫn không mua nổi nhà- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sai lầm thứ hai là đặt ưu tiên ngắn hạn lên trên dài hạn. Nhiều bạn chọn bỏ tiền cho những chuyến du lịch sang chảnh, mua sắm đồ hiệu, đổi điện thoại mới mỗi năm. Những trải nghiệm đó tất nhiên mang lại niềm vui, nhưng về dài hạn, chúng là lý do khiến tài sản lớn như căn nhà không bao giờ thành hiện thực. Một chiếc túi có thể ngốn cả tháng lương, trong khi số tiền ấy đáng lẽ nằm trong quỹ tích lũy.

Sai lầm cuối cùng, cũng là nguy hiểm nhất, là không để tiền làm việc. Thay vì đầu tư, nhiều người chỉ gửi tiết kiệm hoặc thậm chí để tiền “chết” trong tài khoản. Trong bối cảnh giá nhà tăng nhanh hơn lãi suất ngân hàng, số tiền tích lũy ấy dần bị lạm phát bào mòn. Người có thu nhập cao nhưng không biết đầu tư sẽ mãi thấy căn hộ mơ ước ngày càng xa tầm tay.

3 sai lầm khiến lương cao vẫn không mua nổi nhà- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Nhìn rộng ra, việc “lương cao nhưng vẫn không mua nổi nhà” không phải câu chuyện hiếm. Nó phản ánh rằng quản lý tài chính quan trọng hơn rất nhiều so với con số thu nhập. Muốn hiện thực hóa mục tiêu mua nhà, điều cốt lõi là phải giữ kỷ luật với chi tiêu, ưu tiên dài hạn thay vì ngắn hạn, và học cách để dòng tiền sinh lời thay vì chỉ nằm yên.

Bởi cuối cùng, lương cao chỉ là cơ hội. Còn việc có biến cơ hội đó thành tài sản thật sự hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn quản lý đồng tiền.

